В Гатчине открылся кабинет поддержки грудного вскармливания
В Ленинградском областном перинатальном центре открылся кабинет поддержки грудного вскармливания — первый в нашем регионе.
31 июля, накануне Всемирной недели поддержки грудного вскармливания, в Перинатальном центре в Гатчине состоялась I Региональная конференция «Организация службы поддержки грудного вскармливания в Ленинградской области».
В работе конференции приняли участие председатель комитета здравоохранения Ленинградской области Александр Жарков, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта Игорь Коган, заведующие женскими консультациями, руководители школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, акушеры-гинекологи.
Перед началом заседания в Перинатальном центре был открыт кабинет поддержки грудного вскармливания
- Грудное вскармливание - один из важнейших факторов здоровья матери и ребёнка. Ленинградский областной перинатальный центр заинтересован в том, чтобы будущие и кормящие мамы Ленинградской области получали самую современную и квалифицированную поддержку в этой области. Поэтому мы объединили свои усилия с НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта и запустили проект поддержки грудного вскармливания на всех этапах — от подготовки к родам до завершения лактации. Это и индивидуальные консультации, и поддержка в роддоме, и помощь в сложных ситуациях, в том числе с помощью открытого чата, где на вопросы мам отвечают квалифицированные специалисты, - отметил главный врач Ленинградского областного перинатального центра Николай Коробков.