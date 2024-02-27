Шесть минусов упрощенного банкротства

До 1 сентября 2020 г. обанкротиться можно было только через суд. Сейчас процедура прощенного (внесудебного) банкротства позволяет освободиться от долгов через МФЦ, а не суд. Процедура действительно подходит тем, у кого нет имущества (за исключением единственного жилья), но есть долги. С 3 ноября 2023 г. внесудебное банкротство стало еще доступнее – раздвинулись границы размера общего долга (не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб.).

Эксперт проекта НИФИ Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что кроется за процедурой банкротства.

Плюсы процедуры очевидны:

- должник освобождается от долгового бремени;

- «преследования» по принудительному взысканию долга прекращается;

- должник снимает с себя психологический гнет и сопутствующие ему негативные последствия.

Если перечислить минусы, то они, скорее, относятся к особенностям самой процедуры (как справедливая цена за финансовую свободу):

- порог доступности процедуры отсечен требованиям к имущественному положению, доходам должника и наличием процедуры взыскания долга;

- списать можно не все долги (нельзя освободиться от долгов, неразрывно связанных с личностью должника): долги по возмещению вреда жизни/здоровью/имуществу, по возмещению морального вреда, по алиментам, по выплате зарплаты/выходного пособия. Также не получится избавиться от долгов, не указанных в списке кредиторов (он прилагается к заявлению о внесудебном банкротстве). Все указанное придется платить даже после завершения процедуры банкротства;

- в течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без ссылки на факт банкротства;

- сведения о банкротстве отражаются в кредитной истории;

- сведения из единого федерального реестра сведений о банкротстве не удаляются (находятся там бессрочно);

- в течение 3 лет нельзя руководить организацией (в течение 10 лет – кредитной, 5 лет – в страховой/НПФ/микрофинансовой). Если менее чем за год должник был ИП, то в течение 5 лет после банкротства он не сможет регистрироваться в качестве ИП и вести предпринимательскую деятельность. Повторно обратиться за внесудебным банкротством можно будет спустя 5 лет.

Кому-то может показаться, что можно накопить/набрать долгов до миллиона и пойти банкротиться? Однако, не все так просто:

- у должника не должно быть имущества, на которое можно было бы наложить взыскание (т.е. максимум, что допустимо иметь -это единственное жилье (с некоторыми оговорками);

- дохода нет, либо единственный доход исключительно в виде пенсии или ежемесячного пособия на ребенка;

- имеющийся долг уже взыскивался принудительно (было или есть исполнительное производство).

То есть, прежде чем претендовать на банкротство, придется столкнуться с судебными процедурами и принудительным взысканием долга приставами.

Если должник - не получатель пенсии или пособия, для банкротства его исполнительное производство должно быть завершено в связи с невозможностью взыскания долга. По взмаху волшебной палочки такое не происходит: судебные приставы испробуют все доступные меры: от розыска имущества, денег на счетах, имеющихся доходов до ареста имущества и запрета на выезд за границы страны. Даже если эти меры не приведут к результату и должник «гол как сокол», ФССП России не будет торопиться закрывать исполнительное производство из-за банальной загруженности и ожидания, что должник устанет скрывать реальное положение дел и выйдет «из тени» (и с него будет что взыскать). Именно поэтому получить заветный документ о завершении исполнительного производства не слишком легкая задача, которая нередко растягивается на годы из-за ряда процессуальных процедур).

Если должник - получатель пенсии и имущества для взыскания у него нет, это несколько облегчает задачу: нет требования к окончанию исполнительного производства, но оно должно быть и быть не моложе одного года до момента подачи заявления о банкротстве. Это означает, что как минимум год долг будет взыскиваться и удерживаться с пенсионных выплат, а оставление на счете одного МРОТ «на жизнь» придется отстаивать в заявительном порядке.

Если должник – получатель пособия на ребенка, исполнительное производство должно быть еще старше - не менее 7 лет. Фактически-это долгие годы долгового рабства и ограниченности в правах на свой доход, на приобретение имущества и ряд других упущенных за годы возможностей.

Нужно понимать, что процедура упрощенного банкротства - это не лазейка для хитрецов, а спасение для тех, кто загнан в угол и действительно не может справиться со сложившейся ситуацией.

Даже соответствуя всем необходимым требованиям, можно не получить желаемый результат, если после подачи заявления обнаружится:

- наличие сбережений (вкладов, накопительных счетов), дополнительных (кроме пенсии/пособия) доходов, а также «забытого» имущества – все это лишит возможности обанкротиться по упрощенной схеме;

- должник после подачи заявления стал собственником имущества (например, получил его по договору дарения или унаследовал): в этом случае появляется возможность погасить долги (или в части) не прибегая к процедуре. Это обстоятельство автоматически прекращает процедуру внесудебного банкротства. Должник обязан сообщать в МФЦ (в течение 5 рабочих дней) о том, что его финансовое/имущественное положение изменилось;

- в отношение должника возбуждено новое исполнительное производство (выдан «свежий» исполнительный лист). Новый исполнительный лист-вовсе не редкость и это не обязательно взыскание нового долга - взыскатель вправе повторно подать заявление и исполнительный лист к взысканию (например, спустя 6 месяцев после прекращения исполнительного производства в связи с отсутствием у должника имущества);

- в отношение должника инициировано судебное банкротство. Это право есть у кредитора/взыскателя при наличии ряда обстоятельств (например, когда кредитора «забыли» в долговом списке или задолженность занижена, или сделка должника по иску кредитора признана недействительной и ряд других).

Если человек действительно нуждается в процедуре и соответствует условиям для возможности внесудебного банкротства, то ожидаемый результат, безусловно, перевешивает все минусы, позволит начать все с «нового листа», не совершая прежних ошибок.