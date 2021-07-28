В Прибытково обосновался Том Сойер

В жаркий июльский выходной день на территории у Прибытковской сельской библиотеки ажиотаж – на работы по восстановлению здания приехали волонтеры. Под звуки веселой музыки кто-то чистит наличники, кто-то занимается столярными работами, профессиональный повар уже приступил к приготовлению обеда. В воздухе одна объединяющая волонтеров идея – осознанное отношение к нашему прошлому, сохранение культурного наследия, полезный вклад в общее будущее.

От забора к старинным зданиям

Том Сойер Фест – фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов. Большинство объектов фестиваля – здания, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, но требующие заботливого отношения и ремонтных работ. Название фестиваля – прямой отсыл к герою одноименного романа Марка Твена – Тому Сойеру, который организовал совместную покраску забора весело, интересно и без тяжелых усилий.

Фестиваль стартовал в Самаре в 2015 году. Постепенно общественное движение разрослось до всероссийских размеров. Сегодня в нем принимают участие уже 66 городов. Спонсоры предоставляют строительный материал, помогают денежными средствами, профессиональные реставраторы и плотники оказывают бесплатные консультации, а волонтеры в свободное от работы время, как правило, в выходные дни, занимаются непосредственно восстановительными и реставрационными работами.

- Наша идея в том, чтобы силами волонтеров путем несложных ремонтных работ обновить фасад здания на видных улицах населенных пунктов и «вернуть» его в общий архитектурный облик. В том числе этим отличаются старые города европейских стран, где старинные здания приведены в порядок и гармонично вписаны в общую концепцию, но сохраняют аутентичный вид. Проект объединил неравнодушных людей, которые хотят сохранить историческое наследие, но не обладают профессиональными навыками, зато готовы выполнять нехитрые манипуляции, чтобы за два-три месяца привести здание в порядок, - рассказал Илья Рытов.

Илья Рытов стал одним из координаторов проекта Том Сойер Фест, который запускали в Санкт-Петербурге в 2019 году. Через год появился Том Сойер Фест Прибытково. В Ленинградской области множество старинных домов, которые можно и нужно сохранить. Но, по словам Ильи Рытова, выбор волонтеров пал на дачу «адмирала Прибыткова», потому что этот дом – «живой». Здесь работает библиотека, открыто несколько интересных экспозиций, в том числе посвященных дачному модерну, дореволюционному быту, Великой Отечественной войне, проходят выставки, лекции.

Заведующая объектом культуры Марина Малафеева с радостью согласилась принять участие в проекте Том Сойер Фест, карт бланш дал и глава администрации Кобринского поселения Гатчинского района Вячеслав Федорченко.

От витражей до старинного крыльца

Летом прошлого года, еще до официального старта проекта, волонтеры отреставрировали витражи «дачи Прибыткова». На реставрацию витражей смогли собрать деньги – около 100 тысяч рублей с помощью представителей краеведческой ячейки «Генгъ» - они объявили сбор средств через социальные сети, а также помогли найти мастерскую для работы волонтеров.

В ходе работ минувшим летом был отремонтирован второй этаж веранды, протекающие места крыши, выполнена часть противоаварийных работ, которые не были выявлены при первичном осмотре. Запланированную покраску всего фасада пришлось отложить, так как после вскрытия выяснилось, что часть досок уже сгнила. Это подтвердили реставраторы, приглашенные на консультацию.

- Было ощущение, что это наша вина, потому что мы хотели к концу лета представить местным жителям обновленное здание, но не смогли. Хотя мы только выявили застарелую проблему. Мы приняли решение законсервировать дачу на зиму и продолжить работы в этом году, - рассказал Илья.

Входные двери на веранду были отреставрированы в мастерской Санкт-Петербурга и уже установлены на свое место, на очереди – рамы для витражей. Мастерскую координаторы проекта Том Сойер Фест Прибытково используют для общения и обучения волонтеров, большинство из которых живут в Санкт-Петербурге. Волонтеры собираются в мастерской по вечерам и с использованием профессиональных инструментов восстанавливают части здания дачи Прибыткова, чтобы уже на месте заниматься более простыми работами и устанавливать отремонтированные элементы.

Во время интервью с координаторами проекта волонтеры как раз занимались дверной коробкой и наличниками. В перспективе они хотят заменить крышу исторической черепицей, воссоздать балкон на втором этаже над витражами, которые они видели на старых фотографиях. Также в прошлом году волонтеры смогли раскопать фундамент полукаменного крыльца, который они увидел на детском рисунке 1930-х годов.

От простой работы к сложной

- Когда мы вскрыли гнилые доски, стало понятно, что минимальными работами мы не обойдемся. Освежив дом новой краской, мы ему не поможем. Необходимо решать конструктивные проблемы, иначе за 8-9 лет здание может развалиться. Мы пришли к выводу, что необходимо заниматься поиском серьезных инвестиций, чтобы планомерно заменить несущие конструкции, - рассказала Анастасия Рытова.

Волонтеры из краеведческого направления Том Сойер Фест занимаются налаживанием сотрудничества с правительством Ленинградской области, чтобы обратить внимание чиновников на проблему исторического здания, пусть и без исторической ценности.

Участники Том Сойер Фест Прибытково также хотели бы благоустроить территорию вокруг дачи, чтобы сделать здесь полноценное общественное пространство, которое и так пользуется популярностью как у местного населения, так и у туристов.

- Потенциал здесь большой. Гостям и так интересен этот объект, его нужно только привести в порядок. Тем более что рядом Пушкинские места, Дом станционного смотрителя в Выре, поблизости – поселок Сиверский, где также есть, на что посмотреть. Мы хотим помочь этому зданию. Не всегда есть смысл вкладываться в реставрацию дома, у которого нет будущего, а здесь есть все шансы сделать из дачи «адмирала Прибыткова» очередную культурную точку на карте достопримечательностей Гатчинского района, - сказала Анастасия Рытова.

Что касается проекта реставрации, поддержку которой волонтеры ждут от правительства Ленинградской области или администрации Гатчинского района, то они готовы вносить и уже вносят свою лепту в общее дело.

- Мы уже многое сделали для этого дома. С каждым разом к нам присоединяется все больше волонтеров. Элементы декора, которые мы восстанавливаем: двери, витражи, рамы, ручки – все это можно легко демонтировать и временно разместить на складе на время работ по укреплению и замене фасада. Помимо органов власти мы с радостью примем поддержку от спонсоров, которым готовы продемонстрировать, что здесь кипит жизнь и живут неравнодушные люди, - добавила Анастасия Рытова.

От логистов до микробиологов

Среди волонтеров, увлеченно работающих по выходным в Прибытково, можно встретить как будущих архитекторов, так и тех, кто далек от данной профессии. Это логисты, художники, программисты, актеры, микробиологи. Для многих работа волонтерами – это возможность отключиться от повседневной реальности, познакомиться с новыми людьми, прикоснуться к старинным вещам и приобщиться к истории.

- Здесь много ресурса для вдохновения, созидания. Наша работа похожа на медитацию. Мы видим, что у волонтеров появился запрос на восстановление и желание сделать что-то полезное для общества, - сказала Анастасия.

Это же желание есть у местных жителей, которые также принимают участие в судьбе «дачи Прибыткова». Кто-то работает в будни, кто-то занимается согласованием ограждения территории. Да и сама библиотека начала преображаться – в помещении сделан косметический ремонт, перестановка, проведены необходимые электромонтажные работы.

- Получается, что одна ниточка подтягивает другую и начинается всесторонне движение и развитие, - говорит Илья Рытов.

Сегодня в условиях продолжающейся пандемии на площадке может находиться не более 20 человек. По словам Анастасии, половина волонтеров уже прошла вакцинацию, у других есть антитела. Тем не менее, они просят не приходить на объект пожилых людей и не приводить детей.

От начала и до конца

Зимой, когда работы на даче были приостановлены, Илья и Анастасия продолжали обсуждать и обдумывать Том Сойер Фест Прибытково. Волонтеры говорят, что дача стала для них «моральным долгом» и они должны довести начатое до конца.

- Пока мы не приведем сюда полезные для дома средства, просто не сможем отсюда уйти. Это большая ответственность и всем тем, кто хочет организовывать и курировать подобные проекты, мы бы посоветовали осознавать ее, потому что здесь нельзя будет свернуть на полпути и опустить руки, - говорит Анастасия.

Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко:

- Ребята – молодцы. Благодаря их появлению в Прибытково жизнь забурлила. Волонтеры не только занимаются восстановлением исторического облика дачи «адмирала Прибыткова», но и притягивают к себе местное население. Они работают, вовлекаются в историю нашей местности. Их приезд – это всегда весело, но и работу свою они выполняют со всей ответственностью. В целом, атмосфера на площадке очень позитивная. Выражаю им большую благодарность от себя лично и от жителей поселка Прибытково.





Фото Анастасии Кузнецовой



