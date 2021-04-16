Ресурсный добровольческий центр: «Для нас волонтёры – это супергерои»

- Ксения, расскажите об истории создания
центра.
- В 2015 году на форуме «Ладога» губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко задали вопрос о возможном создании
ресурсного добровольческого центра для координации работы волонтеров региона.
Он поддержал идею, и в 2016 году было принято решение об открытии на базе
областного центра «Молодежный» отдела по развитию добровольчества и работе с
территориями. В 2019 году мы поняли, что количество добровольцев постоянно
увеличивается, и четыре специалиста отдела уже не справляются с нагрузкой, а
значит, команду необходимо расширять. Мы вновь обратились к Александру
Дрозденко. И 19 мая 2020 года в Гатчине появился Ресурсный добровольческий
центр Ленинградской области для поддержки и развития добровольчества.
- Какова численность добровольческой армии
Ленинградской области?
- Скорее, мы большая и дружная семья, в которую входит
более десяти тысяч человек. В Ресурсном центре работает 15 специалистов, еще
одно место вакантное - мы ищем того, кто готов вместе с нами развивать
добровольчество в режиме 24/7.
- Какие направления работы у центра?
- Для волонтеров у нас открыто 15 направлений, и
каждый может выбрать то, что ему по душе: работа с детьми, школьниками,
пожилыми людьми, с животными, сопровождение мероприятий и многое другое. Если
волонтер пока сам не знает, чем он хочет заниматься, но горит желанием
помогать, мы всегда готовы помочь с выбором и поиском призвания.
Отрадно, что большое количество человек и организаций
готовы с нами сотрудничать. Для волонтеров у нас предусмотрены обучающие курсы,
методические пособия, в том числе по работе с трудными подростками или людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Наши волонтеры активно общаются в чатах в
социальных сетях.
Мы продолжаем открывать свои отделения по всей
Ленинградской области. Местные ресурсные центры появились уже в шести городах
региона, в том числе в Выборге, Приозерске и Киришах.
Недавно мы открыли набор волонтеров на форум «Ладога»,
сегодня конкурс составляет пять человек на одно место. Это значит, что большое
количество ребят готовы помогать, работать вместе с нами в большой дружной
команде.
Стоит отдельно отметить, что в рамках своей работы мы
защищаем права добровольцев. Волонтерство – это очень широкое понятие, и не все
понимают, что волонтеры – это не бесплатная рабочая сила, которой можно
поручить то, что должен делать профессионал за определенное вознаграждение. Для
нас волонтеры – это супергерои, которым мы всячески помогаем.
- В чем это выражается?
- Главный показатель работы с волонтерами – это забота
о них. Они тратят личное время, поэтому нам важно, чтобы им было комфортно.
Соответственно, мы берем на себя все обязательства по трансферу, если
мероприятие проходит не в месте проживания волонтеров, обеспечиваем
экипировкой, едой, обязательно вручаем благодарности и сертификаты. Это
подтверждает экспертность волонтеров, к тому же это приятно и почетно.
Сегодня мы разрабатываем свой мерч (сувенирная
продукция с символикой), в том числе одежду, которую волонтеры смогут носить в
повседневной жизни.
Ксения Замерова:
«Я – выпускница волонтерского клуба «ТайРо» пос. Тайцы. Руководитель клуба, Елена Юрьевна Никонова, посоветовала мне получить высшее образование по специальности «психология», и я ни на секунду не пожалела, что послушала ее. Мое образование помогает работать с волонтерами, быть волонтером. Каждый волонтер, помимо помощи другим, активно развивается и сам. Программа «пир-ту-пир» («ты мне, я тебе») у нас работает во всех направлениях.
- Как работа с волонтерами выглядит на практике? Вам звонят и просят прислать, скажем, 300 волонтеров на мероприятие….
- …мы открываем ангар, наполненный добровольцами, и
говорим: «Ваше время настало»… Нет, хотя многие так и думают.
Ресурсный добровольческий центр – это подведомственное
учреждение комитета по молодежной политике Ленинградской области.
Соответственно, мы работаем по государственному заданию. В соответствии с
поручением главы региона мы сотрудничаем со всеми комитетами областного
правительства и готовы сопровождать массовые мероприятия.
Все запросы на участие волонтеров в мероприятиях
проходят фильтр, так как количество запрашиваемых добровольцев, как правило,
преувеличено. Затем мы собираем команду волонтеров, проводим полный инструктаж
и обучение.
Пандемия приучила нас проводить совещания, встречи и
тренинги онлайн. Сначала было некомфортно, но сегодня мы оценили преимущества
дистанционного общения, когда можно собрать на онлайн конференцию волонтеров со
всей Ленинградской области, и при этом никому не нужно никуда ехать и тратить
наш самый драгоценный ресурс – время.
- Волонтерство – это больше про студентов
и пенсионеров? Наверно, работающего населения 30+ среди волонтеров не так-то
много?
- До 2020 года было именно так. Когда началась
самоизоляция и стартовала акция «Мы Вместе», жители Ленинградской области,
которые потеряли работу, вынуждены были приостановить свой бизнес, обратились в
администрации своих муниципальных районов с желанием помогать нуждающимся.
Сегодня они вернулись к своей привычной жизни, но продолжают посильно помогать.
- Работа волонтером как-то помогает в
дальнейшей жизни, приносит бонусы?
- Школьники могут регистрировать свои грамоты и
благодарственные письма за работу волонтером на сайте dobro.ru, таким образом
набирая баллы, которые влияют, например, на поступление в высшее учебное
учреждение. Волонтеры старшего поколения, которых мы называем «серебряными»
волонтерами, получают в ходе работы общение, заряд бодрости и хорошего настроения.
Волонтеры от 18 до 30 лет могут получить грантовую поддержку на реализацию
своих проектов как физические лица.
Хочу отметить, что уже после нескольких мероприятий
волонтеры, как правило, забывают о каких-либо бонусах, благодаря невероятному
чувству причастности к реализации масштабных мероприятий и благодарности,
которую они получают.
Школьники и студенты могут найти с помощью работы
волонтера дело всей своей жизни. Около десяти лет назад в ходе одной из смен в
центре «Молодежный» к нам обратился тогда еще 14-летний Сергей Хацкевич с
желанием возглавить волонтерский отряд. Мы поддержали его идею. Так в Кировском
районе появился волонтерский клуб «Живи смелее». Спустя время он пригласил нас
в гости на мероприятие, которое организовал вместе со своей командой. Мы были
приятно удивлены масштабом увиденного: на сцене выступали местные творческие
коллективы, здесь же волонтеры проводили интерактивные игры с детьми.
Получилось достойно и зрелищно, учитывая, что все это организовали подростки.
Сегодня Сергей – режиссер крупных мероприятий
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, поступил на кафедру эстрадного
искусства ГИТИСа.
Это отличный пример того, как юный волонтер раскрыл
свой талант и достиг высоких результатов.
- В каждой команде должен быть лидер, даже
если она состоит из трех человек, в том числе среди волонтеров…
- Действительно, лидер группы – главный мотиватор,
который ведет за собой других. Мы проводим обучающие курсы для молодых
руководителей волонтерских групп, объясняем, как работать по принципу «лидер –
команда – сообщество», как наилучшим образом использовать свои личные качества
для достижения крутых результатов. По итогам обучения мы устроим для них
выпускной бал в июне текущего года.
Также мы запускаем курсы для уже состоявшихся лидеров
групп, чтобы они смогли обновить свои знания. Мир меняется каждую минуту, а
лидеры команд должны оставаться на одной волне с волонтерами и говорить с ними
на равных.
- Что такое корпоративное волонтерство?
- Некоторые предприятия развивают волонтерство внутри
своего коллектива. Кто-то готов помогать местным администрациям и проводить
городские мероприятия и акции: высаживать деревья, помогать с благоустройством.
А есть те, кто готов помогать только финансово, но это тоже хороший вклад.
Для предприятий Ленинградской области мы разработали
предложения по участию в добровольческой жизни региона в зависимости от их
возможностей. Корпоративное волонтерство пока только развивается в
Ленинградской области, но мы этому активно способствуем.
- Какое ближайшее мероприятие, где будут
принимать участие волонтеры Ресурсного центра?
- Сейчас мы готовимся к региональному этапу
Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и архитектурному хакатону
Ленинградской области «Города», открываем для региона новое направление волонтерства
– волонтеры комфортной городской среды, которые будут проводить социологические
опросы жителей на улицах городов и сел.
Мы продолжаем реализацию акции «Мы вместе», как уже говорила, готовимся
к «Ладоге». Работы много, и она очень интересная.