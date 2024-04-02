Как получить соцпенсию в 2024 году

Не всегда стать пенсионером получается в положенный срок. Отсутствие стажа и необходимого количества пенсионных баллов (ИПК) лишает права претендовать на страховую (трудовую) пенсию. В этом случае будущему пенсионеру после достижения пенсионного возраста потребуется ждать еще 5 лет, и только тогда ему будет назначена социальная пенсия по старости, которая уже не зависит ни от трудового стажа, ни от баллов ИПК. Если недобор стажа и баллов ИПК незначительный, недостающее можно доработать или «докупить», вступив в добровольные правоотношения по ОПС, чтобы потом получать не социальную, а страховую пенсию по старости.

Назначается социальная пенсия только нетрудоспособным (будущий пенсионер не работает) гражданам России (а также лицам без гражданства, проживающим в России не менее 15 лет), которые постоянно проживают на территории России. В этом году (с учетом переходных положений) на социальную пенсию по старости могут претендовать женщины, достигшие 63 лет, и мужчины 68 лет. Для жителей коренных народов Севера возрастной порог для назначения социальной пенсии ниже – 50 и 55 лет (женщины и мужчины соответственно).

Социальная пенсия может быть назначена не только по старости (при достижении установленного возраста), но и по инвалидности или по потере кормильца. В связи с инвалидностью социальную пенсию назначают на срок инвалидности или бессрочно. Назначают ее тем, кто на момент обращения не имел страхового стажа.

Социальная пенсия по потере кормильца полагается детям до 18 лет (или до 23 лет максимум студентам очной формы обучения), потерявшим одинокую мать, одного или обоих родителей, или тем, чьи родители неизвестны.

Социальная пенсия имеет принципиальные отличия от страховой:

– социальная пенсия фиксированного размера, на который нельзя повлиять. Увеличение социальной пенсии происходит только за счет применения районного коэффициента (при его наличии в месте проживания) и ежегодных индексаций;

– социальную пенсию нельзя получать одновременно с ведением трудовой деятельности: как только Социальный фонд России получит страховые отчисления (например, по трудовому договору, договору ГПХ), выплата социальной пенсии прекратится;

– если покинуть страну и проживать за границей, социальную пенсию выплачивать прекратят, поскольку это мера социального обеспечения для нетрудоспособных, проживающих в России. Страховая (трудовая) пенсия при переезде на ПМЖ в другую страну будет начисляться вне зависимости от фактического места проживания пенсионера.

В настоящее время (до 1 апреля 2024 г.) размеры социальной пенсии составляют:

– по старости, инвалидности II группы, по потере кормильца (одного из родителей) – 7 153,33 рубля;

– по инвалидности с детства I группы, дети-инвалиды – 17 167,83 рубля;

– по инвалидности с детства II группы, инвалидности I группы, по потере кормильца (обоих родителей, одинокой матери или оба родителя неизвестны) – 14 306,73 рубля;

– по инвалидности III группы – 6 080,38 рублей.

Фактическая величина выплаты отличается по регионам (в районах Крайнего Севера и ряде других регионов размер социальной пенсии выше за счет применения районного коэффициента, более высокой величины регионального прожиточного минимума). Социальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому, если она до него не «дотягивает», назначается региональная или федеральная доплата. Если региональный минимум выше федерального, доплачивать будут до регионального значения. С 1 апреля этого года социальные пенсии будут проиндексированы еще на 7,5% .







