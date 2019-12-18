Государство готово помочь

Центр занятости населения

Директор Центра занятости населения Гатчинского района Елена Крылова рассказала, какую помощь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить в Центре.

- В целом, мы не выделяем их в отдельную категорию. Они получают все те же услуги: содействие в поиске работы, профессиональное обучение, временное трудоустройство, профориентацию, - рассказала Елена Крылова.

Но есть и дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом № 1032-1-ФЗ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 года. Это повышенное пособие по безработице, стипендия во время прохождения профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования по направлению Центра занятости.

Повышенное пособие по безработице выплачивается на протяжении шести месяцев в размере среднемесячной начисленной заработной платы в Ленинградской области на момент регистрации в качестве безработного, но только до наступления 23 лет. Размер пособия составляет примерно 40 тысяч рублей в месяц. Повышенное пособие выплачивается только тем, кто впервые встал на учет в Центр занятости и ранее не работал (временные (летние) работы не учитываются). С января по октябрь 2019 года в Центр занятости населения Гатчинского района обратился 21 сирота, из которых один был официально трудоустроен.

Также Центр занятости населения Гатчинского района заключает договора с работодателями на возмещение затрат на выплату заработной платы несовершеннолетнему, выпускнику и инвалиду при его официальном трудоустройстве. С октября 2019 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, также входят в эту категорию.

При заключении такого соглашения Центр занятости будет возмещать работодателю не более

50 % от фактических затрат на выплату заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Возмещение зарплаты сотрудника проходит на протяжении полугода. Такая же компенсация предусмотрена для его наставника, который будет помогать в начале трудовой деятельности.

- Таким образом, мы хотим мотивировать работодателей на трудоустройство молодых сотрудников, - сказала Елена Крылова.

Центр социальной защиты

Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность получить помощь и поддержку в Гатчинском филиале Центра социальной защиты населения (Чехова, 14а).

Как пояснила и.о. руководителя филиала Виктория Ермакова, в Центре детей-сирот также не выделяют в отдельную категорию граждан, и оказываемая помощь зависит от конкретной ситуации.

Если гражданин (сирота) является получателем пенсии по утере кормильца, тогда он имеет право на:

- льготный проезд на автомобильном транспорте (Единый социальный проездной билет);

- льготный проезд отдельным категориям граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в виде выдачи карточки транспортного обслуживания (КТО).

Эти государственные услуги носят заявительный характер.

Если доход ребенка-сироты, достигшего 18 лет, за последние три месяца на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, то он имеет право на:

- государственную социальную помощь в размере 1,5 тысячи рублей;

- льготы по оплате коммунальных услуг;

- бесплатную юридическую помощь;

- государственную социальную помощь на основании социального контракта.

Социальный контракт – это договор, заключаемый между органами социальной защиты населения и малоимущим гражданином или семьей для выхода из кризисной ситуации. Это мера социальной поддержки направлена на оказание материальной помощи и предполагает разработку мероприятий, позволяющих улучшить финансовое положение.

Обязательной составляющей социального контракта является программа социальной адаптации, разрабатываемая органами соцзащиты. При этом ее положения обязательны для лица, заключившего данное соглашение.

Она предусматривает содействие:

- в поиске работы, в том числе за пределами текущего места проживания;

- в прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

- в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности;

- в ведении личного подсобного хозяйства;

- в реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Продолжительность действия социального контракта варьируется в пределах от трех месяцев до одного года.

Например, выпускник ресурсного центра, который уже получил среднее профессиональное образование, хочет повысить свою квалификацию или пройти дополнительные обучающие курсы, и для этого ему необходимы денежные средства. Он заключает соответствующий договор с Центром социальной защиты населения. В договоре должны быть прописаны сроки обучения, название учебного заведения, приложена копия лицензии для ведения образовательной деятельности и другие документы.

- Или другой пример: гражданин имеет земельный участок и хочет заниматься сельским хозяйством. Мы можем заключить с ним социальный контракт и выделить ему средства, на которые он, допустим, купит и установит теплицу, в которой будет выращивать овощи и фрукты, - добавила Виктория Ермакова.

Таким образом, органы соцзащиты помогают гражданам с саморазвитием, открытием бизнеса для выхода из кризисной жизненной ситуации семьи. Сумма помощи по социальному контракту составляет 55 тысяч рублей и выплачивается единовременно или ежемесячно в зависимости от срока контракта. Средства выделяются на безвозмездной основе, но при условии выполнения всех пунктов, прописанных в соцконтракте, составленном индивидуально с каждым из обратившихся.

- Мы рассматриваем соцконтракт не просто как помощь от государства, а скорее как мотивацию для человека на определенные действия для улучшения качества его жизни. Мы ждем наших граждан с идеями, которые поможем реализовать по соцконтракту, - сказала Виктория Ермакова.

Программа государственного социального контракта существует с 2016 года, и с каждым годом пользуется все большим спросом. В 2019 году в Гатчинском районе заключено уже 37 подобных договоров.