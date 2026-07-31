В Гатчине открылся кабинет поддержки грудного вскармливания

31 июля, накануне Всемирной недели поддержки грудного вскармливания, в Перинатальном центре в Гатчине состоялась I Региональная конференция «Организация службы поддержки грудного вскармливания в Ленинградской области».

В работе конференции приняли участие председатель комитета здравоохранения Ленинградской области Александр Жарков, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта Игорь Коган, заведующие женскими консультациями, руководители школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, акушеры-гинекологи.

Перед началом заседания в Перинатальном центре был открыт кабинет поддержки грудного вскармливания