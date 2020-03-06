Александр Дрозденко поздравил игроков «Ленинградца» с победой

В честь этого события
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично встретился с
игроками, чтобы пожелать им успехов в предстоящем сезоне и поделился планами на
ближайший период.
Сегодня перед
ленинградцами стоит важнейшая задача — выйти в первую лигу. Для ее реализации
требуются не только колоссальные усилия команды, тренерского состава и
технического персонала команды, но, прежде всего, необходимо серьезное материально-техническое
обеспечение.
Как отметил глава
региона, команда «Ленинградец» становится все более популярной в области, у нее
сформировался устойчивый клуб болельщиков, оказывающих ребятам значительную
поддержку.
«В планах создать сеть
детско-юношеских спортивных школ «Ленинградец», построить несколько серьезных
футбольных стадионов. Сейчас в Гатчине идет строительство стадиона «Спартак»
вместимостью до 5 тысяч зрителей, где можно будет проводить любые соревнования.
Уже есть стадион в Рощино, в ближайшее время начнется реконструкция стадионов в
Тихвине, Тосно и в других районах области», — отметил Александр Дрозденко.
Не обошлось и без
подарков. Губернатор вручил команде книги о Ленинградской области.