Волонтёры ДНД: не жалуйся, а действуй!

В Гатчине за порядком в городе
следят члены Добровольной народной дружины под руководством командира Татьяны
Нечаевой.
Добровольная народная дружина
Гатчины - яркий пример того, что каждый может внести свой вклад в поддержание
общественного порядка в своем городе или поселке.
В новой истории дружинники
появились на улицах Гатчины в 2013 году. Как рассказала Татьяна Нечаева,
создать ДНД предложила жительница Гатчины Елена Тааме. Ее инициативу подхватили
общественники, и в команду объединились около 60 человек. Сейчас численность
дружины сократилась почти вдвое, но авторитет общественной организации
по-прежнему высок.
Добровольцы сразу взяли на себя
широкий круг обязанностей. Основная - патрулирование улиц совместно с нарядами
патрульно-постовой службы. Раньше ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь
проводит рейды только с полицейскими, на их автомобилях.
География деятельности ДНД –
почти вся территория Гатчины, включая периодические обходы в микрорайоне
Аэродром.
ДНД в ковидном режиме
Когда
начался коронавирус, ограничительные меры, связанные с пандемией, несколько
сузили деятельность дружинников, но, с другой стороны, появились новые задачи и
новые люди, которые захотели помогать тем, кому особенно тяжело. Так, девять
человек стали волонтерами проекта «Мы вместе», покупали и доставляли продукты
пожилым людям, находившимся на самоизоляции. Эта работа продолжается и сейчас.
Важным заданием также стало сопровождение почтальонов, доставляющих пенсии.
По-прежнему в понедельник, среду и субботу отряд дежурит на раздачах горячих
обедов бездомным, которые организует благотворительный фонд «Благо Дари».
Особенно внимательно дружина
опекает молодых и пожилых людей. В
прошлом году для школьников организовывались семинары по безопасности. Ребятам
объясняли, как себя вести, если с ними пытается контактировать подозрительный
незнакомец, как выстраивать отношения со сверстниками, рассказывали о
кибербезопасности. Для людей старшего возраста в сотрудничестве с местной
полицией провели четыре обучающих занятия. Пожилых людей учили распознавать
мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников пенсионного
фонда, собеса или газовщиков.
Подобные профилактические
семинары с участием сотрудников полиции и администрации были запланированы и в
этом году в разных районах города,
- Когда читаю, что пенсионер
поддался на уловки мошенников и отдал им деньги, сердце кровью обливается.
Старикам нужно постоянно напоминать правила безопасности, и они охотно приходят
на такие встречи, задают много вопросов. Пока же с семинарами придется
подождать. Ждем, когда отступит коронавирус. Тем временем мы готовим листовки,
чтобы оповещать население о том, как противостоять мошенникам, как себя вести в
опасной ситуации, при пожаре, если потерялся в лесу, - рассказывает Татьяна
Нечаева.
Миссия ДНД
Члены ДНД Гатчины являются
постоянными участниками всех городских мероприятий, в которых принимает участие
большое количество людей. Силу дружинники почти никогда не применяют и всегда обходятся
предупреждениями. Бывают, однако, крайне редкие исключения.
В этом году массовых мероприятий
в Гатчине стало меньше. Но все-таки присутствие дружинников на основных
городских событиях приветствовалось.
- Мы дежурили на всех городских
мероприятиях, начиная с крещенских купаний на Филькином озере. Потом –
Масленица, легкоатлетические марафоны, обширная программа мероприятий,
посвященных 9 Мая: начиная от парада и заканчивая праздничным концертом с
фейерверком, который проходил на площади Богданова. Участвовали во всех
мероприятиях Дня детства и Дня молодежи, дежурили на Ярмарке профессий на
Театральной площади, - рассказывает Татьяна Нечаева.
Продолжаются обходы: раз в
неделю по субботам. Помимо того, дружинников
привлекают к совместным рейдам правоохранители, комитет по транспорту
Ленинградской области, администрация.
- Что касается профилактических
рейдов в молодежной среде, то основные правонарушения – это распитие спиртных
напитков и курение в общественном месте, - отмечает Татьяна Нечаева.
Члены ДНД имеют право задержать
дебошира и ждать прибытия полиции, но такие экстренные меры применяют редко.
Как правило, уже само появление людей в форменных жилетах действует на
нарушителей порядка отрезвляюще. А если подойти и сделать замечание, то люди не
возмущаются, как раньше, а реагируют очень спокойно: «Извините, забылись.
Понимаем, что не правы».
На странице ДНД в соцсетях -
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы сигнализируют, по каким адресам
желательно появиться, и благодарят за то, что на улицах и во дворах стало
спокойнее.
- Сигналы от граждан о
незаконной торговле алкоголем и сигаретами, в частности, продаже их школьникам,
мы передаем в полицию. После проведенных проверок продавцам и хозяевам таких
магазинов нередко выписывают внушительные штрафы. Если дружинникам звонят из
других населенных пунктов Гатчинского района, например, по жалобам на нарушения
сна и покоя в вечернее и ночное время, оказываем консультативную помощь, -
рассказала Татьяна Нечаева
В прошлом году с помощью
дружинников было составлено десять протоколов и возбуждено семь
административных дел. Дружинники периодически организуют профилактические акции
и размещают в магазинах листовки с информацией о штрафах за продажу алкоголя
после десяти часов вечера, а также несовершеннолетним в любое время суток.
- Радует, что у нас
увеличивается число общественных пространств, куда можно прийти спокойно
погулять и отдохнуть. Но очень огорчает, что это используется совсем
по-другому. На Аэродроме скейт-площадка – это «рассадник»: курят, пьют,
нецензурно выражаются. Надо администрации как-то на это обратить внимание.
Дружинники не могут там находиться каждый день, - говорит Татьяна Нечаева. -
Важная часть работы - участие в
поиске пропавших людей. В
прошлом году члены дружины прошли обучение на курсах по оказанию первой
медицинской помощи проекта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамотно
действовать при обнаружении пострадавшего: провести осмотр, сердечно-легочную
реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязку.
- Мы участвовали в последнее
время в трех информационных кампаниях по поиску пропавших людей и один раз
выходили вживую. Чаще теряются дети. К счастью, находятся, - отмечает Татьяна
Нечаева.
В планах ДНД – сделать акцент на
работе с молодежью.
- Мы сейчас думаем над
профилактическим направлением. Будем работать с молодежью в формате очных
семинаров: говорить о противодействии различным зависимостям, таким как
Интернет, алкоголь, наркотики, - рассказывает Татьяна Нечаева.
Дружинники - кто они?
В дружине 32 активных члена плюс
два волонтера на трехмесячном испытательном сроке. Кто эти люди?
- В дружину приходят разные люди
- и по социальному статусу, и по возрасту, - говорит Татьяна Нечаева. -
Остаются не все. Чтобы стать членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьезную
проверку, проявить себя. Мы с радостью примем в свои ряды тех, кто радеет за
родной город.
Собирательный портрет ДНД –
мужчины и женщины от 20 до 65 лет, в том числе семейные и многодетные. Все –
работающие, при этом находят возможность в свободное время выйти в обход или
рейд. Все – неравнодушные и бескорыстные. Просто им очень хочется, чтобы в их
городе был порядок.
В советское время полномочия у
дружинников были те же самые: сделать замечание и при необходимости до приезда
полиции задержать дебошира. Но у советских дружинников были льготы: например,
добавляли дни к оплачиваемому отпуску, участие в ДНД способствовало карьерному
росту. Современный дружинник льгот не имеет. Но есть книжка волонтера, куда
руководитель ДНД может внести запись и поставить свою печать. Это очень важно
для будущего студента, потому что дает дополнительные баллы при поступлении в
вуз.
- У нас в команде есть
дружинник, который поступил к нам, когда ему еще не было 18 лет. Он был
волонтером ДНД и волонтером Гатчинского Дворца молодежи. С прошлого года он -
полноценный дружинник и, надеемся, будущий студент, - подчеркивает Татьяна
Нечаева.
Уважаемые жители Гатчины, если
вы хотите присоединиться к Добровольной народной дружине и следить за
правопорядком в городе, присоединяйтесь! Заявку на вступление в Дружину можно
оставить прямо в группе ВКонтакте, заполнив краткую онлайн анкету: https://vk.com/gtn_dnd.
Командир ДНД г.Гатчины Татьяна Нечаева
- Я пришла в дружину пять лет
назад. Хотела заниматься общественной работой и здесь нашла единомышленников.
Наше общественное объединение поистине народное.
В советское время, когда я
работала на заводе, тоже была дружинником, поэтому опыт у меня был. Толчком к
решению стать дружинником в наше время послужило то, что мне очень не
нравилось, когда на детских площадках распивали алкоголь. Это был 2016 год.
Думаю, ну, ведь где-то должна быть дружина. Стала искать их в соцсетях, нашла
страничку ДНД г.Гатчины ВКонтакте и отправила запрос. Меня взяли на
испытательный срок. Но еще и месяца не прошло, как сказали: «Годна!». Мне были
очень по душе и эти ребята, и то, чем они занимаются. Я участвовала во всех
мероприятиях, в которых только могла с моим графиком работы. И быстро
втянулась. У нас сразу был большой поиск - искали мальчика в Коммунаре. Это
направление меня очень притягивает: всегда хочется кому-то помочь. У меня
натура такая с детства. И папа такой. И воспитывали так. Какая-то необходимость
в этом, что ли. Мне человек начинает рассказывать о своей беде, а я начинаю
думать о том, как ему помочь. И, наверно, меня уже не переделать.
Буквально через полтора года
ребята выбрали меня командиром дружины. И вот уже четвертый год я ее
возглавляю.
Очень благодарна тем, кто со
мной рядом, самым опытным дружинникам Эдуарду Хохлову и Дмитрию Нещадым, на
которых можно всегда опереться. Мы все живем в Гатчине, чувствуем пульс города,
хотим быть полезными. Мы работаем в тесной связке с Управлением безопасности,
гражданской защиты населения и территории Гатчинского района и Управлением МВД
России по Гатчинскому району Ленинградской области - заключено трехстороннее
соглашение.
Правильный посыл задали первые
члены дружины. Одно дело - ворчать и жаловаться, другое - объединиться и
сделать что-то для безопасности в городе.
#БудьДобр #ГатчинскаПравда