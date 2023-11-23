Онлайн-шопинг: что делать, если вас обманули в интернет-магазине?

С какими проблемами можно столкнуться в интернет-магазине? Как вернуть деньги при неудачной покупке и защитить свои права? Об этом мы поговорили со специалистами информационно-консультационного центра по защите прав потребителей города Гатчины.

Фальшивые сайты-магазины

К сожалению, «магазины-обманки» давно уже стали реальностью. Это могут быть либо фирмы-однодневки либо копии настоящих магазинов, которые, как правило, делают мошенники. Товар в таких магазинах либо не соответствует заявленному, либо, получив деньги, покупателю его просто не отправляют, а сам сайт «вдруг» перестаёт работать.

Как распознать обман? Важно обратить внимание на само наименование магазина в адресной строке браузера. Это должен быть домен первого уровня (например, magazin.ru). Если это многоуровневая конструкция, то стоит насторожиться: обладатели сайта явно хотят сэкономить, а значит не готовы вкладываться в бизнес. Также важен период функционирования сайта, который указан внизу страницы: чем старше сайт, тем он надёжнее.

Название ложного магазина может практически повторять наименование известного бренда. Но отличие хотя бы в одном слове или даже букве — уже тревожный знак. В настоящем магазине — много подробной информации как о продавце, так и о его товарах, вплоть до описания условий доставки и оплаты.

Стоит обратить внимание и на цену товара: в магазинах-«обманках» она часто существенно снижена — порой в два-три раза, часто с указанием грандиозной скидки.

Фишинговые сайты

Фишинг — к сожалению, распространенное явление в интернете. Мошенники умело «выуживают» данные пользователей: пароли, номера кредитных карт, банковские счета и другую важную информацию.

Это может происходить по-разному. Иногда злоумышленники размещают ссылку на несуществующий магазин. Пытаясь перейти на этот сайт, вы получаете вирус, который ворует данные с вашего устройства.

Часто незаконное снятие денег происходит при попытках оплаты товара. Важно быть внимательным при переводе денег: после ввода реквизитов сайт настоящего магазина должен перенаправить вас на отдельную безопасную страницу платежной системы вашей карты. Нельзя вводить одноразовый код для подтверждения операции на странице самого сайта!

Как обезопасить себя при интернет-покупках

1. Выбирайте проверенных продавцов, которые работают на рынке не первый год. Старайтесь обращаться к услугам известных, крупных интернет-магазинов с тысячами пользователей. На таких порталах действует гарантия на возврат товара в случае, если он не соответствует заявленным качествам. При возникновении спорных ситуаций им можно предъявить претензии.

2. Совершайте покупки только на защищённых сайтах. Адрес сайта должен начинаться с символов https://. Слева от адресной строки должна быть иконка в виде закрытого замка. Если она перечеркнута или красного цвета, отсюда нужно уйти.

3. Чтобы не потерять деньги, внимательно изучите сайт. Убедитесь, что продавец честен и знаком с законодательством. На сайте должны быть указаны условия продажи и возврата товара, а также размещена информация о нем. Обратите внимание на наличие документации: публичной оферты, пользовательского соглашения, правил пользования личным кабинетом, политики конфиденциальности и т.д. Её отсутствие может свидетельствовать о том, что сайт используется в мошеннических целях

4. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами на товар. Единственное — важно проверить, что они реальны. Часто комментарии покупателей просто накручивают, чтобы создать иллюзию качественных товаров. Фальшивые комментарии распознать несложно: в них часто встречаются шаблонные фразы, повторяющиеся речевые обороты и обобщенные описания типа «приятная цена и достойное качество».

5. Многие пользователи уже по привычке ищут отзывы на интересующий их товар на независимых сайтах типа «Отзовик» или «Irecommend». Это часто помогает, но и там стоит внимательнее приглядываться к отзывам, создателям которых могли просто заплатить.

6. Ещё одна возможность проверить продавца — поискать страничку магазина в соцсети. Хороший продавец старается постоянно выкладывать информацию о своих товарах, отвечая на вопросы потенциальных покупателей. Здесь же можно найти и реальные отзывы покупателей.

7. Сравните цены на товар в разных магазинах. Если она существенно различается, стоит насторожиться. Даже если представлена распродажа, сильное занижение цены должно быть аргументировано. Это могут быть остатки старой коллекции или наличие каких-либо изъянов в товаре.

8. Никогда не отправляйте деньги на личную карту продавца, по крайней мере, до получения и проверки товара.

9. Не сохраняйте платежную информацию на сайте продавца. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную банковскую карту, на которой установлен лимит трат или куда при необходимости можно перевести нужную сумму. Даже если данные этой карты будут использованы мошенниками, вы не потеряете все ваши деньги.

Как вернуть товар

Существенный недостаток приобретения товаров через интернет — невозможность посмотреть, пощупать или примерить их перед покупкой. Но законодатели предусмотрели и такие случаи.

Работа интернет-магазинов подчинена положениям ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» о правилах дистанционной продажи товаров. По этому закону потребитель имеет право на отказ от товара и возврат денег в любое время до его получения или в течение недели (7 дней) после получения. По закону этот срок увеличивается до трёх месяцев при условии, если продавец не предоставил покупателю сведения о правилах возврата.

Итак, покупатель имеет право без объяснения причины вернуть товар в течение семи дней с момента его доставки. Причем это касается любых товаров. Проблемы могут возникнуть только с вещами, изготовленными на заказ, если они надлежащего качества.

Покупатель, которому продан некачественный товар, может требовать:

• безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление;

• соразмерного уменьшения цены товара;

• замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки с перерасчетом цены.

В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков.

Покупатель также вправе требовать возврата уплаченной за бракованный товар суммы (п. 28 и 29 «Правил дистанционной торговли»). В этом случае он должен возвратить товар по требованию продавца и за его счет.

Обратите внимание! Возврат денег за товар производится за вычетом расходов продавца на доставку возвращенной вещи.

Если товары были испорчены при транспортировке (например, разбит экран телефона) — с продавцом придется договариваться. Варианты могут быть разными: от замены товара до его ремонта или получения скидки.

Иногда магазин не хочет принимать товар обратно, мотивируя это тем, что его испортил сам покупатель. В таком случае может помочь фото- или видеосъёмка распаковки товара прямо в пункте выдачи заказов. Если будет обнаружен брак, вам прямо там оформят возврат покупки.

Важно понимать, что российские законы распространяются только на отечественные интернет-магазины. Зарубежные сайт работают по законам своей страны, за исключением некоторых крупных площадок, которые могут подстроиться под наши реалии.

Если вас обманули

• Если данные вашей карты попали в руки мошенников, с вашего счета начнут списываться деньги – срочно заблокируйте карту и обратитесь в банк, чтобы опротестовать перевод как мошенническую транзакцию. Подайте заявление в правоохранительные органы.

• Если вас обманули в интернет-магазине, попробуйте для начала связаться с продавцом, объясните ему, в чём проблема, попытайтесь договориться.

• Если покупка была сделана на большой площадке типа маркетплейса, можно связаться с администраторами ресурса с просьбой разобраться в конфликте или заблокировать мошенника.

• Подайте жалобу в Роспотребнадзор.

• Также можно написать заявление в правоохранительные органы, указав все, что вы знаете о мошеннике.

Как видим, совершать покупки в интернет-магазинах не более опасно, чем в обычных магазинах — но при условии соблюдения всех правил предосторожности.

По вопросам защиты прав потребителей можно обращаться во многие государственные органы и общественные организации: Роспотребнадзор, Ассоциацию защиты прав потребителей, прокуратуру.

Правильным решением станет обращение в информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. Сотрудники центра проконсультируют, помогут составить жалобу и направить ее нерадивому продавцу. Также они вправе представлять интересы покупателя в суде.

Адрес информационно-консультационного центра по защите прав потребителей в Гатчине: ул. Академика Константинова, д. 2 (понедельник-четверг, с 10 до 17 часов), т. 8(81371) 388-12.

Юлия Лысанюк

Фото freepick.com