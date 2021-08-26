У каждого бездомыша есть «свой» человек

Яна Крутова начала помогать бездомным кошкам около трех лет назад - когда узнала, что приятельница подбирает на улице бездомышей, лечит, стерилизует и ищет для них новый дом. Яна подписалась на профильные группы ВКонтакте: сначала просто читала новости об очередном найденном котенке, затем начала помогать финансово, постепенно стала обращать внимание на бездомышей в своем микрорайоне.

- Как выяснилось, практически в каждом дворе многоквартирного дома живет по 10-15 бездомных кошек. Покупала для них корм, общалась с кормильцами. Два года назад увидела кошку, которая была практически без глаза, и решила не проходить мимо, - рассказывает Яна.

Первый опыт

Связавшись с гатчинскими зоозащитниками, она попросила помощи. Котошефы помогли поймать животного, и Яна отправилась к ветеринару. Там животное прооперировали, заодно сделали стерилизацию. Чек на оплату вышел приличным, и Яна опубликовала пост в одной из тематических групп с просьбой помочь оплатить услуги ветеринара. Постепенно нужная сумма набралась, а Яна по совету волонтеров решила создать свою группу в социальной сети. Так, пятого сентября 2019 года появилось сообщество «Гатчина. Аэродром. Помощь бездомным кошкам» ВКонтакте. Кстати, первую спасенную кошку пришлось выпустить в естественную среду обитания, зато здоровую и стерилизованную.

Яна решила вплотную заняться одним из дворов, где уже была знакома с кормильцем уличных животных. Вместе они постепенно выловили всех кошек, вылечили и прооперировали их для предотвращения неконтролируемой рождаемости. Яна делала посты в своей группе, в которых рассказывала о животных и пыталась найти им новый дом. Одного из котят забрали в Санкт-Петербург: сначала просто на лечение и передержку, а затем просто не захотели расстаться с меховым комочком.

Следующее место, куда пришла Яна со своей доброй миссией, стал двор многоквартирного дома, где она проживала. И опять все началось со знакомства с кормилицей, так как время отлова животных не должно совпадать с их кормлением. За полгода удалось стерилизовать 15 кошек и кастрировать несколько котов, которые были очень агрессивными.

После операции кормилица держала животных у себя по три-четыре дня, чтобы они пришли в себя и не было осложнений. Сегодня они живут вполне вольготной жизнью: греются в подвале или на солнышке, гуляют по округе, получают необходимое стабильное питание и стали абсолютно ручными. Также волонтеры следят за питьевым режимом своих подопечных. Вода для бездомной кошки порой важнее, чем еда. Даже зимой кошкам всегда наливают чистую воду, так как в отличие от собак они не едят снег.

Постепенно сообщество ВКонтакте стало увеличиваться, и сегодня на него подписано более 200 человек.

- Добрые люди переводят деньги на специально заведенную для этих целей банковскую карту. С нее оплачиваю операции, лекарства. Кто-то по 100, кто-то по 500 рублей в месяц, но вместе это складывается в сумму, необходимую для продолжения этой работы, - говорит Яна.

Она также отметила, что постоянно публикует в группе все финансовые отчеты за потраченные средства и от всего сердца благодарит хозяйку частного ветеринарного кабинета на улице Рощинской Марию Тукк и ветеринарную клинику NewVet в Гатчине, врачи которой делают скидки на операции по стерилизации бездомышей.

Нельзя идти против природы!

Такую фразу порой слышат зоозащитники от жителей домов, где они вылавливают кошек на стерилизацию. Сердобольные женщины и даже мужчины ругаются на волонтеров, говоря о том, что кошка должна рожать, а котята – это очень мило.

- Потом эти милые котята буквально лопаются от вшей, клещей, их сбивают машины, и они умирают страшной мучительной смертью. Или их попросту топят. Разве это по правилам природы? - справедливо задается вопросом Яна.

Кастрация меняет гормональный фон котов, стерилизация избавляет кошек от необходимости рожать два-три раза в год. Это сильно сказывается на их здоровье. После операции при наличии кормилицы во дворе кошки могут спокойно продолжать жить на улице.

Волонтеры – бабули

Как рассказала Яна, в микрорайоне Аэродром проживает несколько активных бабушек-волонтеров. Они купили уже три кошколовки, выхаживают больных животных, постоянно пекутся об их здоровье, строят домики для кошек у себя во дворах, чтобы животным было комфортнее. Волонтеры даже открывали сбор средств, чтобы им помочь: купить еды для кошек, оплатить очередную стерилизацию.

- На Аэродроме уже много стерилизованных кошек – примерно 100, но есть дворы, куда мы пока не заходили, так как невозможно охватить сразу такую большую территорию, - рассказывает Яна.

Эмоциональное выгорание

Не секрет, что продолжительная работа волонтером порой заканчивается эмоциональным выгоранием, когда ресурсов отдавать уже нет, и брать их неоткуда. Хорошо, когда волонтер может вовремя остановиться и дать себе передохнуть от своей доброй миссии. По словам Яны, в этом ей помогает семья, напоминая об обычной жизни.

- Несмотря на то, что весь шкаф в коридоре заставлен лекарствами и кормом, а я уже разбираюсь во всех болезнях кошек, стараюсь не ставить животных на первое место. Иногда даже устраиваю информационную диету, отдыхаю от социальных сетей и не листаю новостные ленты зоозащитников, - говорит она.

Но даже в процессе работы важно знать баланс. Так, Яна не забирает без разбору всех брошенных животных с улицы. Если она берет на передержку после операции кошку или подбирает котенка, то занимается только им, адекватно оценивая свои силы. Если она понимает, что скорее всего данное животное не найдет свой новый дом, то после операции и лечения выпускает его в естественную среду обитания.

У самой зоозащитницы дома проживают два кота. Один – породистый, приобретенный еще в те времена, когда она не была котомамой, второй – уже подобранный с улицы. Сначала Яна просто его подкармливала, лечила, присматривала за ним. Затем он начал ее встречать и провожать. Яна забрала его на передержку, желая пристроить в добрые руки. Но за некоторое время семья настолько к нему привыкла, что разрешила оставить. Конечно, не обошлось без дележки территории между двумя котами, но сегодня они уже живут дружно. Яна призналась, что Сержик (так зовут бывшего бездомыша) намного ласковее и благодарнее породистого кота.

- Возможно, я взяла бы и третьего кота или кошку, но мои родные точно будут против. Я не могу не учитывать их мнение, - говорит она.

Кастинг для бездомышей

Для поиска новых хозяев для бездомных кошек Яна размещает объявления на Авито, Юле и других сервисах бесплатных объявлений. Как выяснилось, самый высокий шанс сразу же найти свой дом у рыжих и черных котят или кошек. Чуть ниже – у черно-белых. Хуже всего обстоит дело с полосатыми кошками.

- Они – обычные и, к сожалению, мало привлекают внимание. Но у нас был один случай, когда животному окраса табби все-таки повезло. Мы спасли полосатого кота и долго держали на передержке, затем он уехал в приют «Найденыши Волосово», где пробыл еще два месяца, немного пожил в Питере и опять вернулся к нам в Гатчину. Примерно через месяц к нам обратилась женщина, у которой уже была кошка такого окраса, и она решила взять ей в компанию еще одного похожего. Я уверена, что у каждого бездомного животного есть «свой» человек. Задача волонтера – помочь им встретиться, - говорит Яна.

Отдельно стоит отметить, что просто так забрать кота или кошку у волонтеров не получится, нужно пройти собеседование. Зоозащитники должны убедиться в том, что животному, и так повидавшему многое в своей жизни, будут созданы нормальные условия. Так, в частный дом животное отдают только в крайней необходимости, когда там ему будет точно лучше, чем на улице. Самое желательное устройство – в квартиру.

- Когда мы слышим в голосе некое потребительское отношение к животному, для которого, например, уготована участь ловца мышей, то сразу же отказываем, - рассказала Яна.

Зачем помогать бездомным животным?

Зоозащитники не редко подвергаются критике за то, что предпочитают помогать животным, а не, скажем, больным детям или пожилым людям. Особенно сегодня – в период пандемии.

Но, по словам волонтеров, бездомыши – особенно кошки вообще никому не нужны кроме них. Если бездомных собак еще отлавливают по государственной программе для стерилизации, то на кошек, к сожалению, финансирование не выделяется. В прошлом году Гатчина попала в программу бесплатной стерилизации кошек, но выделенных средств, по понятным причинам, на всех не хватило. Волонтеры даже собирали подписи под коллективным письмом в администрацию Гатчинского района с просьбой выделить средства на стерилизацию кошек, но оно осталось без ответа.

- Зачастую кошки гибнут не от голода, а от многочисленных болезней и постоянных родов. Их стерилизация – единственный гуманный способ прекратить их неконтролируемое размножение. И если в Гатчине волонтеры еще как-то стараются решить эту проблему, то в сельской местности дела обстоят намного хуже, - сказала Яна.

Бездомные кошки не появляются из воздуха. Их размножение начинается с первой выброшенной из дома кошки, а дальше их популяция начнет расти в геометрической прогрессии. Сегодня пока только благодаря волонтерам у кошек появляется шанс на здоровую жизнь, пусть даже на улице.

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района! В группе «Гатчина. Аэродром. Помощь бездомным кошкам» https://vk.com/public186223716 вы можете узнать о том, как помочь бездомышам, а можете найти своего нового преданного друга.

Ирина Хрусталёва