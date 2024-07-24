Познавать мир, играя

В открытии новой общественной территории приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава администрации Вырицкого городского поселения Михаил Хомченко. После символического разрезания красной ленточки детей ждала развлекательная программа.



Новое общественное пространство в Вырице победило в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. Тогда территорию выбрали 73,54% жителей Вырицкого городского поселения старше 14 лет — это 328 из 446 голосов.



Площадку благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Игровая зона создана на месте сгоревшей десять лет назад музыкальной школы.



«Рядом находятся детский сад, школа, детская библиотека и школа искусств. Здесь пересекаются маршруты детей из разных учреждений. Была идея создать место, где дети могли бы поиграть, а родители — подождать их после занятий», — рассказал глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.



С помощью интерактивного оборудования на детской площадке можно изучить различные физические явления. Дети могут показать театр теней, передать сообщение с помощью Азбуки Морзе и увидеть принцип работы синематографа, как из отдельных кадров складывается движущееся изображение.



Общественное пространство также включает в себя игровую зону в виде солнечной системы с мини-батутом, качели и спортивный комплекс на космическую тематику.



«Дети могут не только играть, но и что-то узнавать, открывать для себя. То, что сделано уже сейчас, очень позитивно. Я высоко оцениваю результат проделанной работы», — добавил в заключение глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко.



Текст и фото Екатерины Кузнецовой