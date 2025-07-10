«Всё начинается с земли…» Месяц агропрофессий в Большеколпанской школе

Класс с профилем «агро» появился в общеобразовательной школе деревни Большие Колпаны осенью прошлого года, став первым в Гатчинском округе. Его создание – часть масштабного профориентационного проекта: с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина в Ленобласти формируется единая модель аграрного образования «школа – вуз/спо – сельскохозяйственное предприятие». В рамках такой модели Большеколпанская школа в 2024 году заключила соглашение с местным

АО «Гатчинское» и Петербургским университетом ветеринарной медицины.

Первыми «агроклассниками» стали ученики 10 класса, куратором – учитель биологии Большеколпанской школы, лауреат областного конкурса «Учитель года» Юлия Коваленко. На деньги, выделенные главой администрации Гатчинского округа Людмилой Нещадим, школа закупила мебель, приобрела гидропонные системы для выращивания растений без почвы. После торжественного открытия, многочисленных экскурсий, встреч, поездок, профильных занятий, агрокласс завершил учебный год так же ярко и активно – своим грантовым мероприятием, проведенным совместно с АО «Гатчинское». На конкурс грантов от Росмолодежи заявку о проведении фестиваля подала юная коллега Юлии Коваленко, лаборант Илона Легостаева:

- Юлия Валерьевна, мой наставник, очень идейный человек. Весной она предложила мне поучаствовать в конкурсе, и мы вместе начали писать заявку. Мы писали разные идеи проекта, но в качестве проблемы выделили нехватку молодых кадров на нашем АО «Гатчинское». Честно – было тяжело. Нужно было продумать много деталей, перспективы проекта. Но когда мы узнали о результатах конкурса, всё как рукой сняло, – улыбается Илона.

Сама Илона Романовна – пример молодого специалиста: окончила Большеколпанскую школу в 2024 году, поступила в Гатчинский педагогический колледж и в будущем хочет стать учителем биологии, как ее наставник. В течение учебного года она постоянно помогала работе агрокласса, а в июне стала координатором фестиваля агропрофессий. По смысловому содержанию он схож с областным фестивалем «Агрокласс», который уже прошел в Мичуринском техникуме и в котором большеколпанские «агроклассники» также принимали участие. Цель, объясняет Илона, – познакомить ребят с многообразием профессий в АПК.

- У нас есть определенный план мероприятий, которые мы проводим, и в основном они связаны с работой в аграрной сфере. Например, на конкурсах «Профессиональная лига» дети сами выбирали профессию и рассказывали о ней. Презентовать можно было в любой творческой форме – даже в форме сценки или сказки. На квест-играх мы также изучали профессии: затронули деятельность агронома, ботаника, ветеринара, водителя-механизатора – рассказывает Илона Легостаева.

Знакомство вышло многогранным, как и сама сфера АПК. В том числе потому, что мероприятия были рассчитаны не только на профильный класс, но и на всех интересующихся. Так, младшие школьники помогали ухаживать за клумбами и грядками, учились собирать гербарий на мастер-классах, а на квиз-играх угадывали посевные культуры по описанию и узнавали терминологию: что такое севооборот (чередование культур на одном поле), фитопатология (болезнь растений) или уже знакомая нам гидропоника. Старшеклассники здесь выступали в качестве наставников. С их помощью ребята также решали задачи, максимально приближенные к реальности АПК. Скажем, необходимо рассчитать, сколько закупить пшеницы для получения запланированного урожая. Или представить, что ваша ферма получила грант на цифровизацию – какой из современных технологий (вертикальные грядки, ИИ-анализ данных, сельскохозяйственные дроны) вы отдадите предпочтение?

Чтобы можно было с легкостью представлять себя на ферме и видеть изученное в действии, в фестиваль профессий входили дни практики в АО «Гатчинское». Мероприятия вместе с ребятами посещали кураторы Юлия Коваленко, Илона Легостаева и помощник гендиректора АО «Гатчинское» Анастасия Таланова, тоже выпускница Большеколпанской школы. Уже в начале июня одна смена «агроклассников» отправилась в поле, где главный агроном предприятия Василий Перелыгин рассказал ученикам о процессе закладки кормовых культур на год и показал, какие передовые технологии используются в растениеводстве. После практики юные агрономы увидели киносюжет об истории и перспективах развития одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий нашего региона.

Другая смена побывала на машинном дворе, где смогла познакомиться с сельскохозяйственной техникой, попробовать себя в роли механизаторов, покрутить или смазать гайки. Неоднократно участники фестиваля ездили и прямо на ферму. Главный зоо-техник Татьяна Сметанникова познакомила гостей с коровами и бычками, приоткрыв подробности молочного производства. Поражают цифры: за день корова съедает 40 кг корма и выпивает до 200 литров воды, а предприятие получает от каждой коровы 13 тонн молока за год. «Агроклассников» научили определять его жирность. Кормовую основу для животных, силос, заготавливают здесь же: агроном Анна Мефодьева показала ребятам силосные траншеи. А еще (аккуратно, через ограждения) можно было взглянуть на недавно родившихся на ферме телят.

Теория и ознакомительная практика – это хорошо, но когда они перерастают в профессиональное сотрудничество – еще лучше. Неслучайно тема агроклассов поднималась и на сессиях июньского ПМЭФ-2025, в которых представители АО «Гатчинское» и Большеколпанской школы также принимали участие. Уже сейчас в бригаду на предприятие устроено три ученика школы – Артём, Дарья и Михаил. В целях безопасности прямого контакта с животными пока нет, но ребята убирают территорию, белят траншеи, трудятся в полях и на комплексе – помогают там, где не хватает рабочих рук. Генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев уверен: детей необходимо ориентировать в отрасли с раннего возраста. И важно, чтобы у будущих молодых специалистов формировалась любовь к сельскому хозяйству:

- Хочу сказать большое спасибо моим сотрудникам, агрономической, технической, зоотехнической, ветеринарной, экономической службе, которые под-держали меня в этом деле. Конечно же, дети на предприятии – это большая ответственность. Но я всегда стараюсь объяснить: мы были такими же. Поэтому я с большим уважением отношусь к ребятам, которые посещают практику, идут к нам на работу. В этом будущее. Когда я вижу молодых людей на предприятии, сердце поет, – признается Александр Владимирович.

Важность раннего профориентирования и многостороннего сотрудничества также отмечает директор Большеколпанской школы Галина Ибадова. Она поделилась перспективами агрокласса на грядущий учебный год:

- В этом году мы заключили еще одно трехстороннее соглашение: между школой, АО «Гатчинское» и Санкт-Петербургским аграрным университетом – об открытии предпрофессионального класса – 7-го. Сейчас обсуждаем программу внеурочных занятий по механизаторству и агрономии. Кроме того, продолжаем реализовывать агротехнологический профиль по уже выработанной программе на среднем уровне образования. Будущий 10 класс тоже будет «агро», – рассказывает Галина Ибадова.

Впрочем, планов хватает и до 1 сентября. После июньского фестиваля агроклассники готовятся к августовской пахоте – точнее, к Чемпионату России по пахоте. С 8 по 10 августа праздник соберет профессионалов сельского хозяйства на ленинградской земле, притом не фигурально. Большинство мероприятий, в том числе мастер-классы от агроклассов, пройдут прямо в открытом поле. Возможность своими глазами увидеть, как человек сотрудничает с природой, испытать гордость за местное производство, его высокую технологичность, оценить перспективы профессионального роста – причины, по которым агропромышленное направление становится всё более востребованным и актуальным среди молодого поколения.

Мария Ибадова

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