Маленькие «Крышечки ДоброТЫ» несут большое добро

Интервью с руководителем проекта «Крышечки ДоброТЫ» Ингой Тюкавиной состоялось в одном из гатчинских бистро. Как настоящий эковолонтер, Инга пришла на встречу со своей чашкой, так как в заведении предусмотрена только одноразовая посуда. Было немного некомфортно покупать себе чай в одноразовом стаканчике, но Инга тут же успокоила – эковолонтеры ни на кого не нападают со своей философией.

Инга живет в Гатчине, свой путь эковолонтера начала с сортировки пластика, когда на улице Володарского, 9 появилась площадка для раздельного сбора мусора. Через пару лет она вступила в интернет-сообщество «РазДельный Сбор Гатчина», начала принимать участие в мероприятиях. На одном из них познакомилась с руководителем проекта по раздельному сбору мусора Еленой Емельяновой, которая как раз была в поиске волонтеров для запуска раздельного сбора крышечек.

- С удивлением узнала, что проект «РазДельный Сбор Гатчина» существует только за счет работы волонтеров. Думала, что это отдельная организация со своим штатом сотрудников. Оказалось, что за ее работу отвечают обычные люди, в основном, мамочки, у которых есть семьи, дети, работа и другие заботы. Им помогают волонтеры и гатчинская компания «Эко-точка», которая как раз организовала площадку для раздельного сбора мусора на улице Володарского, а также у ФОК «Арена», - рассказала Инга.

В результате, летом 2019 года она влилась в сообщество и возглавила проект «Крышечки ДоброТЫ».

Какие они – крышечки?

Крышечки, которые можно сдать в переработку, бывают трех видов.

К первому большому классу относятся крышечки с цифрой «2» в треугольнике или с надписью LDPE, что означает полиэтилен низкого давления. Эти крышечки сортируют по цветам и отправляют на завод ТАРА.РУ в Санкт-Петербурге – это крупное предприятие по изготовлению пластиковых изделий.

- Лично была на производственной площадке и видела, как из старых крышечек получаются новые мусорные баки, различные контейнеры и многое другое. Осталась под впечатлением: приятно, что ненужные пластиковые крышки обретают новую полезную жизнь, - рассказала Инга.

Сначала крышки крошат, переплавляют в гранулы, добавляют небольшую часть первичного пластика, затем отливают новые изделия. Кстати, баки, установленные на площадке на улице Володарского, 9, как раз были изготовлены на данном предприятии.

Крышечки необходимо сортировать по цветам, чтобы выручить большее количество денежных средств за переработку. После сортировки они представляют собой уже не обычный смешанный пластик, а разный по качеству и, соответственно, более ценный для дальнейшей переработки.

Еще два вида крышечек: с маркировками «4» и «5» в треугольнике. Они схожи по своим свойствам, поэтому их собирают вместе и не сортируют по цветам. К ним относятся крышки из-под бытовой и автохимии, майонеза, кетчупа. Из них после переработки получают черный пластик.

Кто и как собирает крышечки?

Сегодня в Гатчинском районе открыты около 40 пунктов сбора крышечек в детских садах, школах, библиотеках. Любая организация может присоединиться к проекту «Крышечки ДоброТЫ» и внести свой вклад в экологическую инициативу. Инга Тюкавина выступает с просветительскими лекциями и проводит увлекательные мастер-классы для детей по сортировке крышечек.

Воспитанники детских садов любят сортировать крышечки, как во время мастер-классов с Ингой, так и самостоятельно с воспитателями. Для них это веселая игра с цветными шариками. На деле – это важная просветительская акция, когда ребята с детства приучаются к осознанному отношению к отходам, которые еще могут послужить людям.

Проект постоянно развивается, сегодня «Крышечки ДоброТЫ» сотрудничают с некоммерческой организацией, открытой «Миссис Ленинградская область» Олесей Грачевой и питерской организацией «РазДельный Сбор», получают субсидии от администрации Гатчинского района на проведение городских мероприятий. Волонтеры помогают с транспортировкой и сортировкой крышек, созданием видеороликов и красочных буклетов. Благодаря развитию проекта у волонтеров уже появились своя фирменная одежда и атрибутика, которую они используют во время проведения соответствующих акций в Гатчине. Скоро на городских рекламных тумбах появятся плакаты с информацией о проекте «Крышечки ДоброТЫ».

- Благодаря нашему проекту людям проще познакомиться с раздельным сбором мусора и начать им заниматься, потому что крышки, как правило, чистые, их проще отложить в отдельный контейнер и сдать в переработку. Уже потом можно расширять свою экологическую осознанность до сбора картона, стеклянных бутылок и так далее, - говорит Инга.

В помощь больным детям

Средства, вырученные от раздельного сбора и переработки крышечек с маркировкой «2», идут на помощь больным детям. Распределением средств занимается питерский проект «РазДельный Сбор» и благотворительный фонд «Солнце». Подопечным фонда приобретают инвалидные кресла, аппараты для дыхания, ходунки, держатели, тренажеры. За сбор крышечек «4» и «5» можно получить саженцы для благоустройства территории.

На вопрос, можно ли направить вырученные средства на благотворительные проекты в Гатчине, Инга отвечает утвердительно, при условии, что крышечек будет собираться много и регулярно. Так, на покупку одной инвалидной коляски необходимо собрать и переработать около 5 тонн крышечек. Скорее всего, если гатчинцы будут сдавать все использованные крышки, то мы сможем собирать достаточное количество средств для благотворительности.

- Наши коллеги из Кингисеппа решили попробовать самостоятельно собирать крышки, сдавать их в переработку и помогать бездомным животным. Посмотрим, получится ли у них. Возможно, и мы в перспективе сможем оказывать адресную помощь на местном уровне, - сказала Инга.

Участие в проекте – бесплатное, за сданные крышечки не предусмотрено гонорара, но кураторы проекта «Крышечки ДоброТЫ» всегда с удовольствием отметят самых активных участников грамотами и благодарностями.

Если вы думаете, что одна крышечка не спасет мир, то вот вам наглядные данные статистики. За четыре года существования проекта «Крышечки ДоброТЫ» волонтерам удалось оказать необходимую помощь 23 детям. Для этого было сдано в переработку 81,5 тонны пластиковых крышечек на общую сумму 1 321 235 рублей. За всем этим стоят маленькие цветные крышечки, каждая из которых очень ценная и имеет право на дальнейшую вторичную жизнь.

Если вы хотите открыть пункт сбора крышечек в своем детском саду, школе, библиотеке или любой другой организации, то всю необходимую информацию и пошаговую инструкцию вы сможете найти на сайте https://capsgood.ru/ или обратиться к куратору проекта в Гатчине Инге Тюкавиной https://vk.com/tyukavina_inga. Вся информация о планируемых акциях проекта «РазДельный Сбор Гатчина» размещена в группе ВКонакте https://vk.com/rsbor_gatchina.





Редакция газеты «Гатчинская правда» присоединяется к проекту «Крышечки ДоброТЫ»

В редакции газеты «Гатчинская правда» открыт пункт сбора крышечек. Мы собираем крышечки с маркировкой «2» HDPE.

Средства от сдачи крышечек идут на благотворительность.

Делайте добро вместе с нами!

Адрес и время работы пункта сбора крышечек: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15, офис редакции, будние дни с 10 до 16 часов.





Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Инги Тюкавиной