Волонтёры ДНД: не жалуйся, а действуй!

В Гатчине за порядком в городе следят члены Добровольной народной дружины под руководством командира Татьяны Нечаевой.

Добровольная народная дружина Гатчины - яркий пример того, что каждый может внести свой вклад в поддержание общественного порядка в своем городе или поселке.

В новой истории дружинники появились на улицах Гатчины в 2013 году. Как рассказала Татьяна Нечаева, создать ДНД предложила жительница Гатчины Елена Тааме. Ее инициативу подхватили общественники, и в команду объединились около 60 человек. Сейчас численность дружины сократилась почти вдвое, но авторитет общественной организации по-прежнему высок.

Добровольцы сразу взяли на себя широкий круг обязанностей. Основная - патрулирование улиц совместно с нарядами патрульно-постовой службы. Раньше ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь проводит рейды только с полицейскими, на их автомобилях.

География деятельности ДНД – почти вся территория Гатчины, включая периодические обходы в микрорайоне Аэродром.

ДНД в ковидном режиме

Когда начался коронавирус, ограничительные меры, связанные с пандемией, несколько сузили деятельность дружинников, но, с другой стороны, появились новые задачи и новые люди, которые захотели помогать тем, кому особенно тяжело. Так, девять человек стали волонтерами проекта «Мы вместе», покупали и доставляли продукты пожилым людям, находившимся на самоизоляции. Эта работа продолжается и сейчас. Важным заданием также стало сопровождение почтальонов, доставляющих пенсии. По-прежнему в понедельник, среду и субботу отряд дежурит на раздачах горячих обедов бездомным, которые организует благотворительный фонд «Благо Дари».

Особенно внимательно дружина опекает молодых и пожилых людей. В прошлом году для школьников организовывались семинары по безопасности. Ребятам объясняли, как себя вести, если с ними пытается контактировать подозрительный незнакомец, как выстраивать отношения со сверстниками, рассказывали о кибербезопасности. Для людей старшего возраста в сотрудничестве с местной полицией провели четыре обучающих занятия. Пожилых людей учили распознавать мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников пенсионного фонда, собеса или газовщиков.

Подобные профилактические семинары с участием сотрудников полиции и администрации были запланированы и в этом году в разных районах города,

- Когда читаю, что пенсионер поддался на уловки мошенников и отдал им деньги, сердце кровью обливается. Старикам нужно постоянно напоминать правила безопасности, и они охотно приходят на такие встречи, задают много вопросов. Пока же с семинарами придется подождать. Ждем, когда отступит коронавирус. Тем временем мы готовим листовки, чтобы оповещать население о том, как противостоять мошенникам, как себя вести в опасной ситуации, при пожаре, если потерялся в лесу, - рассказывает Татьяна Нечаева.

Миссия ДНД

Члены ДНД Гатчины являются постоянными участниками всех городских мероприятий, в которых принимает участие большое количество людей. Силу дружинники почти никогда не применяют и всегда обходятся предупреждениями. Бывают, однако, крайне редкие исключения.

В этом году массовых мероприятий в Гатчине стало меньше. Но все-таки присутствие дружинников на основных городских событиях приветствовалось.

- Мы дежурили на всех городских мероприятиях, начиная с крещенских купаний на Филькином озере. Потом – Масленица, легкоатлетические марафоны, обширная программа мероприятий, посвященных 9 Мая: начиная от парада и заканчивая праздничным концертом с фейерверком, который проходил на площади Богданова. Участвовали во всех мероприятиях Дня детства и Дня молодежи, дежурили на Ярмарке профессий на Театральной площади, - рассказывает Татьяна Нечаева.

Продолжаются обходы: раз в неделю по субботам. Помимо того, дружинников привлекают к совместным рейдам правоохранители, комитет по транспорту Ленинградской области, администрация.

- Что касается профилактических рейдов в молодежной среде, то основные правонарушения – это распитие спиртных напитков и курение в общественном месте, - отмечает Татьяна Нечаева.

Члены ДНД имеют право задержать дебошира и ждать прибытия полиции, но такие экстренные меры применяют редко. Как правило, уже само появление людей в форменных жилетах действует на нарушителей порядка отрезвляюще. А если подойти и сделать замечание, то люди не возмущаются, как раньше, а реагируют очень спокойно: «Извините, забылись. Понимаем, что не правы».

На странице ДНД в соцсетях - множество добрых слов от горожан. Гатчинцы сигнализируют, по каким адресам желательно появиться, и благодарят за то, что на улицах и во дворах стало спокойнее.

- Сигналы от граждан о незаконной торговле алкоголем и сигаретами, в частности, продаже их школьникам, мы передаем в полицию. После проведенных проверок продавцам и хозяевам таких магазинов нередко выписывают внушительные штрафы. Если дружинникам звонят из других населенных пунктов Гатчинского района, например, по жалобам на нарушения сна и покоя в вечернее и ночное время, оказываем консультативную помощь, - рассказала Татьяна Нечаева

В прошлом году с помощью дружинников было составлено десять протоколов и возбуждено семь административных дел. Дружинники периодически организуют профилактические акции и размещают в магазинах листовки с информацией о штрафах за продажу алкоголя после десяти часов вечера, а также несовершеннолетним в любое время суток.

- Радует, что у нас увеличивается число общественных пространств, куда можно прийти спокойно погулять и отдохнуть. Но очень огорчает, что это используется совсем по-другому. На Аэродроме скейт-площадка – это «рассадник»: курят, пьют, нецензурно выражаются. Надо администрации как-то на это обратить внимание. Дружинники не могут там находиться каждый день, - говорит Татьяна Нечаева. -

Важная часть работы - участие в поиске пропавших людей. В прошлом году члены дружины прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи проекта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамотно действовать при обнаружении пострадавшего: провести осмотр, сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязку.

- Мы участвовали в последнее время в трех информационных кампаниях по поиску пропавших людей и один раз выходили вживую. Чаще теряются дети. К счастью, находятся, - отмечает Татьяна Нечаева.

В планах ДНД – сделать акцент на работе с молодежью.

- Мы сейчас думаем над профилактическим направлением. Будем работать с молодежью в формате очных семинаров: говорить о противодействии различным зависимостям, таким как Интернет, алкоголь, наркотики, - рассказывает Татьяна Нечаева.

Дружинники - кто они?

В дружине 32 активных члена плюс два волонтера на трехмесячном испытательном сроке. Кто эти люди?

- В дружину приходят разные люди - и по социальному статусу, и по возрасту, - говорит Татьяна Нечаева. - Остаются не все. Чтобы стать членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьезную проверку, проявить себя. Мы с радостью примем в свои ряды тех, кто радеет за родной город.

Собирательный портрет ДНД – мужчины и женщины от 20 до 65 лет, в том числе семейные и многодетные. Все – работающие, при этом находят возможность в свободное время выйти в обход или рейд. Все – неравнодушные и бескорыстные. Просто им очень хочется, чтобы в их городе был порядок.

В советское время полномочия у дружинников были те же самые: сделать замечание и при необходимости до приезда полиции задержать дебошира. Но у советских дружинников были льготы: например, добавляли дни к оплачиваемому отпуску, участие в ДНД способствовало карьерному росту. Современный дружинник льгот не имеет. Но есть книжка волонтера, куда руководитель ДНД может внести запись и поставить свою печать. Это очень важно для будущего студента, потому что дает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

- У нас в команде есть дружинник, который поступил к нам, когда ему еще не было 18 лет. Он был волонтером ДНД и волонтером Гатчинского Дворца молодежи. С прошлого года он - полноценный дружинник и, надеемся, будущий студент, - подчеркивает Татьяна Нечаева.

Уважаемые жители Гатчины, если вы хотите присоединиться к Добровольной народной дружине и следить за правопорядком в городе, присоединяйтесь! Заявку на вступление в Дружину можно оставить прямо в группе ВКонтакте, заполнив краткую онлайн анкету: https://vk.com/gtn_dnd.

Командир ДНД г.Гатчины Татьяна Нечаева

- Я пришла в дружину пять лет назад. Хотела заниматься общественной работой и здесь нашла единомышленников. Наше общественное объединение поистине народное.

В советское время, когда я работала на заводе, тоже была дружинником, поэтому опыт у меня был. Толчком к решению стать дружинником в наше время послужило то, что мне очень не нравилось, когда на детских площадках распивали алкоголь. Это был 2016 год. Думаю, ну, ведь где-то должна быть дружина. Стала искать их в соцсетях, нашла страничку ДНД г.Гатчины ВКонтакте и отправила запрос. Меня взяли на испытательный срок. Но еще и месяца не прошло, как сказали: «Годна!». Мне были очень по душе и эти ребята, и то, чем они занимаются. Я участвовала во всех мероприятиях, в которых только могла с моим графиком работы. И быстро втянулась. У нас сразу был большой поиск - искали мальчика в Коммунаре. Это направление меня очень притягивает: всегда хочется кому-то помочь. У меня натура такая с детства. И папа такой. И воспитывали так. Какая-то необходимость в этом, что ли. Мне человек начинает рассказывать о своей беде, а я начинаю думать о том, как ему помочь. И, наверно, меня уже не переделать.

Буквально через полтора года ребята выбрали меня командиром дружины. И вот уже четвертый год я ее возглавляю.

Очень благодарна тем, кто со мной рядом, самым опытным дружинникам Эдуарду Хохлову и Дмитрию Нещадым, на которых можно всегда опереться. Мы все живем в Гатчине, чувствуем пульс города, хотим быть полезными. Мы работаем в тесной связке с Управлением безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района и Управлением МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области - заключено трехстороннее соглашение.

Правильный посыл задали первые члены дружины. Одно дело - ворчать и жаловаться, другое - объединиться и сделать что-то для безопасности в городе.





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