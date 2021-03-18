Для всех доступный дом – и всё удобно в нём

Гатчина - первый город в Ленинградской области, где был разработан и утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение затрат из бюджета города на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов. Алгоритм такой: управляющие компании приспосабливают дома к нуждам маломобильных жильцов, а средства на это тратятся из городского бюджета. Инициатор реализации этой муниципальной программы - координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда», глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна пояснила, почему и как пришли к такому решению.

- Это очень важный аспект, поскольку в Российской Федерации реализуется государственная программа «Доступная среда», где на условиях софинансирования решаются вопросы обеспечения доступности в социально значимых сферах – таких как здравоохранение, образование, культура, соцзащита, спорт. В Ленинградской области за этот период было направлено на доступность в социально значимых сферах порядка 500 млн рублей. На этапе реализации государственной программы стало понятно, что есть более сложные сферы, в которых, к сожалению, вопрос обеспечения доступности не решается, - отметила Людмила Нещадим.

Начали с удобных автобусов.

- В свое время, по поручению Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, было принято решение о необходимости включения в конкурсную документацию обеспечение доступности пассажирских перевозок. И сегодня все новые конкурсы на пассажирские перевозки в Ленобласти проводятся с обязательным включением в техзадание такого условия, как наличие в том числе низкопольных автобусов. Проводя в прошлом году конкурс по пассажирским перевозкам в городе Гатчине, мы это условие соблюдали. Перевозчик, который предоставляет услуги в Гатчине, приобрел несколько низкопольных автобусов, за что жители ему благодарны, - сказала Людмила Нещадим.

Следующая тема, которая была не урегулирована – это приспособление многоквартирных домов к нуждам инвалидов. В 2016 году было принято постановление правительства Российской Федерации об обеспечении доступности в многоквартирных домах. Но вопрос долгое время оставался неурегулированным. К великому сожалению, на уровне региона это сделать сложно, поскольку полномочия по управлению многоквартирным домом – это полномочия органов местного самоуправления, и проект закона, который пытались принять в Ленинградской области, так и остался проектом, а решать вопросы нужно.

- Администрация Гатчинского района разработала два документа, что позволило максимально соблюсти все нормы, которые сегодня прописаны с точки зрения обеспечения элементов доступности. Наш опыт, по сути, уникальный. На этапе разработки мы проанализировали опыт по всей Российской Федерации и нашли подобную практику только на Дальнем Востоке. В апреле 2020 года было принято постановление администрации Гатчинского района о порядке предоставления субсидий управляющим компаниям на обеспечение доступности в многоквартирных домах. А осенью было принято решение совета депутатов города Гатчины «Об утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории МО «Город Гатчина», на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов». В рамках нашего постановления мы предусматриваем субсидии управляющим компаниям в бюджете. И очень важно, что право на получение субсидии предоставлено всем управляющим компаниям, которые имеют лицензии на свой вид деятельности, а не только муниципальным предприятиям, - отметила Людмила Нещадим.

В 2020 году Гатчина обеспечила элементы доступности по одному адресу, на что было предусмотрено около 300 тысяч рублей. Это осчастливило добросердечную женщину с активной жизненной позицией Людмилу Анатольевну Бушмелеву, а вместе с ней и всех, кто ее знает. На протяжении многих лет инвалиду детства Людмиле Анатольевне Бушмелевой было проблематично выйти из подъезда деревянного двухэтажного дома, хотя он и расположен в самом центре Гатчины – на улице Красной, д.3а. Специально для нее управляющая компания, обслуживающая этот многоквартирный дом, обустроила пандус и заменила дверь - теперь она открывается и закрывается автоматически с помощью брелка.

Презентация обновлений собрала во дворе дома всех, кто был задействован в решении вопроса: представителей администрации, управляющей компании МУП ЖКХ города Гатчины, социальных служб, а также жителей дома и журналистов.

Коммунальщики рассказали, как они изучали вопрос, искали и смотрели на производстве умные двери и другие приспособления, как заказывали их и устанавливали.

- Все классно. Не скользко. Ничего не мешает, в том числе порожек перед входной дверью. Я такого не ожидала, - восторгается Людмила Анатольевна. - Действительно, я просила по минимуму и то, что практически ничего не стоит: ступеньку, чтобы было удобно, и все. Это же не музей, чтобы точка в точку все восстанавливать. Опасалась, что снесут то, что уже было сделано… А мне вот какую красоту построили ребята, спасибо им.

Людмила Анатольевна с радостью продемонстрировала удобство передвижения на инвалидной коляске, новые технические средства. Сама-сама! Свобода перемещения - в радость! Женщина еще привыкает к новшествам, поэтому не все получается с первого раза. Но это уже не проблема, получится.

- Давайте, еще раз испытаем, как это все едет, – предлагает Людмила Анатольевна. - Тут такие интересные двери! Вот, смотрите, я разворачиваюсь, спускаюсь, и мне не надо прикладывать никаких усилий. Это ведь летом было еще ничего, а когда мороз, было очень скользко. Я живу на первом этаже. Но подниматься все равно было не удобно. Забраться на крыльцо, проехать в дверь – моя задача номер. А теперь здорово! Сделали все исключительно, теперь и уезжать отсюда не захочется. Обратите внимание – ступеньки широкие. Могу спокойно спускаться на «костях». Учитывая скорость моих передвижений, дверь отрегулирована так, чтобы я успела проехать на коляске. Есть брелок. Я с пульта открываю и закрываю. Спасибо огромное всем, кто принимал участие! Будет вдохновение – напишу оду.

Людмила Анатольевна рассказала, как она волновалась, когда шел ремонт: пока дорабатывали подъезд, делали специальное покрытие и монтировали умную дверь. Ведь и так уже хорошо, может, больше ничего не нужно, а вдруг будет хуже, и деньги потратят напрасно.

- Людмила Анатольевна, вы такой позитивный человек. Низкий вам поклон, - поблагодарила Людмила Нещадим. - Я тоже рада, что наш первый опыт удался. Угол наклона пандуса, особые покрытия, дверь, которая дает возможность на коляске или на костылях беспрепятственно открывать ее без особых усилий. Конечно, здорово, что первый блин - не комом. Проект оказался очень удачным, о чем говорят и жители.

Кроме Гатчины в прошлом году еще по пяти адресам в поселениях Гатчинского района были реализованы мероприятия по обеспечению доступной среды в многоквартирных жилых домах, но уже за счет внебюджетных источников.

Определены планы и на текущий год. В 2021 году в Гатчине будут проведены работы по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья в многоквартирных домах по двум адресам: на ул. Рощинской и на ул. Слепнева – на сумму 500 тысяч рублей, а также запланировано приобретение одной квартиры на сумму 4,5 млн рублей.

Работа предстоит большая, но, главное, она уже началась.

По информации отдела по организации работы с населением администрации Гатчинского района, на сегодня в многоквартирных домах проживают 632 человека, имеющие ограничения по передвижению, зрению и слуху. Специальная комиссия обследовала 158 адресов. По факту на сегодня в 103-х из них люди не нуждаются в обеспечении доступной среды, 23 адреса, где имеется возможность обеспечить доступную среду, взяты в работу, и еще по 32 адресам, где это сделать невозможно, будет решаться вопрос по приобретению жилья, приспособленного под нужды инвалидов.

- Я рассчитываю, что мы будем более активно реализовывать эти мероприятия на территории Гатчинского района, будем ежегодно увеличивать количество адресов и, соответственно, увеличивать субсидии управляющим компаниям, и наш опыт по формированию доступный среды для людей с ограниченными возможностями в перспективе будет тиражироваться на всю Ленинградскую область, - отметила Людмила Нещадим.



