Мы всё делаем вместе: история династии соцработников

В семье Гончаровых социальной работой сейчас заняты представители двух поколений – супруги Светлана Ивановна и Сергей Владимирович Гончаровы, дочь – Евгения Трухачева, сын – Андрей Фоменко и его жена Александра.

Как они пришли в эту непростую профессию? Откуда черпают силы?

Социальная работа — призвание

Общий стаж в системе социальной поддержки населения Светланы Гончаровой – 30 лет. Она окончила Гатчинское педагогическое училище, работала в школе, детском саду, жила за границей. Вернувшись в Гатчину, трудоустроилась социальным работником, а через несколько месяцев возглавила отделение социальной помощи на дому, которым руководила более 14 лет.

С 2019 года Светлана Гончарова - социальный работник в АНО «Медико-социальный Центр». В этом же году в центр пришла работать ее дочь Евгения, а следом супруг Светланы - Сергей. Три года назад к ним присоединился сын Андрей с супругой Александрой.

Семья обслуживает в общей сложности 56 подопечных в поселке Сиверский и деревнях Белогорка, Старосиверская и Новосиверская. Это одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды. Возраст – в среднем 80-90 лет. Три человека в очень тяжелом состоянии. Для каждого составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Гончаровы постоянно повышают квалификацию и развивают компетенции, чтобы быть специалистами буквально во всех жизненно важных отраслях. К примеру, Светлана окончила

обучающий курс в международном институте «Женщина и управление», проходила стажировку в Швеции, где изучала опыт работы социальных центров помощи населению. Удостоена звания лучшего социального работника Ленинградской области, награждена грамотами Законодательного собрания Ленинградской области и председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина.

- Это действительно профессиональная династия. И это хорошо тем, что они могут передать собственные знания и накопленный опыт из поколения в поколение. За время работы они проявили себя дисциплинированными и ответственными сотрудниками. Сумели завоевать уважение среди людей, нуждающихся в социальном обслуживании, и коллег. В их адрес постоянно поступают слова благодарности от подопечных, - отмечает председатель правления АНО «Медико-социальный Центр», кандидат медицинских наук Владимир Масычев.

По закону, социальный работник должен навещать своих подопечных дважды в неделю, но, как отмечает Светлана, двух дней многим недостаточно, и они приходят чаще, в том числе в выходные, и задерживаются дольше положенного времени. Одиноким людям не хватает общения. Они хотят поговорить, рассказать о своих проблемах и заботах. Предметами обсуждения становятся погода, соседи, политика…

По душе

Далеко не каждый человек может заниматься социальной работой. Профессия это особая, требует не только знаний и умений, но и призвания. Что движет этими людьми? Как это объединяет семью? И есть ли личная жизнь у соцработника?

Эти вопросы мы адресовали Гончаровым. Семья посовещалась и делегировала право держать ответ Светлане Ивановне.

- Мне моя работа дала все. Даже мужа! – смеется Светлана Гончарова.

История их любви началась случайно и очень просто.

- Мы встретились на моей работе, – начала рассказ Светлана. – Я стояла с тремя сумками. Он проезжал мимо и, видимо, из чувства жалости решил меня подвезти. С тех пор стал мне помогать. Сначала просто подвозил, а потом мы поняли, что уже не можем друг без друга. Сергей продолжал мне помогать, все знал о моих бабулях и их нуждах. Поэтому, когда потерял работу, мы решили, что теперь он может работать со мной официально. Да и вообще, грех было не взять его на работу. Сейчас нам вместе очень хорошо и комфортно.

Что такое социальная работа, дети Гончаровых знают практически с рождения. Дочка начала работать в 20 лет. На сегодняшний день ее стаж социальной работы - 15 лет. Сыну было два года, когда Светлана стала соцработником. Он эту кухню знал с детства. И всех социальных работников на отделении, и всех бабуль. С подросткового возраста стал помогать маме. А когда остался без работы, на семейном совете решили: пора и ему влиться в ряды соцработников. Тем более, зарплата стала очень хорошей. Следом за ним подтянулась невестка.

Один день из жизни семьи соцработников

Трудовые будни начинаются рано утром. Перед посещением подопечных соцработник заходит в магазин за свежими продуктами. И дальше по адресам…

Фактически день социального работника не нормирован. Он может начаться и в шесть утра, и в семь, и ночью, если в больницу нужно срочно отвезти. Зачастую в круг обязанностей входит не только уборка, покупка продуктов, но и транспортные услуги. Причем, Гончаровы возят подопечных на своих машинах. Маршруты разные - областная больница, институт Вредена. Практически каждое утро начинается с гатчинской поликлиники. Чтобы попасть на прием, Светлана записывает подопечных к врачам через «Госуслуги».

Конечно, в реальной жизни многое делается помимо официальных обязанностей. Например, Сергей помогает по хозяйству, делает мелкий ремонт, не отказывает ни в какой просьбе. Подопечные каждый раз ждут его с нетерпением.

- Муж говорит, что мы – «Чип и Дейл», которые спешат на помощь. Выходных у нас практически нет. Все разговоры – только о наших подопечных. Приезжаем домой около семи вечера. Устаем так, что уже просто молчим. Но и по-другому относиться к своему делу не можем. И во-обще, в нашей работе случайных людей нет. Кто-то уходит сразу, а тот, кто остается, работает долго и на совесть, - говорит Светлана.

А как же отпуск? Светлана с мужем из-за специфики работы не могут уходить в отпуск вместе. Зато супруги могут подменять друг друга. Поэтому курортные поездки Светлана совершает самостоятельно. В этом году, к примеру, отдыхала на море в Абхазии. У ее мужа другое хобби – небольшой садик, где он для души выращивает цветы.

Учимся у старшего поколения

Сейчас Светлана и Сергей признаются, что стали чаще задумываться о старости.

- Когда каждый день видишь одиноких людей, остро нуждающихся в помощи, начинаешь переосмысливать свою жизнь и делать определенные выводы. Бывает, утром мне так не хочется вставать, а потом думаю: «Ра-дуйся, что нужна». Или самочувствие плохое, а приду к бабушке - она слепая, одинокая и при этом такая веселая и жизнерадостная. И за себя стыдно становится: чего раскисла, вот у кого жизни надо поучиться, - говорит Светлана.

Гончаровы уверены, что быть социальным работником сможет далеко не каждый. Нужен очень сильный позитивный настрой. Случайные люди на социальной службе не выдерживают и больше месяца.

- Да, наша работа занимает много времени. Но я всегда думаю, что ведь когда-то и мы не будем работать. Наши родители услугами соцработников пока не пользуются. Все сами! А мы с папиком, когда придет время, обязательно возьмем соцработника. Я это и своим детям говорю. Я эту работу знаю, и не буду слишком требовательной. Буду своего соцработника любить и беречь. Нас ведь тоже сейчас жалеют. И большинство подопечных благодарны нам. Хотя, конечно, бывает всякое. Они – люди пожилые, могут покапризничать. Если ссоримся, то потом обязательно миримся. Все, как в обычной семье. Только у большинства людей – по одной семье, а у нас больше пятидесяти. Мы любим свою работу, нам нравится помогать людям и чувствовать себя нужными, - от имени всей семьи заключила Светлана Гончарова.

Татьяна Можаева