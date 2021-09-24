Волонтёры на выборах

В населенных пунктах Ленинградской области все три дня голосования на избирательных участках можно было встретить волонтеров. На дежурство вышли сотни людей со всего региона - целая армия добровольцев. Кто-то проводил на избирательных участках термометрию и выдавал средства индивидуальной защиты, другие помогали маломобильным гражданам, пожилым, мамам с детьми и колясками, третьи организовывали анимационную программу для малышей, которые пришли на выборы вместе со взрослыми.

Работа с психологическим уклоном

В городе Гатчине работу волонтеров на выборах курирует специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района Мария Фоничева. Собирательный образ добровольца на выборах, по ее мнению, выглядит так: старшеклассник или студент с активной жизненной позицией, который по собственному желанию, по собственным интересам занимается волонтерской деятельностью. Задача волонтера – создать доброжелательную атмосферу на мероприятии.

- Волонтеры на выборах – это только молодежь?

- Мы не ограничиваемся молодежью, это могут быть люди любого возраста. Достаточно большое количество людей, которые работают на избирательных участках, по факту в своей обычной жизни также являются волонтерами различных объединений. Но есть и те, кто просто захотел принять участие в данном мероприятии. Они самостоятельно регистрировались на сайте «Добро.ру», где в числе предложенных мероприятий выбрали «волонтеры на выборах», а также указали свои данные и контакты для связи. Накануне выборов эти списки разослали по районам, чтобы мы могли воспользоваться помощью этих людей. После чего был сформирован график: кто, когда и за каким участком закрепляется.

- Волонтерство на выборах - дело очень ответственное. Проходят ли добровольцы специальный инструктаж?

- Для работы в дни голосования разработаны специальные памятки для волонтеров. Они разосланы во все волонтерские объединения и во все поселения ответственным за добровольческую деятельность. Перед выборами памятки раздают тем, кто работает на участках. Если есть вопросы - разъясняем. Но все же большей частью у нас задействованы волонтеры, которые уже не первый год на выборах. Свои «шишки» они уже набили и предполагают, какие могут быть ситуации,

- А какие трудности могут возникнуть?

- У многих избирателей еще на подходе к участку возникает чувство самозащиты, неприкасаемости в момент выбора. Волонтеру необходимо определить золотую середину, чтобы и не навредить, и, если нужно, помочь, но не навязываясь, не надоедая - это достаточно сложно. Волонтеры сталкиваются в первую очередь с человеческими эмоциями, а они не всегда положительные, потому что люди идут на выборы с разным настроением. Кто-то сильно погружен в свои мысли: кого и как он будет выбирать. Кто-то беспокойно чувствует себя на всех массовых мероприятиях. Например, волонтер предлагает помощь: «Давайте коляску подержу», а в ответ: «Что ты здесь делаешь? Что ты от меня хочешь?» Все волонтеры внутренне тонкие психологи. Без этого никак.

- На всех ли избирательных участках нужен волонтер?

- Работа волонтера нужна там, где в этом действительно есть необходимость. Если в ней нет смысла, лишний человека на избирательном участке может только вызвать отрицание у людей, которые приходят на выборы. Тот же вопрос - почему вас здесь так много, могут задать и наблюдатели, которые внимательно следят за процессом голосования.

Многие решения принимаются на местах. Мы даем волонтерам направление на участок. Там они разговаривают с председателем участковой избирательной комиссии и узнают, где и какая нужна помощь.

Работа волонтера должна быть деликатной. Самое главное, чтобы волонтер был в нужное время в нужном месте. Просто просиживание – бессмысленно.

Нужно уважать и ценить и самих волонтеров, которые готовы тратить на помощь избирателям свое личное время. Многие из них занимаются и другой волонтерской деятельностью. Сейчас, например, переписью населения.

Есть участки, на которых нет большой потребности в волонтерах, потому что это первый этаж, раздвижные двери и маленькое помещение, а в избирательных комиссиях и наблюдателях - молодые люди, которые в обычной жизни вне избирательной кампании также помогают по линии молодежной политики. Такие комиссии сами справляются.

- А если волонтер оказался не слишком коммуникабельным, растерялся?

- Мы не сможем никому отказать. Если человек записался в волонтеры на выборах – добро пожаловать. Если мы будем выбирать, кого хотим - в чем тогда суть волонтерства?..

Даже если волонтер просто дошел до избирательного участка, уже хорошо. Были случаи, когда нам звонили с избирательного участка и говорили, что волонтер пришел, но стоит столбом, у него шок. Пусть стоит. В следующий раз придет в себя. Человек должен понять, к чему он готов в реальной жизни. Не найдет себя как волонтер на выборах, возможно, станет волонтером на событийных мероприятиях.

Помогают искренне и не за деньги

В Гатчине 34 избирательных участка. За большинством закреплены кураторы – «Агентство добрых дел», гатчинская команда Всероссийского движения «Волонтеры-медики», Гатчинский Дворец молодежи…

Первым объявил о готовности и сформировал график дежурства Гатчинский Дворец молодежи. Здесь занимаются волонтерской деятельностью давно: волонтеры вместе много лет, имеют опыт и понимание, что они будут делать.

В команде волонтеров Гатчинского Дворца молодежи на выборах-2021 было задействовано более 30 юных добровольцев и практически все взрослые сотрудники. В их внимании 15 адресов, по каждому из которых от одного до трех избирательных участков.

Как рассказала директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова, эти участки закреплены за ними уже давно, волонтеры их знают, и их там тоже знают.

- Волонтеры – это люди, которые помогают искренне и по своему желанию, не за деньги. Ни в коем случае мы не должны навязывать им свое мнение и свои желания. Мы можем попросить, но не имеем права приказать что-то сделать. А еще это живые люди – мы стараемся выстраивать работу так, чтобы каждому было удобно. Никто не отменял учебу и работу, - отметила Мария Фоничева.

Утром в первый день голосования, 17 сентября, на избирательные участки, расположенные в Гатчинском лицее №3 (их здесь два), на волонтерское дежурство заступили ученики этого же лицея - 16 летний Илья Подолян и 13-летняя Евгения Мальцева. Их востребованность на избирательном участке не вызывала сомнения. Пока мы общались, нас то и дело прерывали просьбами показать, куда идти, проводить и помочь сориентироваться на месте. Ребята реагировали мгновенно. И даже опережали вопросы и просьбы, ища глазами тех, кто нуждается в помощи.

В Гатчинском районе в каждом поселении на выборах также работали волонтеры. Их организующее звено – специалист по молодежной политике администрации поселения. Бывает, работа с волонтерами возлагается на сотрудников учреждений культуры. Ядро волонтерской работы в поселениях, как правило, - молодежные советы.

- Во время проведения избирательной кампании помощь волонтеров очень важна. От всей души благодарю всех, кто бескорыстно, в свое личное время помогал участникам избирательного процесса, - отметила председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского района Ирина Смык.

«Волонтёры Избиркома»

Уже не первый год волонтеры не только работают на выборах, но и проявляют креативность, участвуя в творческих конкурсах. По традиции, накануне выборов избирательная комиссия Ленинградской области запустила конкурс «Волонтеры Избиркома» - на лучшую организацию работы волонтерской (добровольческой) организации (объединения) Ленинградской области в дни голосования.

Этот конкурс проводится в целях содействия в обеспечении благоприятных условий для реализации активного избирательного права людей с ограниченными возможностями, пожилых, маломобильных избирателей на выборах 2021 года.

В этом году для участия в конкурсе необходимо представить: заявку, подписанную руководителем волонтерской организации; обзорную справку о работе волонтерской организации в 2021 году (включая дни голосования): 15-20 фотографий, соответствующих тематике, целям и задачам конкурса (при наличии – видеоматериалы, продолжительностью не более 10 минут). Все документы для участия в конкурсе направляются в Избирательную комиссию Ленинградской области

Победителей жду хорошие награды: первая премия - 20 тысяч рублей, вторая премия – 15 тысяч, третья – 10 тысяч, а также поощрительная премия.

Положение о конкурсе «Волонтеры Избиркома» и более подробная информация о его проведении размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Ленобласти - leningrad-reg.izbirkom.ru

Евгения Мальцева,

волонтер Гатчинского Дворца молодежи, ученица Гатчинского лицея №3:

- Я – волонтер Гатчинского Дворца молодежи. Здесь я в кругу отличных ребят и девчонок. Мы часто помогаем организаторам на различных городских, молодежных мероприятиях, поэтому определенный опыт волонтерской работы у меня уже есть. Мне 13 лет. Решение стать волонтером на выборах мы принимали добровольно и самостоятельно. В личных беседах, на занятиях, на сборах мы узнали, что на избирательных участках нужны волонтеры, нужна наша помощь, и это очень важно. В некоторых школах, где расположены избирательные участки, отменили учебу. Появилось свободное время и у меня, поэтому есть возможность помогать на выборах. С нами всегда советуются, на какой участок направить и на какую позицию. Это касается любой волонтерской работы. А что касается выборов, то я живу рядом с лицеем, где два избирательных участка, поэтому выбрала именно эту площадку. Мы работаем вместе с Ильей, отвечаем за то, чтобы встретить людей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть инвалиды-колясочники или просто пожилые люди. Мы спрашиваем адрес и подсказываем, на какой участок им пройти, налево или направо от входа, помогаем подняться по ступеням. Почему я волонтер? Просто мне нравится помогать людям и быть в гуще событий!





#БудьДобр #ГатчинскаяПравда



