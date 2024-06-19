Как отличить экспертов от инфодельцов

По данным социологических опросов, 53% россиян заинтересованы в развитии своих финансовых знаний и навыков. Интерес людей к изучению финансов мотивируется увеличением дохода (так считают 26% респондентов), увеличением общеобразовательного уровня (15%) и возможностью вести личный бюджет (11%). Анализ поисковых запросов в сети Интернет показал, что слово «деньги» пользователи ежемесячно запрашивают около 20 миллионов раз. При этом многие хотят, чтобы финансовой грамотности обучали еще со школьной скамьи. Примерно 50% граждан хотели бы видеть финансовую грамотность в качестве отдельного предмета в обязательной школьной программе. Спрос на информацию в этой сфере рождает предложения от большого числа экспертов разного уровня подготовки и мотивации. О том как не попасть на уловки лжеэеспертов и не потратить деньги в пустую в интервью Российской Газете рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.

Ключевое преимущество инфоцыган и мошенников перед добросовестными игроками на рынке заключается в том, что лжеэксперты не ограничены нормами законодательства, морали, а зачастую и здравого смысла. А люди часто это не считывают.

Многочисленные финансовые гуру и организации с сомнительной репутацией используют элементы социальной инженерии для убеждения аудитории и привлечения внимания к своим финансовым продуктам. Темы долгосрочного планирования, экономии, общественных финансов, бюджетной и налоговой грамотности вызывают меньший интерес, чем возможность быстрого обогащения. Граждане в условиях переизбытка информации все чаще испытывают сложности с ее верификацией.

В итоге важнейшие сферы выпадают из информационного контекста, что не позволяет человеку получить комплексное понимание своих прав, обязанностей и возможностей.

При этом часть целевых аудиторий с недоверием относится к советам от государственной власти, особенно если они носят нравоучительный патерналистский характер. Если же это совет от финансовой организации – аудитория часто подозревает ее в преследовании своих коммерческих интересов.

Меняется и аудитория

Интернет – давно уже пространство не только для молодых. Сегодняшние 60-летние все чаще становятся аудиторией различных телеграм-каналов. При этом они не отличают «мусорные» паблики от авторитетных ресурсов, не умеют считывать так называемый кликбейт, ведутся на навязчивую рекламу, переходят по вредоносным ссылкам и т. п.

Культура потребления информации тоже стала другой

Сегодня мир все больше принадлежит поколениям, которым привычно общение в социальных сетях, которые любят мемы, стримы, тик-ток, короткие форматы сообщений. Если знание подается в привычном формате, оно, как правило, лучше воспринимается. Этим в полной мере пользуются недобросовестные коучи и мошенники.

Чтобы не проиграть борьбу за доверие аудитории, необходимо объединить усилия.

Задача государства – выстроить систему получения гражданами достоверной, своевременной и, что очень важно, доступной информации. В этой работе важны усилия всех заинтересованных сторон: финансовых организаций, крупнейших работодателей, экспертов и лидеров мнений, СМИ. Нужно отходить от внутренней конкуренции за потребителя и наоборот развивать современные и креативные форматы взаимодействия.

Как распознать недобросовестных коучей на инфорынке.

Нередко пользователи оценивают квалификацию эксперта по субъективным критериям: уверенный тон, презентабельный внешний вид, красочная демонстрация достижений, многочисленные положительные отзывы бывших и нынешних учеников. Псевдокоучи ориентированы на создание такого образа и заманивают «красивой картинкой».

Главный совет – оценивать любую информацию критически, ставить под сомнение голословные утверждения и искать «пруфы» самостоятельно.

Краткая инструкция, которая поможет отбросить эмоции и заглянуть под красивую обертку, даже не имея специальных знаний в предмете: