Подпорожский район в годы Великой Отечественной войны

В 1927 году в состав Подпорожского района вошли Подпорожская, Важинская и Мятусовская волости. В то время Подпорожье было рабочим поселком, население которого, по статистическим данным на 1 января 1928 года, составляло тысячу человек. Свое развитие поселок получил с принятием народнохозяйственного плана ГОЭЛРО. Строительство Верхне-Свирской ГЭС привлекло в Подпорожье большое количество инженеров, энергетиков, рабочих из других областей СССР.

К 1941 году население поселка увеличилось до 29 тысяч человек. В поселке были построены жилые дома, клубы, стадион, больница и две школы. Уже к концу 1930-х годов все сельские советы района и сам поселок Подпорожье были радиофицированы, проведена телефонная связь.

Сегодня территория Подпорожского района включает в себя существовавшие в годы войны Винницкий и Вознесенский районы Ленинградской области.

В первые месяцы войны

С первых дней войны Подпорожский район оказался на военном положении. Мужчины и женщины записывались добровольцами на фронт, формировали партизанские отряды.

Уже 22 июня на сборном пункте Подпорожского райвоенкомата царило оживление. Призванные из запаса командиры и политработники развертывали военную подготовку с будущими фронтовиками, знакомили мобилизованных с положением на фронте, призывая крепить бдительность. В здании школы был развернут госпиталь, его наружные стены были раскрашены силуэтами деревьев. На ночь поселок погружался в темноту - действовала светомаскировка.

Строительные работы на объектах Свирского района и лесозаготовки сворачивали. В лесах и на стройплощадках левого берега Свирского промышленного района к весне 1941 года трудилось примерно 150 тысяч человек без учета сельхозрабочих Правобережья. Когда был опубликован Указ от 12 июля 1941 года о мобилизации лесорубов и строителей, спецпоселенцев и заключенных ГУЛАГа (по статьям 58-6, 58-7, 58-10), началась фильтрация условно-досрочных и «перековавшихся» ударников производства с последующим призывом на военную службу.

Финские войска вступили в поселок Подпорожье 8 сентября 1941 года. С этого дня и по 24 июня 1944 года современный Подпорожский район оказался в зоне военных действий: северная часть была оккупирована финскими войсками, а южная являлась прифронтовой полосой.

В связи с приближением фронта, 16 сентября 1941 года строители затопили котлован ГЭС. Гражданское население, попадающее в зону военных действий, было эвакуировано на Урал, в Вологодскую область и Сибирь.

Народные мстители

На территории нынешнего Подпорожского района формировались истребительные батальоны и партизанские отряды.

В Подпорожье был создан истребительный батальон под командованием В.Е. Ершова и В.И. Соловьева. В него вошли строители Верхне-Свирской ГЭС, коммунисты, комсомольцы, работники партийных и советских учреждений города. Штаб батальона в начале войны находился в Подпорожье, на Пионерской улице, а затем в Винницах.

Народные мстители иногда ценой собственных жизней минировали дороги, уничтожали небольшие группы финских бойцов, проводили разведывательные операции и добывали ценные сведения о расположении вражеских частей.

Первое боевое крещение бойцы истребительного батальона приняли у села Михайловского и у Важин. Они в течение нескольких дней, вплоть до подхода частей 7-й Армии, держали оборону, сражаясь с численно превосходящим врагом.

Когда враг вступил на территорию Подпорожского района, истребительный батальон остался в тылу фашистов на заранее подготовленных базах. Было создано четыре партизанских отряда. Район и база действия партизан были определены между Пертозером и Гоморовичами.

К октябрю 1941 года финские войска вышли на рубеж реки Свирь. Они форсировали реку в верхнем течении и захватили плацдарм на южном берегу.

Финскими войсками была обнаружена партизанская база. Партизаны отошли в глубь лесов и оттуда продолжали совершать вылазки в тыл врага.

В оккупации

Северная территория Подпорожского района оказалась в оккупации, и до лета 1944 года активных боевых действий на территории района не велось. Но за три года войны на Подпорожской земле произошло немало трагических событий.

С 1942 по 1944 годы финны построили на оккупированной территории свыше 100 дотов, из которых сформировали оборонительный рубеж «Свирская линия» (Syvrinlijalla).

Оставшиеся в деревнях жители были пленены финскими

войсками и вывезены на территорию Карелии в специальные переселенческие лагеря. В отчете председателя Ладвинского сельсовета Винницкого района о работе сельсовета в период с 1941-1943 годов приводятся сведения о количестве граждан, насильно угнанных финскими захватчиками во время оккупации Подпорожского района. Всего было угнано в плен около восьми тысяч женщин, стариков, детей, а вернулось менее половины.

За годы оккупации был нанесен значительный ущерб недостроенной Верхне-Свирской ГЭС: разрушены хозяйственные и административные здания, уничтожено многомиллионное по стоимости оборудование.

В помощь фронту

На неоккупированных территориях южного берега Свири местные жители продолжали ударно трудиться на предприятиях и в полях, дежурили в госпиталях, собирали деньги на строительство танковых колон, отдавали свои сбережения в Фонд обороны.

С первых дней войны жители Подпорожского района принимали активное участие в строительстве оборонительных сооружений и дорог, отработав только за 1941 год 2300 человеко-дней. В отчете председателя Ладвинского сельсовета Винницкого района о работе сельсовета в период 1941-1943 годов приводятся данные о том, что местные жители передали для Ленинграда 65 голов крупного рогатого скота, 70 кур, 22 овцы, 6000 литров молока. Сдали государству 1500 кг зерна,17737 кг картофеля. В 1943 году выполнили план по лесозаготовкам на 130%.

В войну многие предприятия, помимо основного производства, выполняли заказы для нужд Красной Армии. Так, Винницкий леспромхоз занимался изготовлением лыж, дровней и саней, необходимых для фронта.

Снабжение продовольствием партизанских отрядов, сформированных на территории района, было возложено также на колхозников. Только за первый год войны жители района передали партизанским отрядам 331 кг сливочного масла, 100 кг мяса, сотни килограммов сельхозпродукции.

В суровое военное время не прекращали работу библиотеки и клубы, основным направлением их деятельности стало укрепление боевого духа населения. Так, в отчете по культурно-массовой работе Мягозерского сельсовета Винницкого района за 1942-1944 годы указано, что в библиотеке и клубе Мягозерского сельсовета прочитали 21 доклад, выпустили 132 номера стенгазеты, организовали 12 кинопросмотров, 17 воскресников. Во время уборочной кампании дети, участники драмкружка, выступали с концертами и театральными постановками.

Освобождение Подпорожья

В конце июня 1944 года, в ходе Свирско-Петрозаводской операции, войска Карельского фронта овладели рабочим поселком Подпорожье, а затем освободили и весь Подпорожский район. Сопротивление подразделений финской армии было сломлено, противник отступил на северо-запад.

Годы военного лихолетья нанесли огромный ущерб Подпорожскому району. Но как только район был полностью освобожден, его жители приступили к восстановительным работам. Вновь отстраивались жилые дома, школы, больницы, мосты, дороги, линии электропередач. вводились в строй такие предприятия, как Свирская судостроительная верфь, завод по переработке нерудных ископаемых.

Сильно пострадал в годы фашисткой оккупации и поселок Подпорожье. Но в сентябре 1944 года ученики освобожденного поселка Подпорожье вновь сели за парты. В школе отсутствовал свет, не было дров, катастрофически не хватало учебников и тетрадей, но многое делалось, чтобы у детей появилась возможность учиться. Детям ежедневно давали по 50 г хлеба, со временем в школе удалось открыть столовую. Наиболее нуждавшимся ученикам выдали обувь, трофейные брюки. К декабрю 1944 года в 17 сформированных классов школы ходило 580 детей. Работало учебное заведение в две смены.

В боях за Подпорожье погибли люди молодые и уже повидавшие жизнь: это были уроженцы разных земель, в том числе и весьма отдаленных. Сейчас на могильных плитах братского захоронения в городе Подпорожье выбито 1452 фамилии…

Подготовила Татьяна Можаева