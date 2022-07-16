Анастасия Малафеева: «Иду к цели!»

- Анастасия, вы - мама в декрете. Как решились открыть собственное дело?

- Моя история невеселая, но она помогла мне найти дело, которое мне действительно нравится. Два года назад, прожив с мужем семь лет, я забеременела. Это была долгожданная беременность. Я была счастлива. Хотя время было непростое: пришел ковид, и мы все сидели в изоляции. Я благополучно прошла все этапы беременности и родила прекрасную дочь. Но после роддома поняла, что с мужем что-то не так. В январе 2021 года я узнала, что у него есть другая женщина, а в феврале он не пришел домой.

Начался сложный период: я осталась одна с 2-месячным ребенком на руках. Из депрессии меня вытаскивали три женщины. Мама и свекровь убеждали, что я - красивая, что не одна и все могу. Подруга занималась со мной медитацией. Я справилась и пришла к тому, что мне нужно найти что-то, что позволит мне развиваться, и я смогу показать своей дочке, что женщины способны на многое.

Весь год я мечтала о своем деле, которое бы несло в мир красоту, любовь, гармонию. Перепробовала разные ниши, но все было не то. В чем-то даже прогорела.

На очередных бизнес-курсах я узнала о компании LEVITA. Меня заразила позиция, что красота, здоровье, грация и другие направления балета так благотворно влияют на женщину, что она расцветает. Я загорелась идеей стать частью мощной развивающейся команды и открыла в Гатчине студию балета и растяжки LEVITA.

- И все-таки этот выбор не случаен?

- Наверное. Уже с подросткового возраста я мечтала о таком женском сообществе, где люди будут не только здоровыми, но и уверенными в себе, сильными, независимыми и духовно развитыми. В детстве я была спортсменкой, занималась даже хоккеем, пробовала себя в танцах. Но в танцах не задержалась. Коллектива не было, дети общались группами, новичков не принимали. И тогда я поняла, что это неправильно.

В 13 лет, когда я попала в волейбол, у нас сложилась классная команда. Меня выдвинули лидером, и мы вместе достигали побед. Это было здорово: я поняла, что хочу, чтобы у меня была такая женская команда, с которой мы можем победить в любом направлении.

Потом школа, университет. И каждый раз мне хотелось что-то создать. Теперь у меня есть студия, есть клиентки, которые выходят с занятий, и у них огонь в глазах, улыбка на лице. В зале они избавились от всего лишнего, что забивало голову, и счастливые пошли домой. Значит, я иду к цели. Еще немного, и будет женское сообщество.

- Чем будет заниматься женское сообщество?

- В планах – проводить внутри студии различные мастер-классы, устраивать девичники. Для обычных женщин в Гатчине такого нет. А почему бы не организовать? В нашей группе много талантливых женщин. Хочется выйти за пределы студийных занятий, чтобы они получали не только заряд энергии для своего здоровья, но и знакомились, дружили. Чтобы здесь их окружала уютная атмосфера, положительные эмоции. Чтобы это было место, где можно быть самим собой и где тебя всегда ждут.

- Как организован ваш бизнес?

- LEVITA - это международная сеть. Я работаю по франшизе. Здесь всему учат, в том числе правильно вести бизнес. Таким образом, в рамках LEVITA я снова получаю образование, только теперь в ведении бизнеса.

Программа преподавания тоже уже разработана. У нас преподают хореографы, которые проходят строгий предварительный отбор.

Я только руковожу процессом. Моя задача – вывести студию на высокие показатели, чтобы она стала одной из лучших в Гатчине.

- Много ли женщин посещает студию балета? Принимаете ли вы толстушек?

- Сейчас занимается около 100 человек. В каждой группе по 10-12 женщин. Занятия проходят каждый день: по выходным - дневные, в рабочие дни - вечерние. Пока работают три хореографа, в дальнейшем будет больше.

У нас нет возрастных ограничений: от 13 лет и до бесконечности. Были бы желание и силы. Комплекция тоже не имеет значения. Мы тяжести не поднимаем, не прыгаем на скакалках, а предлагаем растяжку и классическую хореографию. Они позволяют выровнять дыхание, приобрести пластичность тела. Это дает отличный результат. У нас есть женщины 50-60 лет. На пробных занятиях была женщина 77 лет. Обещала вернуться, когда дачный сезон закончится.

Детские группы пока не запускали. Но спрос уже есть. Когда будет готов второй зал, возможно, будем заниматься и с детьми.

- Что вы пожелаете себе и всем женщинам?

- Понятно, что хочется твердо встать на ноги: у меня растет дочь. Но я больше даже не о деньгах думаю. Хочу, чтобы каждая женщина могла прикоснуться к миру прекрасного. Чтобы каждая почувствовала себя женственной, грациозной, изящной, независимой и уверенной в себе.

Дорогие женщины, любить себя – это нормально. Если любишь себя, тебя полюбят и окружающие, и на работе будет все хорошо, и в семье.

Я шагнула вперед – открыла студию. Теперь нужно двигаться дальше.

- Желаем удачи!

Татьяна Можаева

Студия балета и растяжки LEVITA в Гатчине расположена по адресу: ул. Киргетова, д. 23А. Дополнительную информацию можно узнать в группе ВКонтакте, а записаться на пробное занятие - по телефону: +7 (952) 350-62-06.