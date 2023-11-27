2,7 млн пользователей присоединились к онлайн-марафону «ФинЗОЖ Фест-2023»

Мероприятие, организованное Министерством финансов и проектом НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», стало главным событием в рамках традиционных Недель финансовой грамотности.

«Идея фестиваля – показать, как с пользой для себя и близких применять знания о финансах на практике, помочь людям разобраться в том, как сохранить эмоциональную и финансовую стабильность, как пользоваться современными финансовыми инструментами и управлять личным бюджетом», – отметил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.

Основной посыл «ФинЗОЖ Феста» в этом году – знания и навыки не должны оставаться теорией, их нужно использовать на практике.

«Знать, как грамотно поступать и следовать этим правилам в реальности – разные вещи. Например, большинство знает, что, перед тем как взять кредит в банке, надо трезво оценить свою финансовую нагрузку. При этом у нас продолжает увеличиваться количество заемщиков с тремя и более кредитами. Задача государства – дать знания и помочь гражданам выстроить комфортный финансовый маршрут к достижению их целей», – отметил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

«ФинЗОЖ Фест-2023» прошел с 7 по 10 ноября на портале моифинансы.рф, странице «Мои финансы» во ВКонтакте и в Telegram-канале «ФинЗОЖ Эксперт». Каждый день марафона был посвящен отдельной теме. Сначала участники познакомились с психологией денег, затем научились грамотно выстраивать финансовые планы и следовать им. Последние два дня марафона были посвящены первым шагам в инвестициях и тому, как не попасть в ловушку финансовых мошенников.

Продолжением «ФинЗОЖ Феста» станут офлайн-лекции, которые пройдут во всех регионах страны до конца ноября. Ключевая тема лекций – мифы о финансовой грамотности. Ведение бюджета – пустая трата времени? Можно набрать кредитов и не платить? Налоговый вычет – это сложно и долго? Развеять эти и многие другие стереотипы, которые мешают держать финансы в балансе, сможет любой желающий.

Подробная информация о дате, времени и месте проведения лекций для каждого региона будет доступна на сайте моифинансы.рф и на страницах «Мои финансы» в социальных сетях.