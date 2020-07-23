Работа с бездомными животными продолжается

В своей работе с безнадзорными животными администрация Гатчинского района руководствуется областным законом №38-оз «О безнадзорных животных в Ленинградской области», принятом в 2013 году. В документе определены основные принципы обращения с животными. Порядок отлова и содержания безнадзорных животных утвержден постановлением областного правительства № 160 от 05.05.2014 года.

На основе этих документов администрация Гатчинского района занимается организацией отлова, транспортировки, содержания, чипирования, стерилизации, вакцинации безнадзорных животных и выпуска их обратно в среду обитания.

В 2020 году районная администрация заключила контракт на выполнение этих работ с ветеринарной клиникой им. Айвэна Филлмора в Санкт-Петербурге. Районные власти уже много лет сотрудничают с этой клиникой, отмечая ее профессиональный и гуманный подход к делу, исключающий возможность жестокого обращения с животными.

После отлова животные проходят обследование в пункте приема и передержки животных. Там животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют, при необходимости лечат, а затем возвращают в привычную среду обитания. Отличить чипированных собак можно по купированному краю уха.

- Животные привыкают охранять свою территорию от чужаков. Поэтому возвращая стерилизованных собак в их привычную среду обитания, мы можем надеяться, что в данной местности прекратится их бесконтрольное размножение, так как других – не стерилизованных собак «хозяева» местности уже не пустят, - рассказал Юрий Овсиевский.

Массовая и постоянная работа с безнадзорными животными направлена, в том числе и на предотвращение распространения заразных болезней, которые могут передаваться от животного к человеку.

Юрий Овсиевский рассказал, что заявка на отлов бездомных собак в том или ином поселении Гатчинского района формируется на основе обращений жителей, представителей местных администраций, руководителей социальных учреждений. Заявки принимаются по телефонам Единой диспетчерской службы: 8 (81371) 9-60-74 и 8 (81371) 9-31-28 с обязательным указанием адресов, где были замечены беспризорные животные. Также заявку можно оставить в Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района по телефону 8 (81371) 9-91-69.

На основе полученной информации Юрий Овсиевский формирует список мест для отлова бездомных животных, особое внимание уделяя объектам социальной сферы – территориям рядом со школами, детскими садами, медицинскими учреждениями, детскими площадками у многоквартирных домов.

В первом квартале 2020 года, по заказу районной администрации, на территории района специалисты клиники им. Айвэна Филлмора смогли отловить 35 собак, которые были стерилизованы, вакцинированы, чипированы и выпущены обратно в среду обитания. Во втором квартале в администрацию поступило 54 обращения от жителей района и представителей организаций, из них отловили 25 животных.

- Не все обращения в результате заканчиваются отловом и дальнейшей работой с животным уже в клинике. Бывает, что приехавшие специалисты не могут найти собаку, или вопрос решается на месте, и собаку удается пристроить в добрые руки, или жители сами стерилизуют ее, - отметил Юрий Овсиевский, добавив, что работа с бездомными животными продолжается и каждое обращение обязательно отрабатывается.

Безнадзорные животные, прошедшие процесс стерилизации, как правило, ведут себя спокойно, не нападая на людей. Но, бывает и наоборот, когда сами люди издеваются над животными. В данном случае их действия подпадают под статью 245 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса РФ.

Под «жестоким» обращением с животными подразумевается причинение боли животному, лишение его воды и пищи, содержание его на морозе или жаре, нанесение ранений, членовредительство и другие бесчеловечные, негуманные способы воздействия на него, а также организация боев, проведение научно-исследовательских работ, тренировка и дрессировка животных, сопряженные с их мучением.

В статье 245 УК РФ сказано, что жестокое обращение с животными, по решению суда, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; обязательными работами на срок до 360 часов; исправительными работами на срок до одного года; ограничением свободы на срок до одного года; арестом на срок до шести месяцев; лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в интернете, в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.