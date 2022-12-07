Олеся Макрушич: «Человеку должно становиться тепло от вашего сувенира»

Именно кукла Олеси Макрушич завоевала первое место в конкурсе сувенирной продукции, проходящем в рамках проекта «Из рукодельниц — в производители сувениров». Эта красивая, яркая игрушка оказалась близка гатчинцам, ведь прообразом ее стала загадочная и лиричная девушка Олеся из одноименной повести Александра Куприна.

Мы поговорили с Олесей Макрушич о том, как происходит превращение из рукодельницы в производителя сувениров, как хобби становится бизнесом и как творчество связывает людей и самые разные уголки нашего региона в единое целое.

«Чудные» куклы: для тех, кто понимает

Рукоделием и шитьем Олеся Макрушич занималась с самого детства. Однако, уже став взрослой, много лет работала в сфере, далекой от творчества. Работая, получала образование в области социально-культурного сервиса и туризма в ЛГУ имени Пушкина.

- Я пошла туда учиться в 2014 году уже взрослой, совершенно осознанно, - говорит она. - И ни разу об этом не пожалела, потому что это оказалось очень интересно. К тому же это образование в итоге оказалось для меня основным. Попав под сокращение, я потерялась. Долго не могла себя найти, а потом увидела в интернете, какие замечательные куклы делают мастерицы. Я подумала: у меня дома так много разных материалов, которые остались от мамы и бабушки, и все это можно использовать для начала, не вкладывая никаких особых средств. И так получилось, что это у меня пошло. Меня затянуло... Народную куклу выбрала, потому что это показалось достаточно простым. Уже потом на основе народной куклы я стала делать какие-то свои игрушки — мишек, зайчиков в том же народном стиле.

…На самом деле, создавать такие игрушки достаточно сложно. Недостаточно скрутить фигурку из трех кусочков ткани. Очень важно это делать по законам колористики, чтобы она была действительно красивой. В итоге подбор тканей занимает больше времени, нежели сама работа. Каждый раз получается что-то разное, потому что в работу всегда привносишь свое творчество... Пока я на поток не работаю. Я делаю это только тогда, когда у меня появляется творческий порыв. Если его нет, то игрушка не получается.

Тем не менее, определенный доход мастерице ее изделия приносят. Одна из точек сбыта кукол Олеси Макрушич — в самом сердце Санкт-Петербурга, в сувенирном магазине «Чудное место» на Малой Морской.

- Мои работы взяли туда практически сразу, и я до сих пор с ними сотрудничаю, - говорит она. - Как правило, мои изделия покупают те, кто знает толк в народной игрушке или хочет увезти из России настоящий русский сувенир. Так, например, одна из моих кукол — рождественский ангел, выполненный в народном стиле — в прошлом году уехала в Америку, на подарок.

Кстати, одна из игрушек Олеси нашла себе место в специальном сувенирном шкафу в приемной губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

И рукодельницы, и производители сувениров

О новом проекте «Планеты добра» Олеся Макрушич узнала от руководителя автономной некоммерческой организации культурных и туристских инициатив «Борей» и культурного пространства «КупринЪ-Центр» в Гатчине Ирины Лидзарь. Напомним, участие в этом проекте принимают жительницы Гатчинского района, увлеченные различными видами рукоделия. Его главная цель — изготовление качественной сувенирной продукции для гостей Гатчинского района и Ленинградской области.

- На данный момент на рынке Ленинградской области очень мало хорошей сувенирной продукции, - говорит Олеся. - Сейчас быстрыми темпами развивается внутренний туризм, и наши путешественники хотят привозить из своих поездок аутентичные сувениры, связанные с той или иной местностью. И Гатчинский район со своим богатейшим историческим наследием — не исключение в этом смысле. Проект «Из рукодельницы - в производителя сувениров» оказался очень к месту. Думаю, он будет востребован и в дальнейшем.

В Сиверской Олеся познакомилась с самыми разными творческими людьми, которые заинтересованы в развитии Гатчины как туристической и культурной столицы Ленинградской области. В проекте принимают участие такие серьезные мастера, предприниматели и специалисты, как Ольга Костюкова из Гатчины и Татьяна Володина из Санкт-Петербурга.

- У нас сложилась замечательная команда, потому что все работают в разных техниках, с разными материалами, - говорит Олеся. - И это было очень приятно — попробовать себя и в других видах рукоделия, в валянии шерсти или изготовлении ватных игрушек. Наши гатчинские мастерицы не сидят на месте. Они хотят продвижения, а некоторые находят себя в каком-то другом качестве, переходя от одного вида творчества к другому. Очень приятно общаться с ними и вдохновляться от них.

...Принимая нас на территории культурного пространства «КупринЪ-Центр» в Гатчине, Ирина Лидзарь организовывает для наших мастериц творческие встречи и экскурсии по купринским местам, что позволяет им проникнуться духом места и найти новые идеи для своих сувениров. Благодаря этому, я начала читать произведения Куприна. В своих книгах писатель очень глубоко раскрывает женские образы, и мне захотелось воплотить один из них в народном стиле. Так родилась кукла Олеся. Когда откроется «КупринЪ-Центр», я обязательно подарю эту куклу его создателям. Надеюсь, что и дальше, по возможности, я буду продолжать создавать эту сувенирную линейку для «КупринЪ-Центра».

Секрет хорошего сувенира

- Откуда берутся идеи? В первую очередь, это насмотренность в Интернете, - говорит Олеся. - Но, конечно, каждый раз добавляешь что-то свое. Повториться невозможно, потому что у тебя свои материалы, свои методики, свои руки... Наверное, не все с рождения владеют творческими способностями, но я считаю, что на самом деле их можно развить. Главное, чтобы у человека был интерес к своему делу. А заинтересоваться чем-то можно в любом возрасте.

Как считает Олеся, что такое действительно хороший и востребованный сувенир, мастер, на самом деле, определяет для себя сам.

- На данный момент люди стали обращать внимание именно на аутентичные изделия ручной работы, которые никогда не повторяются, - говорит она. - Даже если это магнит, он должен быть сделан в конкретной местности и отсылать к ней. Человеку должно становиться тепло от этого сувенира. Должна происходить передача энергетики от мастера к его новому владельцу. Важно, чтобы была какая-то отсылка к прошлому, чтобы сувенир будил в человеке какие-то теплые воспоминания, давал какую-то информацию.

Сейчас Олеся Макрушич возглавляет некоммерческий информационно-туристический центр Подпорожского района Ленинградской области. Получив опыт в гатчинском проекте, мечтает организовать нечто подобное в Подпорожье. А потом, кто знает, возможно эта инициатива распространится и всю Ленинградскую область.

Юлия Лысанюк