Ресурсный добровольческий центр: «Для нас волонтёры – это супергерои»

- Ксения, расскажите об истории создания центра.

- В 2015 году на форуме «Ладога» губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко задали вопрос о возможном создании ресурсного добровольческого центра для координации работы волонтеров региона. Он поддержал идею, и в 2016 году было принято решение об открытии на базе областного центра «Молодежный» отдела по развитию добровольчества и работе с территориями. В 2019 году мы поняли, что количество добровольцев постоянно увеличивается, и четыре специалиста отдела уже не справляются с нагрузкой, а значит, команду необходимо расширять. Мы вновь обратились к Александру Дрозденко. И 19 мая 2020 года в Гатчине появился Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области для поддержки и развития добровольчества.

- Какова численность добровольческой армии Ленинградской области?

- Скорее, мы большая и дружная семья, в которую входит более десяти тысяч человек. В Ресурсном центре работает 15 специалистов, еще одно место вакантное - мы ищем того, кто готов вместе с нами развивать добровольчество в режиме 24/7.

- Какие направления работы у центра?

- Для волонтеров у нас открыто 15 направлений, и каждый может выбрать то, что ему по душе: работа с детьми, школьниками, пожилыми людьми, с животными, сопровождение мероприятий и многое другое. Если волонтер пока сам не знает, чем он хочет заниматься, но горит желанием помогать, мы всегда готовы помочь с выбором и поиском призвания.

Отрадно, что большое количество человек и организаций готовы с нами сотрудничать. Для волонтеров у нас предусмотрены обучающие курсы, методические пособия, в том числе по работе с трудными подростками или людьми с ограниченными возможностями здоровья. Наши волонтеры активно общаются в чатах в социальных сетях.

Мы продолжаем открывать свои отделения по всей Ленинградской области. Местные ресурсные центры появились уже в шести городах региона, в том числе в Выборге, Приозерске и Киришах.

Недавно мы открыли набор волонтеров на форум «Ладога», сегодня конкурс составляет пять человек на одно место. Это значит, что большое количество ребят готовы помогать, работать вместе с нами в большой дружной команде.

Стоит отдельно отметить, что в рамках своей работы мы защищаем права добровольцев. Волонтерство – это очень широкое понятие, и не все понимают, что волонтеры – это не бесплатная рабочая сила, которой можно поручить то, что должен делать профессионал за определенное вознаграждение. Для нас волонтеры – это супергерои, которым мы всячески помогаем.

- В чем это выражается?

- Главный показатель работы с волонтерами – это забота о них. Они тратят личное время, поэтому нам важно, чтобы им было комфортно. Соответственно, мы берем на себя все обязательства по трансферу, если мероприятие проходит не в месте проживания волонтеров, обеспечиваем экипировкой, едой, обязательно вручаем благодарности и сертификаты. Это подтверждает экспертность волонтеров, к тому же это приятно и почетно.

Сегодня мы разрабатываем свой мерч (сувенирная продукция с символикой), в том числе одежду, которую волонтеры смогут носить в повседневной жизни.





Ксения Замерова:

«Я – выпускница волонтерского клуба «ТайРо» пос. Тайцы. Руководитель клуба, Елена Юрьевна Никонова, посоветовала мне получить высшее образование по специальности «психология», и я ни на секунду не пожалела, что послушала ее. Мое образование помогает работать с волонтерами, быть волонтером. Каждый волонтер, помимо помощи другим, активно развивается и сам. Программа «пир-ту-пир» («ты мне, я тебе») у нас работает во всех направлениях.









- Как работа с волонтерами выглядит на практике? Вам звонят и просят прислать, скажем, 300 волонтеров на мероприятие….

- …мы открываем ангар, наполненный добровольцами, и говорим: «Ваше время настало»… Нет, хотя многие так и думают.

Ресурсный добровольческий центр – это подведомственное учреждение комитета по молодежной политике Ленинградской области. Соответственно, мы работаем по государственному заданию. В соответствии с поручением главы региона мы сотрудничаем со всеми комитетами областного правительства и готовы сопровождать массовые мероприятия.

Все запросы на участие волонтеров в мероприятиях проходят фильтр, так как количество запрашиваемых добровольцев, как правило, преувеличено. Затем мы собираем команду волонтеров, проводим полный инструктаж и обучение.

Пандемия приучила нас проводить совещания, встречи и тренинги онлайн. Сначала было некомфортно, но сегодня мы оценили преимущества дистанционного общения, когда можно собрать на онлайн конференцию волонтеров со всей Ленинградской области, и при этом никому не нужно никуда ехать и тратить наш самый драгоценный ресурс – время.

- Волонтерство – это больше про студентов и пенсионеров? Наверно, работающего населения 30+ среди волонтеров не так-то много?

- До 2020 года было именно так. Когда началась самоизоляция и стартовала акция «Мы Вместе», жители Ленинградской области, которые потеряли работу, вынуждены были приостановить свой бизнес, обратились в администрации своих муниципальных районов с желанием помогать нуждающимся. Сегодня они вернулись к своей привычной жизни, но продолжают посильно помогать.

- Работа волонтером как-то помогает в дальнейшей жизни, приносит бонусы?

- Школьники могут регистрировать свои грамоты и благодарственные письма за работу волонтером на сайте dobro.ru, таким образом набирая баллы, которые влияют, например, на поступление в высшее учебное учреждение. Волонтеры старшего поколения, которых мы называем «серебряными» волонтерами, получают в ходе работы общение, заряд бодрости и хорошего настроения. Волонтеры от 18 до 30 лет могут получить грантовую поддержку на реализацию своих проектов как физические лица.

Хочу отметить, что уже после нескольких мероприятий волонтеры, как правило, забывают о каких-либо бонусах, благодаря невероятному чувству причастности к реализации масштабных мероприятий и благодарности, которую они получают.

Школьники и студенты могут найти с помощью работы волонтера дело всей своей жизни. Около десяти лет назад в ходе одной из смен в центре «Молодежный» к нам обратился тогда еще 14-летний Сергей Хацкевич с желанием возглавить волонтерский отряд. Мы поддержали его идею. Так в Кировском районе появился волонтерский клуб «Живи смелее». Спустя время он пригласил нас в гости на мероприятие, которое организовал вместе со своей командой. Мы были приятно удивлены масштабом увиденного: на сцене выступали местные творческие коллективы, здесь же волонтеры проводили интерактивные игры с детьми. Получилось достойно и зрелищно, учитывая, что все это организовали подростки.

Сегодня Сергей – режиссер крупных мероприятий Ленинградской области и Санкт-Петербурга, поступил на кафедру эстрадного искусства ГИТИСа.

Это отличный пример того, как юный волонтер раскрыл свой талант и достиг высоких результатов.

- В каждой команде должен быть лидер, даже если она состоит из трех человек, в том числе среди волонтеров…

- Действительно, лидер группы – главный мотиватор, который ведет за собой других. Мы проводим обучающие курсы для молодых руководителей волонтерских групп, объясняем, как работать по принципу «лидер – команда – сообщество», как наилучшим образом использовать свои личные качества для достижения крутых результатов. По итогам обучения мы устроим для них выпускной бал в июне текущего года.

Также мы запускаем курсы для уже состоявшихся лидеров групп, чтобы они смогли обновить свои знания. Мир меняется каждую минуту, а лидеры команд должны оставаться на одной волне с волонтерами и говорить с ними на равных.

- Что такое корпоративное волонтерство?

- Некоторые предприятия развивают волонтерство внутри своего коллектива. Кто-то готов помогать местным администрациям и проводить городские мероприятия и акции: высаживать деревья, помогать с благоустройством. А есть те, кто готов помогать только финансово, но это тоже хороший вклад.

Для предприятий Ленинградской области мы разработали предложения по участию в добровольческой жизни региона в зависимости от их возможностей. Корпоративное волонтерство пока только развивается в Ленинградской области, но мы этому активно способствуем.

- Какое ближайшее мероприятие, где будут принимать участие волонтеры Ресурсного центра?

- Сейчас мы готовимся к региональному этапу Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и архитектурному хакатону Ленинградской области «Города», открываем для региона новое направление волонтерства – волонтеры комфортной городской среды, которые будут проводить социологические опросы жителей на улицах городов и сел. Мы продолжаем реализацию акции «Мы вместе», как уже говорила, готовимся к «Ладоге». Работы много, и она очень интересная.



