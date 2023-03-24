Ленинградские школьники осваивают финансовую грамотность

Онлайн-олимпиада проводится по всей стране на образовательной платформе Учи.ру при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Олимпиада для школьников с 1 по 9 класс даст ответы на самые важные финансовые вопросы. Впервые в олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели ― накопить деньги на подарок. Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь ― участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

Быстро сумели справиться с вопросами ребята в Пикалево ― учащиеся пока единственного в области бизнес-класса. Вместо отведенных на ответы 60 минут многие ответили за полчаса, а из 80 возможных баллов у половины результат – 65-70.

Основы предпринимательства с помощью Фонда поддержки предпринимательства города Пикалево они постигают с пятого класса, а сейчас участники олимпиады учатся уже в восьмом. Самыми интересными вопросами школьники назвали вопросы о неизвестных звонках, плане работы блинной на три дня и о дивидендах и их распределении между учредителями компании.

По мнению генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» школьники уже с 14 лет могут получить грант на развитие своего дела, а также пройти обучение и понять, как начать свой бизнес. Первые шаги на этом пути как раз можно сделать с помощью олимпиады.

Например, в Приозерском районе Фондом развития и поддержки малого, среднего бизнеса реализуется проект «Школа юного предпринимателя». Его участники - школьники 7-9 классов уже прошли обучение по программам Корпорации МСП «Генерация бизнес-идеи», «Азбука предпринимателя», а также изучили «Бизнес ВКонтакте своими руками», побывали у предпринимателей района, и теперь готовы проверить свои знания финансовых вопросов на онлайн-олимпиаде. Впереди у них - защита бизнес-проектов и участие лучших в районном конкурсе «Мой первый бизнес».

Для участия в онлайн-олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.