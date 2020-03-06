Александр Дрозденко поздравил игроков «Ленинградца» с победой

В честь этого события губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично встретился с игроками, чтобы пожелать им успехов в предстоящем сезоне и поделился планами на ближайший период.

Сегодня перед ленинградцами стоит важнейшая задача — выйти в первую лигу. Для ее реализации требуются не только колоссальные усилия команды, тренерского состава и технического персонала команды, но, прежде всего, необходимо серьезное материально-техническое обеспечение.

Как отметил глава региона, команда «Ленинградец» становится все более популярной в области, у нее сформировался устойчивый клуб болельщиков, оказывающих ребятам значительную поддержку.

«В планах создать сеть детско-юношеских спортивных школ «Ленинградец», построить несколько серьезных футбольных стадионов. Сейчас в Гатчине идет строительство стадиона «Спартак» вместимостью до 5 тысяч зрителей, где можно будет проводить любые соревнования. Уже есть стадион в Рощино, в ближайшее время начнется реконструкция стадионов в Тихвине, Тосно и в других районах области», — отметил Александр Дрозденко.

Не обошлось и без подарков. Губернатор вручил команде книги о Ленинградской области.