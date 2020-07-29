История войны через историю человека

Выставка представляет собой экспозицию из 18 информационных полотен. Ее особенность в том, что она рассказывает не о боевых действиях, а о жизни простых жителей Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлено 200 электронных образов документов за 1941-1945 годы. Рядом с каждым документом пояснения, чтобы любой житель смог представить историю своего района в контексте всей Ленинградской области.

Передвижная выставка «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны» - совместный проект Ленинградского областного государственного архива, ведущих архивов Санкт-Петербурга и муниципальных архивов Ленинградской области, осуществленный при поддержке Российского исторического общества Фонда «История Отечества».

Как признались архивисты, в одних районах, особенно в тех, которые пережили оккупацию, документов практически не сохранилось, в других - наоборот. За каждым документом история большого или маленького предприятия, коллектива или конкретного человека, поэтому организаторам выставки было очень сложно выбрать, что более важно и значимо, чтобы правильно представить район.

- В каждом районе мы постарались выделить какую-то свою особенность, свою историю, трагедию, подвиг. Тем не менее, если рассмотреть это в целом, то складывается общая картина истории Ленобласти в годы войны. Наряду с официальными документами из горисполкомов и райисполкомов мы использовали документы, которые никогда раньше не показывали широкой общественности, документы личного характера из архивных отделов районных администраций, как иллюстрацию жизни, личной судьбы человека в годы войны. Мы не историки, мы - архивисты, поэтому с каждым документом в каждом районе мы и для себя открывали что-то новое, - заметила директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова.

Такие же открытия могут сделать и посетители выставки, рассчитанной на самую широкую публику. Одних заинтересует, что в 1943 году, когда, казалось, вся страна работала на оборонных предприятиях, в Ленинградской области выпускались детские игрушки. Других - документально подтвержденный факт, что Ораниенбаумский плацдарм снабжался из Ленинграда, что несмотря на тяжелейшую ситуацию там продолжали работать школы.

Каждый район представлен в современных границах. Для удобства восприятия информации информационные плотна расположены в последовательности наступления врага на территорию Ленобласти. По одну сторону районы, которые были оккупированы, по другую - которых не постигла эта участь. Отдельно районы, чья история связана с оккупацией финскими войсками.

В январе 2021 года, в годовщину освобождения Гатчины и района от немецко-фашистских захватчиков, выставка «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны» приедет в Гатчину.



