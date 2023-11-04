«Костаринов и К»: на пути сотворения чуда

В мастерской художника

Чтобы своими глазами увидеть живописные и гобеленовые шедевры семьи Костариновых и послушать их рассказ о творчестве и работе с детьми, мы отправились в Войсковицкий дом культуры. Именно здесь, при Детской школе искусств, действует основанное ими отделение декоративно-прикладного искусства и обустроена мастерская, в которой творит Валерий Костаринов.

Попасть в мастерскую к художнику - всё равно, что оказаться в лаборатории алхимика. Увы, нам не дано наблюдать сам акт творения чуда, которое требует тишины и тайны. Всё, что нам позволено — увидеть само чудо как результат этого творения. Но и это уже немало!

Узкая и бесконечная лесенка в мастерскую, высокие потолки в её холодном пространстве (говорят, что художник должен творить в холоде, чтобы не расслабляться и не останавливаться), тёплый свет лампы над столиком, где над чашками дымится горячий чай... А потом, после долгой неторопливой беседы, апофеоз — художник одну за другой выставляет на мольберт свои работы, внимательно вглядываясь в выражение лица зрителя. А зритель жалеет только об одном — что у него так слишком времени, чтобы сполна насладиться каждой картиной...

Университеты Валерия Костаринова

Валерий Костаринов родился в 1948 году на Западной Украине. В 1952 году его семья перебралась в Донецк. Как говорит Валерий Анатольевич, он рисовал, сколько себя помнит. И уже в первых классах школы понял, что хочет учиться этому всерьёз — в настоящей студии с настоящим преподавателем.

- Я знал, что такие студии существуют, но у нас их не было, - вспоминает он. - И вдруг в школу пришёл художник-педагог и предложил всем желающим пройти испытание в изостудии. Он поставил для нас очень сложную композицию — с рубанком, молотком... В итоге отобрал трёх детей из нашей школы, и меня в том числе. И с этого дня я стал ходить в изостудию при доме культуры. В студии занимались не только дети, но и взрослые, и мы учились у них. Они нам дали очень много, потому что сами уже наполовину были художниками. Потом, когда я стал старше, меня назначили преподавателем в младшем классе...

В 1967 году Валерий Костаринов переехал в Норильск. Отслужил в армии, и даже во время службы продолжал заниматься в изостудии. Как он говорит, именно в Норильске он почувствовал себя настоящим художником. Там же начались его первые персональные выставки, при его участии образовалось норильское товарищество художников «Гермес».

К первому, «северному» периоду его творчества относятся масштабные интерьерные работы, включающие роспись стен и потолков, технику батик, витражные работы, травление стекла. Объёмные фигурные композиции создавались с использованием различных, порой неожиданных материалов.

- Моё высшее художественное образование — несколько изостудий: две в Донецке, две в Норильске, - говорит Валерий Анатольевич. - Ещё одна, уже с дипломом - Высшие курсы промышленного и оформительского искусства Союза художников СССР в Москве, куда я ездил на протяжении восьми лет. Учёба и работа там стала для меня своего рода аспирантурой.

Об этой московской студии, в которой занимались художественным проектированием, ходили легенды. Самые талантливые художники и архитекторы в кратчайшие сроки создавали здесь проекты, которые меняли облик страны. В 1991 году Валерий Костаринов был принят в Союз художников России — за особую одарённость.

Рождение гобелена

В Норильске, во время работы в художественном бюро, Валерий Костаринов познакомился со своей будущей супругой — Екатериной Милушкиной.

Пути, ведущие к искусству, порой причудливы. Екатерина Борисовна закончила кафедру архитектуры Норильского индустриального института. Как она говорит, рисовала всегда и всегда вязала. Интересно, что первым создавать гобеленовые ковры начал Валерий Анатольевич. Как истинный алхимик от искусства, он однажды собственноручно разъял тесные сплетения ковровых нитей, чтобы посмотреть, как там всё устроено.

Норильский период семьи Костариновых заканчивался. Они постепенно перебирались на новое место жительства в Тольятти, куда окончательно переехали в 1997 году.

- Благодаря Валерию Анатольевичу и я начала ткать гобелены, - вспоминает Екатерина Борисовна. - Он уехал в Тольятти. В Норильске — минус шестьдесят. Мне было скучно, и я начала ткать. Станок сделала сама, набив гвозди на рамочку. Послала ему фотографии со своей первой персональной выставки гобеленов. Он был очень удивлён и рад.

…Теперь уже Екатерина Борисовна выставляет на мольберте свои чудо-работы. И это тоже — живопись, только выполненная из разноцветных акриловых нитей. Некоторые из работ сделаны по абстрактным картинам Валерия Костаринова. А рядом стоят гобеленовые работы дочери Валерия Анатольевича и Екатерины Борисовны, Ольги Олейниковой. Получив несколько «нетворческих» профессий, она тоже не смогла миновать погружения в искусство ковроткачества, заодно приобретя и профессию педагога.

Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова – члены Международного союза художников Москвы и Санкт-Петербурга, постоянные участницы персональных выставок прикладного творчества в России и за рубежом. Работы Екатерины Борисовны находятся в частных коллекциях России, Польши, Германии, Венесуэлы.

Шестое чувство

Переезд семьи в Тольятти открыл новую страницу в творчестве Валерия Костаринова. Он, в частности, создаёт целую галерею живописных работ для офиса российско-британской компании. После творческой поездки во Францию художник полностью переходит к абстрактной живописи.

В 1997 году Валерий Костаринов стал членом Международного союза художников при ЮНЕСКО (живопись). Его картины находятся в галерее «Контемпорани» (Барселона, Испания), галерее города Нарбоны (Франция), в картинных галереях Норильска и Тольятти, в Государственном Эрмитаже и в частных коллекциях России и других стран.

Говорить об абстрактной живописи сложно. Как считают Валерий Костаринов и Екатерина Милушкина, воспринять её могут только подготовленные люди. Путь к пониманию этого вида искусства непрост и предполагает внутреннюю работу зрителя, его «соучастие» в произведении. Должно быть какое-то шестое или даже седьмое чувство, которое даже не подготовленному человеку позволяет заглянуть за слой красок.

- Нет, я не отрицаю реалистическое искусство, и иногда сам работаю в этом жанре, - говорит Валерий Анатольевич. - Но я считаю, что работы должны быть сделаны так, чтобы это был не просто натюрморт или пейзаж, например, а чтобы в работе была видна личность художника, чтобы в неё было привнесено что-то своё, какое-то настроение. Такие образы получаются интуитивно. Чтобы стать абстракционистом, надо пройти большой путь, очень много работать и многое чувствовать. Подключается всё — интуиция, сознание. Абстрактная мысль приходит неизвестно откуда, и с ней сразу надо что-то делать. Если её не зафиксировать, то получается, что эта работа просто растворяется и уходит.

- Иногда художнику очень трудно преодолеть в себе сопротивление абстрактной живописи, раскрыться в этом полностью, выйти куда-то в неизведанную область, отпустить свою мысль, - говорит Екатерина Милушкина. - Что такое абстрактная работа? Человек будто раздевается. Он передаёт холсту своё настроение, своё состояние.

В абстрактных картинах Костаринова, в первую очередь, обращают на себя внимание яркие сочные краски и фактура живописного полотна, придающая ему дополнительный объем. Работы художника, поначалу привлекая внимание гармоничным колористическим решением и стройной композицией, уводят зрителя в мир мыслей, чувств, ощущений, пережитых автором, приоткрывая порой гораздо большие глубины, чем это делает классическая живопись.

«Я ухожу, а во мне звучит музыка этих работ» - эти слова однажды кто-то записал в книгу отзывов о выставке Костаринова в одной из гатчинских галерей. Для художника такой отзыв — высшая похвала.

Валерий Костаринов — уникальный художник. Находиться в одном помещении с его работами — всё равно что оказаться в чудесном пространстве, где краски ведут диалог между собой, создавая неслыханные и невиданные ранее созвучия, но при этом почему-то очень понятные и близкие глазу и сердцу.

Валерий Костаринов работает постоянно, успевая ещё и преподавать детям в Школе искусств. Только в одной мастерской у него - тысячи работ. Около половины из них — живопись и графика — пока ещё даже не оформлены и практически не выставляются: Войсковицы далеко от больших городов, куда пожилой паре добраться непросто. Несколько выставок в Петербурге, включая галерею Союза художников, явно недостаточны для явления миру большого художника. Последние пару лет Валерий Костаринов и Екатерина Милушкина погрузились в создание цветных каталогов, в которых представлены произведения Валерия Анатольевича. Они охватывают все сферы его творчества — от реалистичной живописи и декоративно-прикладного искусства до абстракционизма и графики.

Время наставничества

Интересно, что легче всего работы Костаринова «прочитывают» дети — своим каким-то особенным, пока ещё не замутнённым бытовой накипью зрением. И именно с детьми связан последний период семьи Костариновых — жизнь в поселке Войсковицы.

В Войсковицы семья переехала в начале 2000-х годов. Екатерина Милушкина пришла в Войсковицкую детскую школу искусств с уже готовой авторской программой по ковроткачеству.

- Организовали отделение декоративно-прикладного искусства, набрали детей, - рассказывает Екатерина Борисовна. - Я начала вести у детей рисунок, живопись и ковроткачество. Потом к преподаванию живописи присоединился Валерий Костаринов. Ещё чуть позже - Ольга, которая ведёт у детей ковроткачество и лепку.

- Я не даю детям основы абстрактной живописи, потому что думаю, что это рано, - говорит Валерий Анатольевич. - К этому надо идти, к этому надо быть подготовленным. Времени обучения в школе для этого недостаточно. Главное, чтобы они научились чувствовать натуру и работать с цветом и формой. Дальше — только работа над собой.

- Мы можем научить детей основам изобразительного искусства, но главное, чтобы они умели мыслить самостоятельно, чтобы развивалась их фантазия, - говорит Екатерина Борисовна. - К сожалению, привычка к гаджетам не способствует этому. Они как бы живут на всем готовом — всё быстро можно найти в интернете. Наверное неслучайно дети не приходят сейчас в художественную школу сами — их приводят за руку родители...

Войсковицкая школа искусств — единственная в Ленинградской области, где преподают ковроткачество. Занятия в школе проходят в рамках авторской программы Екатерины Милушкиной, ориентированной на высокие образцы шпалерного ткачества.

- Детям очень нравится заниматься ковроткачеством — и девочкам, и мальчикам, - говорит Екатерина Борисовна. - Они могут ткать в классе часами.

Ученики семейной династии Костариновых постоянно занимают призовые места в областных конкурсах детского творчества, а заканчивая обучение в студии, продолжают идти дальше, в художественную профессию. Неудивительно, ведь им преподают лучшие из лучших в области отечественного ковроткачества. С другой стороны, даже если молодые люди выбирают другие профессии, они и дальше живут с этим чувством красоты.

- Чем бы они потом не занимались в жизни, они уже не смогут сделать что-либо некрасиво, - уверена Екатерина Милушкина.

***

О чём мечтают художники и педагоги династии «Костаринов и К»? Они мечтают о выставках, на которых были бы представлены живописные работы Валерия Костаринова и гобелены Екатерины Милушкиной и Ольги Олейниковой. Ещё они мечтают о том, чтобы люди чаще замечали вокруг себя красоту и умели её понимать. Но главная мечта и любовь Костариновых — первоклассник Боря, сынишка Ольги Олейниковой.

- Очень талантливый парень, невероятно увлечён лепкой и конструированием. У него уже тысячи персонажей! - с гордостью говорит Валерий Костаринов. - Он очень любит изобретать, ему надо, чтобы всё это двигалось. Ещё когда ходил в детский сад, его там так и называли: Боря — золотые ручки.

Конечно же, пока ещё никто, и даже сам Боря, не может сказать, кем он станет в будущем. Но уже понятно, что его «золотые ручки» точно будут творить что-то очень красивое и нужное людям...

Юлия Лысанюк