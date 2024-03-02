Как рассчитать «формулу семьи»?

Семейный МФЦ оказался востребован сразу, с момента открытия в марте 2023-го. За год в центре оказали свыше полутора тысяч услуг, в «Формулу семьи» обратилось 276 семей – сотрудники перевыполнили план. И число обращений растет: с начала года в семейный МФЦ уже поступило более 130 первичных обращений.

«Формула семьи» открылась в Гатчине как отделение реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина» и в течение года оставалась единственным семейным МФЦ в регионе. Ленинградская область не попала в пилотный проект Минтруда России и Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, и областной комитет по социальной защите населения, изучив предлагаемую модель создания семейного МФЦ и проанализировав материальные и кадровые ресурсы государственных организаций социального обслуживания населения, принял решение самостоятельно инициировать включение Ленобласти в пилотный проект. Так на площадке «Дарины» появилась «Формула семьи».

- У нас в штате – девять человек, включая руководителя, – рассказывает заведующая отделением Оксана Бахвалова. – Все профессионалы: специалисты по социальной работе, психолог, юрисконсульт, педагоги. Есть детская комната, в которой педагог занимается с детьми, пока родители консультируются. На квалифицированную всестороннюю поддержку может рассчитывать любая семья с детьми, обратившаяся к нам. Именно в интересах семьи – не детей или родителей, а всей семьи как единого сообщества близких людей – строит свою работу наша команда.

Поводы для обращения могут быть разные: вопросы обучения и развития детей, организация программы реабилитации или социальной адаптации для ребенка, внутрисемейные конфликты, помощь и содействие в оформление льгот, поиск работы и прочее. С любой затруднительной для семьи ситуацией специалисты центра работают до полного ее разрешения.

- Какие документы нужны, чтобы обратиться в семейный МФЦ?

- При обращении в «Формулу семьи» не требуется собирать какие-либо справки, например, подтверждающие статус неполной или малоимущей семьи. Главным свидетельством того, что семья нуждается в социальных услугах, является проблема, которую предстоит решить.

- Семейный МФЦ – это не аналог МФЦ «Мои документы»?

- Нет, мы принимаем только семью и работаем с семьей. Оказываем помощь семьям участников СВО, информируем семьи с детьми о возможности получения социальных услуг, даем консультации, в том числе по юридическим вопросам, оказываем услуги семьям с детьми и содействуем в получении услуг в других организациях, проводим семейные праздники, фестивали и конкурсы и т.д. Очень востребован психолог для детей и взрослых, который ведет у нас прием по предварительной записи.

На основе индивидуальной углубленной диагностики, личностных особенностей членов семей и оценки рисков неблагополучия для семей, обратившихся к нам в МФЦ, разработаны индивидуальные планы. Со дня открытия центра ведется 101 такой индивидуальный план работы с семьей.

- Чем вызван переезд «Формулы семьи» в соседнее здание? «Королевство маловато»?

- Да, новое помещение просторнее, с отдельным конференц-залом и помещением для мастер-классов и кружков, с комфортным кабинетом психолога, хорошей звукоизоляцией. Дело в том, что в «Формуле семьи» организованы кружки в области художественно-эстетического развития: «Мукосолька» – лепка из соленого теста для детей от восьми до 12 лет, для детей помладше есть «Чудесная мастерская» – рисование в необычных техниках, аппликация, поделки из подручного и природного материала. Занятия в кружках проводятся еженедельно, группы – до десяти человек.

- Оксана Юрьевна, кто и с какими вопросами чаще обращается в семейный МФЦ?

- Ну, вот характерный пример: малоимущая семья с двумя детьми, пьющий неработающий отец. Мать обратилась к нам на стадии развода, юрисконсульт подготовил исковое заявление на развод и взыскание алиментов. Развод состоялся, мать с детьми снимает жилье – бывший супруг подал иск о выселении ее с детьми из его квартиры. Она получила консультацию по порядку ведения судебных дел, в том числе о необходимости привлечения к участию в деле органов опеки, были составлены проекты возражений на иск о выселении, а также встречный иск. На последней консультации обсудили позицию суда, юрист уточнила имеющиеся вопросы по ипотеке, так как женщина планирует приобретать собственное жилье. Кроме того, в связи с тем, что расходы на коммунальные услуги в квартире бывшего супруга несёт только она, так как у него отсутствует официальный доход, запланировали подготовку отдельного иска к бывшему мужу о возмещении половины данных расходов. Социальный куратор, закрепленный за семьей, помог собрать документы для отдыха детей в лагере «Россонь».

Другой случай: обратилась мать троих детей, младшему – меньше года. Муж – бизнесмен, живут в достатке, но женщине требовалась экстренная психологическая помощь. Она пришла в слезах, просила консультацию юриста по бракоразводному процессу. Потом получила удостоверение многодетной семьи, подала заявление на меры социальной поддержки. После психологической и моральной поддержки, консультаций и медиаций многодетная мать успокоилась, помирилась с мужем и пришла за новой консультацией – они собрались брать ипотеку. Обсуждали возможность приобретения квартиры в долевую собственность.

Жена участника спецоперации, с двумя сыновьями и недостроенным домом, хотела получить новую специальность. Ей помогли подать заявление на

обучение по нацпроекту «Демография», записали на консультацию к психологу, оповестили о мерах соцподдержки для военнослужащих и членов их семей. В итоге женщина прошла курсы переподготовки и повышения квалификации, стала агентом по недвижимости; старший сын проконсультировался с психологом, поступил в колледж, муж после ранения проходит реабилитацию.

В числе обратившихся за помощью есть семьи, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, а также 45 многодетных семей, 17 семей с детьми-инвалидами.

Работаем для семей

Ленинградской области

Оксана Бахвалова рассказала про межведомственное взаимодействие с органами социальной сферы, с комитетом образования Гатчинского района. Специалисты семейного МФЦ регулярно участвуют в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и вместе с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних выявляют неблагополучные семьи, работают с семьями, находящимися в социально-опасном положении и сложной ситуации.

За первый год работы на площадке семейного МФЦ в рамках проекта «Точка опоры» прошел прием 11 семей, 12 детей получили консультации специалистов, была проведена выставка технических средств реабилитации.

В рамках межведомственного взаимодействия состоялась встреча с Ириной Мокичевой – директором центра поддержки приемных семей «Найди семью», координатором центра «Родительский мост» (для женщин с детьми, попавших в трудную ситуацию), а также с руководителем Гатчинского филиала Центра соцзащиты населения Натальей Корсаковой.

Специалисты «Формулы семьи» выступали с лекциями на большом семейном пикнике в Приоратском парке, организованном ресурсным добровольческим центром Ленобласти и проектом «Мамы Гатчины». Семейный МФЦ удостоился благодарности областного комитета по молодежной политике за содействие в организации и участие в работе семинара.

Центр медиации проводит на площадке семейного МФЦ индивидуальные консультирования и тренинги: «Разговоры о важном: гармоничные отношения в семье». Благодаря участию МФЦ дети из трех семей, включая многодетных, отдохнули в лагере «Россонь».

- Специалисты семейного МФЦ располагают различными возможностями, чтобы оказать любой обратившейся семье всю необходимую поддержку, – говорит Оксана Бахвалова. – И не только силами одного учреждения – конкретного отделения, но и мобилизовав имеющиеся на территории Гатчинского района ресурсы социальной сферы, а также системы здравоохранения и образования. В работе «Формулы семьи» основное внимание уделяется правильной маршрутизации, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным. Это позволяет максимально персонифицировать процесс.

В работе мы часто сталкиваемся с таким феноменом: образованные, активные люди, многодетные родители совершенно не осведомлены, какие им положены льготы, выплаты, меры социальной поддержки. Хотелось бы обратить внимание граждан, что Центр социального обслуживания Ленинградской области создал в интернете «Семейный калькулятор», с помощью которого совершенно анонимно можно выяснить, что именно вам положено, и какие документы для этого требуются: достаточно ввести основные параметры, и калькулятор выдаст подробную инструкцию.

- Оксана Юрьевна, «Формула семьи» обслуживает только жителей Гатчины и района?

- Нет, мы работаем для семей Ленинградской области, даже если они временно здесь зарегистрированы. А в прошлом году к нам пришли две маленькие девочки …с Кубы. Они приехали в Гатчинский района погостить к родственникам, учились здесь в школе, и мама попросила взять их в кружок. Мы не отказали, и юные кубинки занимались у нас художественным творчеством и вполне нашли с детьми и преподавателем общий язык.

Беседовала Екатерина Дзюба