Мультицентр социальной и трудовой интеграции: миссия выполнима

Мультицентр социальной и трудовой интеграции открылся во Всеволожске в сентябре 2015 года по инициативе Благотворительного фонда «Место под солнцем» и при поддержке правительства Ленинградской области. Это государственное образовательное учреждение профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Его особая ценность - комплексное сопровождение в рамках профессионального образования и трудоустройства. И, что особенно важно, обучение, питание и проживание в Мультицентре предоставляются бесплатно.

В 2017 году это инновационное учебное заведение стало лауреатом конкурса «Сделано в России», победителем конкурса Национального агентства развития квалификаций «Лучшие практики подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров». Автор концепции и руководитель учреждения - Ирина Григорьевна Дрозденко, председатель совета Благотворительного фонда «Место под солнцем».

За пять лет работы центр получил большую известность, в первую очередь, благодаря реальным делам. Мультицентр активно тиражирует свой опыт: участвует в научно-практических конференциях, организует Дни открытых дверей, круглые столы и встречи с коллегами из других регионов России. Количество регионов, из которых в Мультицентр поступают обучающиеся и приезжают делегации, растет с каждым годом, как и количество выпускников, получивших профессию, успешно трудоустроенных и начавших новую самостоятельную жизнь.

Кто учится в Мультицентре?

Сложностей на пути к получению профессии у людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – немало.

До 30% контингента Мультицентра составляют люди, у которых нет базовых знаний, чтобы осилить колледж или техникум, а значит, получить профессию. Кто-то окончил школу со справкой. У кого-то есть свидетельство об окончании 9 классов, но стартовые возможности не соответствуют требованиям образовательных стандартов, и они не в состоянии изучать то, что проходят в колледжах и техникумах.

Другая группа – люди, получившие инвалидность во взрослом возрасте. Такой человек вряд ли сядет за парту на 3,5 года вместе с юными студентами. Пройти переподготовку очно – нет условий. Учиться дистанционно рабочим профессиям – не эффективно. Для взрослых людей Мультицентр – это выход еще и потому, что в его госзадании закреплен ключевой показатель – трудоустройство.

Другая категория – это люди вообще без образования, к сожалению, такие есть, и они приезжают из разных регионов.

Сроки обучения зависят от продолжительности программ, от типа функционального нарушения и уровня социального развития обучающихся и варьируются от 3-х до 6 месяцев.

Обучение – практико-ориентировано

Общая площадь учреждения составляет более 5.000 кв. метров. В настоящий момент действуют несколько учебно-производственных мастерских и учебных аудиторий, отделение «Учебное проживание» общей вместимостью 65 койко-мест, медицинский блок, пищеблок, производственный центр интеграции, Центр предоставления госуслуг (МФЦ), представительства Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Центра социальной защиты населения, Биржи труда, бюро медико-социальной экспертизы.

Профподготовка осуществляется на основе курсового обучения по адаптированным образовательным программам профессионального обучения, включающим в себя профессиональный и адаптационный циклы обучения.

Профессиональный цикл предполагает освоение базовых дисциплин по одной из профессий из регионального перечня актуальных профессий, среди которых уборщик территорий, швея, изготовитель художественных изделий из керамики, оператор ЭВМ, кухонный рабочий и др.

Неотъемлемая часть образовательной программы – адаптационный цикл, направленный на формирование и развитие социальных компетенций и корректировку «дефицита» социально-бытовых и социально-средовых навыков. Это такие дисциплины, как «Основы финансовой грамотности», «Этика и психология делового общения», «Домоводство», «Безопасность жизнедеятельности» и другие.

Обучение практико-ориентировано и направлено на максимальное приближение к условиям реального производства. Оно включает в себя системные выезды на производственные площадки потенциальных работодателей. Производственная практика обязательно проходит в условиях профильного предприятия, в том числе на местах последующего трудоустройства. В процесс включается подготовка нормативно-правовой документации по трудоустройству и специальная оценка условий труда на потенциальном рабочем месте.

Принципиальное отличие методики Мультицентра – фундаментальная ориентация кандидатов на обучение профессиям, наиболее подходящим по нормативным и правовым документам (медицинские рекомендации врачей по допустимым нагрузкам, нормативно-локальные акты учреждений).

В первую очередь это касается учебных программ, предполагающих определенные функциональные нагрузки. Поэтому уже на начальном этапе профессиональной диагностики кандидаты направляются на обучение по соответствующим, наиболее подходящим им программам.

Такой подход позволяет подготовить работника, который не будет иметь ограничений по допуску к трудовой деятельности в части своей профессии. Например, сидящий у компьютера оператор ЭВМ не будет переносить тяжести, которые ему противопоказаны как опорнику, а оператор поломоечной машины справится с простой физической нагрузкой и эксплуатацией оборудования, имея легкую степень умственной отсталости.

Во время итоговой аттестации работодатель определяет уровень профессиональной подготовки и дает рекомендации по корректировке программы при необходимости.

Последующее трудоустройство выпускника Мультицентра с «гарантийным сроком» до полугода предполагает его сопровождение на рабочем месте в период его становления как работника. Для этого создается группа сопровождения из специалистов Мультицентра: мастера производственного обучения, педагога-психолога, социального педагога, при необходимости – юриста.

Учебное проживание

Учащимся предоставляется возможность бесплатного проживания в отделении «Учебное проживание», на базе которого созданы социально-бытовые условия, максимально приближенные к домашним. Жилая зона оборудована на втором этаже здания и представляет собой учебно-тренировочную базу для отработки бытовых и социальных навыков самостоятельного проживания. Здесь 27 жилых комнат, три гостиные - музыкальная, литературная и мультимедийная, учебная аудитория для дисциплины «Домоводство».

Для оказания социально-бытовой помощи и соблюдения правил проживания в дневное время обучающихся сопровождают педагоги-воспитатели, а в ночное время – ночные дежурные.

Разумеется, есть место и время для личного пространства и отдыха, возможности общения с друзьями и родственниками, свободный доступ к интернет-ресурсам и масса интересных программ культурного и спортивного направления.

В Мультицентре организовано четырехразовое бесплатное питание обучающихся.

Неотъемлемой частью качественной профессиональной подготовки людей с инвалидностью и ОВЗ является медицинское сопровождение. Медицинский блок включает медицинский и процедурный кабинеты, изолятор и подсобные помещения. Для оказания экстренной и неотложной помощи заключен договор между Мультицентром и Всеволожской клинической межрайонной больницей.

Специалисты отделения обеспечивают комплексный мониторинг за состоянием здоровья обучающихся. Ежедневно ведется амбулаторный прием врачами-специалистами, проводятся плановые и профилактические осмотры. Прием медикаментов проходит под контролем персонала в назначенное время и в дозировках по рекомендациям лечащих врачей.

Условия поступления

Поступающим важно знать, что учиться в Мультицентре может гражданин из любого региона в возрасте от 16 лет. Возрастных ограничений, касающихся максимального возраста, нет.

Возможно получение двух профессий и повышение квалификации после шести месяцев работы по одной из них.

Чтобы обучаться в Мультицентре, нужно подготовить необходимые для поступления документы и записаться на прохождение профессиональных проб в удобную для поступающего дату, предварительно изучив информацию на сайте Мультицентра. Прием документов на поступление в Мультицентр осуществляется круглый год.

Чтобы узнать, какая профессия подойдет, необходимо позвонить по телефону секретарю приемной комиссии, записаться на прохождение проф-

диагностики и профессиональных проб, после прохождения которых поступающему помогут определиться с профессией в соответствии с пожеланиями и состоянием здоровья.

После того, как поступающего запишут на выбранную дату, ему нужно будет лично приехать в Мультицентр, чтобы написать заявление на обучение, сдать документы в профдиагностическую комиссию и пройти вступительные испытания, которые представляют собой простейшие профессиональные пробы для определения возможности обучения по выбранной профессии.

Когда все необходимые документы предоставлены, профессиональные пробы успешно пройдены, приемная комиссия примет решение, а секретарь комиссии сообщит о нем поступающему по телефону, лично или по электронной почте.







