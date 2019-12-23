Первые победы «Ленинградца»

Меньше
чем за год команде тренеров удалось собрать самых талантливых футболистов
Гатчинского района и взять «серебро» Кубка РФС среди юношеских команд.
«Футбол
– один из самых любимых видов спорта в регионе. Перед тренерским коллективом
была поставлена задача – обеспечить мощную поддержку профессиональному футболу
и сосредоточиться на подготовке спортивного резерва для сборных команд области.
Сегодня мы видим, что это удалось», – заявил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
«Ленинградец»
базируется в Гатчине на территории стадиона «Спартак». В распоряжении школы
также площадки спорткомплексов «Аэродром» и «Маяк», зал
физкультурно-оздоровительного центра «Мариенбург» и, самое главное, стадион
«Рощино Арена», построенный в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В
этом году легендарная арена приняла финальные игры Кубка Ленинградской области
и регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6,
а также спортивный праздник «День массового футбола».
По
словам директора спортшколы Станислава Титовца, главное, что удалось сделать за
год – это создать профессиональную и эффективную команду. «В штате есть даже
спортивный психолог, а отдел спортивной подготовки возглавляет Николай
Государенков, первый тренер клуба «Гатчина». Он грамотно выстроил весь
тренировочный процесс, акцентировал внимание на планировании и работе над
ошибками. Мы не только качественно улучшили тренировки, но и количественно.
Ребята постоянно заняты, но без усилий побед в спорте не бывает», – рассказал
Станислав Титовец.