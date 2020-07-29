История войны через историю человека

Выставка представляет собой экспозицию из 18 информационных полотен. Ее особенность в том, что она рассказывает не о боевых действиях, а о жизни простых жителей Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлено 200 электронных образов документов за 1941-1945 годы. Рядом с каждым документом пояснения, чтобы любой житель смог представить историю своего района в контексте всей Ленинградской области.
Передвижная выставка «Ленинградская область в
годы Великой Отечественной войны» - совместный проект Ленинградского областного
государственного архива, ведущих архивов Санкт-Петербурга и муниципальных
архивов Ленинградской области, осуществленный при поддержке Российского
исторического общества Фонда «История Отечества».
Как признались архивисты, в одних районах,
особенно в тех, которые пережили оккупацию, документов практически не сохранилось,
в других - наоборот. За каждым документом история большого или маленького
предприятия, коллектива или конкретного человека, поэтому организаторам
выставки было очень сложно выбрать, что более важно и значимо, чтобы правильно
представить район.
- В каждом районе мы постарались выделить
какую-то свою особенность, свою историю, трагедию, подвиг. Тем не менее, если
рассмотреть это в целом, то складывается общая картина истории Ленобласти в
годы войны. Наряду с официальными документами из горисполкомов и райисполкомов
мы использовали документы, которые никогда раньше не показывали широкой
общественности, документы личного характера из архивных отделов районных
администраций, как иллюстрацию жизни, личной судьбы человека в годы войны. Мы
не историки, мы - архивисты, поэтому с каждым документом в каждом районе мы и для
себя открывали что-то новое, - заметила директор Ленинградского областного
государственного архива Юлия Крипатова.
Такие же открытия могут сделать и посетители
выставки, рассчитанной на самую широкую публику. Одних заинтересует, что в 1943
году, когда, казалось, вся страна работала на оборонных предприятиях, в
Ленинградской области выпускались детские игрушки. Других - документально
подтвержденный факт, что Ораниенбаумский плацдарм снабжался из Ленинграда, что
несмотря на тяжелейшую ситуацию там продолжали работать школы.
Каждый район представлен в современных границах. Для
удобства восприятия информации информационные плотна расположены в
последовательности наступления врага на территорию Ленобласти. По одну сторону
районы, которые были оккупированы, по другую - которых не постигла эта участь.
Отдельно районы, чья история связана с оккупацией финскими войсками.
В январе 2021 года, в годовщину освобождения Гатчины
и района от немецко-фашистских захватчиков, выставка «Ленинградская область в
годы Великой Отечественной войны» приедет в Гатчину.