Как отличить экспертов от инфодельцов
Об этом рассказывает Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
По данным социологических опросов, 53% россиян заинтересованы в развитии своих финансовых знаний и навыков. Интерес людей к изучению финансов мотивируется увеличением дохода (так считают 26% респондентов), увеличением общеобразовательного уровня (15%) и возможностью вести личный бюджет (11%). Анализ поисковых запросов в сети Интернет показал, что слово «деньги» пользователи ежемесячно запрашивают около 20 миллионов раз. При этом многие хотят, чтобы финансовой грамотности обучали еще со школьной скамьи. Примерно 50% граждан хотели бы видеть финансовую грамотность в качестве отдельного предмета в обязательной школьной программе. Спрос на информацию в этой сфере рождает предложения от большого числа экспертов разного уровня подготовки и мотивации. О том как не попасть на уловки лжеэеспертов и не потратить деньги в пустую в интервью Российской Газете рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.
Ключевое преимущество инфоцыган и мошенников перед добросовестными игроками на рынке заключается в том, что лжеэксперты не ограничены нормами законодательства, морали, а зачастую и здравого смысла. А люди часто это не считывают.
Многочисленные финансовые гуру и организации с сомнительной репутацией используют элементы социальной инженерии для убеждения аудитории и привлечения внимания к своим финансовым продуктам. Темы долгосрочного планирования, экономии, общественных финансов, бюджетной и налоговой грамотности вызывают меньший интерес, чем возможность быстрого обогащения. Граждане в условиях переизбытка информации все чаще испытывают сложности с ее верификацией.
В итоге важнейшие сферы выпадают из информационного контекста, что не позволяет человеку получить комплексное понимание своих прав, обязанностей и возможностей.
При этом часть целевых аудиторий с недоверием относится к советам от государственной власти, особенно если они носят нравоучительный патерналистский характер. Если же это совет от финансовой организации – аудитория часто подозревает ее в преследовании своих коммерческих интересов.
Меняется и аудитория
Интернет – давно уже пространство не только для молодых. Сегодняшние 60-летние все чаще становятся аудиторией различных телеграм-каналов. При этом они не отличают «мусорные» паблики от авторитетных ресурсов, не умеют считывать так называемый кликбейт, ведутся на навязчивую рекламу, переходят по вредоносным ссылкам и т. п.
Культура потребления информации тоже стала другой
Сегодня мир все больше принадлежит поколениям, которым привычно общение в социальных сетях, которые любят мемы, стримы, тик-ток, короткие форматы сообщений. Если знание подается в привычном формате, оно, как правило, лучше воспринимается. Этим в полной мере пользуются недобросовестные коучи и мошенники.
Чтобы не проиграть борьбу за доверие аудитории, необходимо объединить усилия.
Задача государства – выстроить систему получения гражданами достоверной, своевременной и, что очень важно, доступной информации. В этой работе важны усилия всех заинтересованных сторон: финансовых организаций, крупнейших работодателей, экспертов и лидеров мнений, СМИ. Нужно отходить от внутренней конкуренции за потребителя и наоборот развивать современные и креативные форматы взаимодействия.
Как распознать недобросовестных коучей на инфорынке.
Нередко пользователи оценивают квалификацию эксперта по субъективным критериям: уверенный тон, презентабельный внешний вид, красочная демонстрация достижений, многочисленные положительные отзывы бывших и нынешних учеников. Псевдокоучи ориентированы на создание такого образа и заманивают «красивой картинкой».
Главный совет – оценивать любую информацию критически, ставить под сомнение голословные утверждения и искать «пруфы» самостоятельно.
Краткая инструкция, которая поможет отбросить эмоции и заглянуть под красивую обертку, даже не имея специальных знаний в предмете:
- проверить у потенциального учителя наличие профильного образования, аккредитации (если это необходимо для деятельности) и практики: у насоящего профессионала дипломы, сертификаты и сведения об опыте нередко представлены в открытом доступе, а вопросы о подтверждении квалификации не встечаются негативом;
- выяснить, известен ли эксперт в профессиональном сообществе и какая у него репутация. По-настоящему квалифицированный специалист неизбежно «засветится» в профильных конференциях, работе по специализации, может быть упомянут в СМИ («желтая» пресса/паблики и реклама не в счет),
- узнать методику и план обучения, включая цели и задачи. Если основная цель «учителя» – побыстрее «настричь купонов», а после затереть негативные комментарии, двинуться дальше и не беспокоиться о результате и качестве знаний, никакой методики не будет. Настоящие эксперты не станут портить свою репутацию невыполнимыми обещаниями, а недобросовестные «гуру» и обманщики непременно предлагают почти фантастический результат в максимально короткий срок и не приемлют сомнений в «успехе»;
- изучать отзывы на сторонних ресурсах, связаться с теми, кто уже прошел «курсы», и проанализировать их опыт.