«Живая память Победы»: имена участников войны в электронном архиве Ленобласти

Проект «Живая память Победы» заработал с января 2020 года, и ленинградцы сразу проявили к нему интерес. Во многих семьях сейчас хранится свой собственный архив, который передается из поколения в поколение, но редко выходит за рамки семьи. Есть там и очень ценные документальные свидетельства военного времени – письма, дневники, фотографии. Благодаря участию в акции семейные архивы стали доступными для знакомства и изучения самой широкой аудитории.

Уже сейчас на портале размещены данные о более ста участниках войны. Рядом с фотографией героя - биографические данные, у кого-то представлена часть родословной, воспоминания. Отдельно прикреплены документы. При их чтении испытываешь волнение. Особенно эмоциональны письма с фронта и на фронт. Каким бы ни был почерк, даже самым разборчивым, сейчас пожелтевшие страницы читаются с большим трудом. Но времени не подвластны трогательные обращения к любимым, проникновенные рассказы о буднях солдат, в которых чувствуется желание успокоить, поддержать своих родных, вселить веру, что война скоро закончится и впереди всех ожидает счастливая жизнь.

Алфавитный список участников войны открывает гвардии сержант Александр Федорович Авдеев из Архангельской области. Он родился в деревне Усть-Пёза, призван в армию Мезенским райвоенкоматом. Родные знают о нем не много. В письме с фронта указано место службы: 1-й гвардейский мотострелковый полк, 2-я батарея, 4-я рота.

Из письма с фронта Александра Авдеева:

- Здравствуйте, родные. С приветом к вам ваш сын Александр Федорович. Сообщаю, что пока жив-здоров, но есть небольшие изменения в жизни и здоровье. Пришлось повоевать около полумесяца с фрицами. Я теперь гвардеец. Работал политруком роты. А теперь нахожусь в госпитале с 4 мая, и когда выздоровею, неизвестно. Но духом пока не падаю, чувствую себя спокойно. Только вы не печальтесь. Рассказывать не могу о своей боли, не пишу, потому что вы будете печалиться… Все, до свидания. Письма, если будете писать, пишите в часть, а мне доставят сюда.

Александр Федорович умер от ран 25 августа 1942 года и был похоронен в районе поселка Грязин Смоленской области. Извещение о его смерти семья получила 7 сентября 1949 года.

В базе данных уроженцы разных регионов нашей страны, но большинство – жители Ленинградской области. Знакомясь с биографией участников войны, можно еще раз отметить, что на борьбу с фашистскими оккупантами вышли представители всех национальностей.

Вольдемар (с 1941 года изменил имя на Владимир) Иванович Аллаберт родился 8 марта 1908 года в деревне Скворицы Староскворицкой волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии (сейчас это Гатчинский район Ленинградской области). Отец - Иван Гансович Аллаберт (1880 - 1960), по национальности эстонец, некоторое время состоял на службе в императорской царской армии. Мать - Анна Мартыновна была домохозяйкой. Помимо Вольдемара в семье было еще две дочери Ида и Линда.

Вольдемар получил образование 5 классов. Освоил самостоятельно профессию столяра. С 1930 по 1938 годы Вольдемар Иванович жил в Гатчине (тогда Красногвардейск). В 1930-1940 годах служил в рядах Красной Армии.

В 1939 году родители Вольдемара разобрали бревенчатый дом в Скворицах и перевезли его в поселок им. Рошаля (сейчас микрорайон Мариенбург города Гатчины), где в 1940 году на участке земли по ул. 1 Мая дом был восстановлен. На данный момент дом сохранился в перестроенном виде (ул. 1 Мая, д.6).

В 1940 году В.И. Аллаберт познакомился с будущей женой Эллой Александровной Пеллусар. Четвертого июня 1941 года их брак был зарегистрирован в Красногвардейском бюро районного ЗАГСа, а 6 июля 1941 года Вольдемар Иванович был призван Красногвардейским райвоенкоматом на военную службу.

Воевал на Ленинградском фронте под городом Великие Луки, служил в 111-м стрелковом батальоне рядовым красноармейцем, с 14 июня 1942 года - в 389-м стрелковом полку сержантом и командиром отделения, с 9 августа 1942 года - в 917-м стрелковом полку.

19 декабря 1942 года Вольдемар Иванович был тяжело ранен, лечился в госпиталях, в том числе в эвакогоспитале №1834 в Иркутске. Был признан ограниченно годным к нестроевой службе медицинским освидетельствованием гарнизонной военно-врачебной комиссии города Калуги от 14 января 1944 года.

После выздоровления Вольдемар Иванович служил в хозвзводе 361-го запасного стрелкового полка начальником подсобного отделения. Демобилизован на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года, как родившийся в 1908 году.

После демобилизации Вольдемар Иванович вернулся в Гатчину. Вместе с родителями восстановил полуразрушенный дом, привез жену и сына из Эстонии. Жена и сын, родившийся в 1942 году на оккупированной фашистами территории в деревне Голубицы (сейчас Волосовский район), были вывезены оккупантами в Эстонию.

В мае 1946 года Вольдемар Иванович был принят на работу в Гатчинский дворец-музей в парковый сектор на должность рабочего, затем перевелся на должность столяра. За отличную работу по восстановлению и консервации дворца неоднократно поощрялся благодарностями.

С 1951 по 1968 годы Вольдемар Иванович работал на Гатчинской обувной фабрике столяром.

Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Когда началась война, Коле Левкину только исполнилось 17 лет. Николай Алексеевич Левкин родился 8 мая 1924 года в деревне Большая Вруда Волосовского района. До войны окончил начальную школу во Вруде, затем семилетнюю в Тресковицах и в 1939 году поступил в Гатчинское ремесленное училище.

В 1941 году, окончив училище, Николай получил специальность водопроводчика и был направлен на работу в город Рыбинск. 22 июня 1941 года Николай уехал в Рыбинск с Московского вокзала Ленинграда. На вокзале его провожал старший брат Василий, и там в 12 часов дня он услышал объявление о начале Великой Отечественной войны.

В августе 1941 года Николай вернулся в Ленинград, но домой попасть не смог: его деревня Вруда была оккупирована немцами. Он остался в Ленинграде, работал водопроводчиком, выучился на разведчика и был отправлен на фронт.

Николай воевал под Ленинградом, был награжден медалью. Письма с фронта приходили родственникам в Ленинград, а когда Вруду освободили - домой.

На фронте Николай был ранен, лежал в госпитале, затем снова воевал. Второго февраля 1944 года он проходил с частью мимо Вруды, но на месте своего дома увидел воронку. Ночевал в Тресковицкой школе, о чем позже написал в письме матери.

Пулеметчик, гвардии рядовой Николай Левкин погиб 15 августа 1944 года, освобождая Эстонию. Ему было 20 лет. Николай похоронен в Эстонии на братском кладбище в деревне Осулла.

Красноармеец Иван Александрович Соловьев родился в 1906 году. До войны жил в деревне Турлино Тихвинского района. Сейчас такого населенного пункта нет. Деревня Турлино снята с учета решением Ленинградского облсовета от 15 декабря 1986 года в связи с выбытием населения.

Иван Соловьев был призван Тихвинским райвоенкоматом Ленинградской области. Погиб 15 августа 1941 года на территории Карело-Финской ССР.

Родные бережно хранят его письма и фотографии.

В электронную базу данных «Живая память Победы» занесены и женские имена.

Ольга Викторовна Троицкая (Ивлева) родилась 13 мая 1920 года в поселке Старая Ладога Волховского района. В Красную армию была призвана по мобилизации Читинским военкоматом 28 августа 1941 года. Службу проходила телеграфистом в 23-м отдельном учебном полку связи Забайкальского фронта в звании младшего сержанта.

14 июля 1944 года выбыла в штаб узла связи Забайкальского фронта, работала телетайпистом, заведующей делопроизводством. Узел связи штаба Забайкальского фронта в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 год входил в состав действующей армии.

Ольга Викторовна служила до 15 сентября 1947 года. Была награждена медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2-й степени.

Акция «Живая память Победы» продолжается. Любой желающий может принести подлинники документов за 1941-1945 годы, наградные удостоверения, биографические сведения о своих родственниках в любой архивный отдел на территории Ленинградской области либо в филиал МФЦ. Там участник акции дает согласие на размещение документов на портале «Архивы Ленинградской области». Все документы сразу же сканируются и возвращаются владельцам, а электронные образы этих документов включаются в базу данных «Живая память Победы» на портале «Архивы Ленинградской области».

Документы можно предоставить в архив и в электронном виде через личный кабинет на портале «Архивы Ленинградской области» (https://archiveslo.ru/).