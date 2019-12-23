Первые победы «Ленинградца»

Меньше чем за год команде тренеров удалось собрать самых талантливых футболистов Гатчинского района и взять «серебро» Кубка РФС среди юношеских команд.

«Футбол – один из самых любимых видов спорта в регионе. Перед тренерским коллективом была поставлена задача – обеспечить мощную поддержку профессиональному футболу и сосредоточиться на подготовке спортивного резерва для сборных команд области. Сегодня мы видим, что это удалось», – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ленинградец» базируется в Гатчине на территории стадиона «Спартак». В распоряжении школы также площадки спорткомплексов «Аэродром» и «Маяк», зал физкультурно-оздоровительного центра «Мариенбург» и, самое главное, стадион «Рощино Арена», построенный в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В этом году легендарная арена приняла финальные игры Кубка Ленинградской области и регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, а также спортивный праздник «День массового футбола».

По словам директора спортшколы Станислава Титовца, главное, что удалось сделать за год – это создать профессиональную и эффективную команду. «В штате есть даже спортивный психолог, а отдел спортивной подготовки возглавляет Николай Государенков, первый тренер клуба «Гатчина». Он грамотно выстроил весь тренировочный процесс, акцентировал внимание на планировании и работе над ошибками. Мы не только качественно улучшили тренировки, но и количественно. Ребята постоянно заняты, но без усилий побед в спорте не бывает», – рассказал Станислав Титовец.