Жизнь профсоюза кипит

В этом году Валентина Васильевна Криворук отметила 79-летие, из них 58 лет она посвятила педагогической деятельности в Гатчинском районе и 43 года возглавляет профком. Вот такие серьезные вехи в ее личной истории, которая тесно переплетается с историей образования Гатчинского района.

Валентина Васильевна Криворук родилась в городе Мариуполе Донецкой области. Папа был инженером, мама – бухгалтером. Но на выбор профессии повлияли не они, а учитель украинского языка Светлана Ивановна Мокина. Валентина Васильевна вспоминает ее с большой теплотой. Она пробудила в ней любовь к знаниям и увлекла общественной работой. Валентина много читала, писала сценарии школьных мероприятий, выступала с «устными журналами» перед младшими классами. И ей это очень нравилось. К выпускному она уже не представляла для себя никакой другой профессии, кроме как учитель. Для поступления выбрала Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Окончила педагогический факультет, потом исторический. Была направлена в Таицкий детский дом. Когда через год его закрыли, она стала «запасным» учителем в отделе образования Гатчинского района, специалистом по охране детства, инспектором районо.

Первого апреля 1980 года Валентину Васильевну избрали председателем профсоюзного комитета Гатчинского района работников народного образования, высшей школы и научных учреждений, кем она и является по сей день. Только профком теперь называется – «Территориальная организация Гатчинского района Ленинградской области профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации».

Валентина Васильевна Криворук достает из шкафа увесистую кожаную книгу. В центре обложки – рельефный профиль Владимира Ленина, на корешке – крупные буквы «Книга почета».

В Год педагога и наставника архив профкома, летопись общественной жизни педагогов Гатчинского района представляет особый интерес. Сейчас такие Книги почета – раритет, а в советское время велись во многих организациях. В знак уважения и признательности в них заносили самых выдающихся деятелей науки, искусства, образования. Богатое типографское оформление с советской символикой, партийные цитаты. Но самое интересное – содержание. Это не просто книга, пылящаяся на полке, а кладезь истории. В ней представлены лучшие из лучших работников образования Гатчинского района.

- Валентина Васильевна, в следующем году у Книги почета работников образования Гатчинского района юбилей, ей исполнится 60 лет. Какое богатство хранится в профсоюзной организации! Кто ее начинал?

- Книга была начата моим предшественником по профсоюзной работе - председателем профсоюзного комитета Гатчинского района работников народного образования, высшей школы и научных учреждений Капитолиной Петровной Кузьмичевой. Первые записи в Книге почета сделаны 9 ноября 1964 года. Все эти люди – гордость нашего образования. Почти всех знаю лично. Хочу отметить, в то время структура органов власти города Гатчины и Гатчинского района была своя, и, соответственно, своя система образования. Эта Книга почета представляет лучших из лучших педагогов именно Гатчинского района на период 1960-70-х годов.

В 1980-м году, когда я начала работать в профсоюзе, мы решили продолжить начатое дело и дополнить Книгу почета. Здесь представлены записи и снимки 1982 года. Все они сделаны одномоментно. Завершив книгу, к сожалению, больше к этой теме не обращались.

- Каковы были критерии отбора педагогов для Книги почета?

- Сначала были включены только педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель РСФСР». В то время за особые успехи в труде людей гораздо чаще старались отмечать и поощрять, поэтому заслуженных учителей у нас много было. В 1980-х годах мы также внесли в Книгу имена отличников образования.

- Удивительно, но многие учителя, занесенные в Книгу почета 40 лет назад, до сих пор работают...

- Это, действительно, так. Листая страницы, я сама удивилась, как много здесь интересных людей: Татьяна Владиславовна Артюх (Войсковицкая школа №1), Николай Васильевич Жиганов (Рождественская школа, а теперь педагогический колледж)… Очень хорошие фотографии – профессиональные. Их сделал наш специалист Александр Артемьев. Посмотрите, какие «девочки-красавицы». Кто-то не работает в школе, но по-прежнему очень значим в своем деле. Например, Валентина Михайловна Баева сейчас помощник депутата Законодательного собрания Ленобласти.

А какие интересные судьбы прослеживаются здесь, какие яркие педагогические династии!

Лилия Григорьевна Батырина - единственный в районе из ныне здравствующих учителей, которая была награждена значком «Отличник просвещения СССР». Ее дочь работает в школе.

Людмила Ивановна Медникова работает в комитете образования, а раньше - в Жабинской школе. Ее дочь продолжает педагогическую династию в детском саду №9, а сын после армии пришел в школу №11.

Директором Сиверской школы №1 (теперь Сиверская гимназия) работал Иван Матвеевич Соловьев. Это была фигура! Наверное, лучший директор во всей Ленинградской области и очень интересный человек.

В Книге почета - учитель физики этой же школы, один из самых известных педагогов Анатолий Моисеевич Гончаров. Он и сейчас работает.

Вот Наталья Кирилловна Кирьянова из Сиверской школы №2. Ее мама работала директором Сиверской основной школы, папа – учителем физкультуры.

Думаю, Капитолина Петровна Кузьмичева сама не ожидала, что я это все сохраню.

- Сколько здесь всего фамилий?

- Наверное, около сотни. Из этой сотни 10 человек работает по сей день. И еще десяток не работает, но они живы-здоровы.

- Это же золотой фонд образования Гатчинского района!

- Людей, которые есть в этой книге, нужно собирать. Записать воспоминания, работать с ними. Чтобы наши педагогические традиции не прерывались. Чтобы имена заслуженных учителей остались в истории образования Гатчинского района.

Мы хотим провести встречу летом, когда закончатся экзамены.

- В Книге почета прослеживаются династии учителей, но у вас династии собраны в отдельной книге. Когда вы ее начали?

- Она создавалась в 2010 году. В ней уже не только районные, но и городские педагогические династии. Все, кто состоял в нашем профсоюзе.

- Как вы относитесь к созданию музея образования Гатчинского района?

- Подобный музей – Музей учителя – есть в Елизаветинской школе. Он был создан прежним директором школы - Натальей Алексеевной Баранихиной. А вот музея образования Гатчины и района, вобравшего все богатое педагогическое наследие, – нет. Его еще предстоит создать.

- Может быть, для начала организовать виртуальный «Зал педагогической славы»?

- Может быть, но этим все равно должен кто-то заниматься. Я одна не осилю. Конечно, я берегу все материалы, но их мало кто видит. В этом смысле виртуальный музей был бы хорош тем, что информация будет доступна широкому кругу людей.

Если бы комитет образования подключился, а у них есть хорошие специалисты - польза была бы. Хотелось бы, чтобы они пересмотрели эти книги, актуализировали, обновили и дополнили информацию.

- Как вы думаете, чтобы продолжать виртуальную или печатную Книгу почета, какие должны быть критерии отбора?

- Все уже придумано. Это должны быть учителя, удостоенные высоких профессиональных наград.

Если книгу вести сейчас, не обязательно она должна быть такой, как раньше. Хотя книга-альбом тоже выглядит очень красиво и достойно.

- А чем сейчас занимается молодежь в профсоюзе?

- У нас замечательные, талантливые молодые педагоги. Молодежным профсоюзным движением руководит учитель русского языка и литературы Михаил Юрьевич Солонников. Активный член профсоюза - учитель английского языка Борис Андреевич Семенков.

У профсоюза есть свой совет молодых педагогов, который проводит для учителей интересные культурно-образовательные мероприятия. Причем, проводит успешно, им самим нравится. Молодые педагоги ежегодно куда-то выезжают: вместе учатся, набираются опыта, отдыхают. В этом году собираются поехать в Феодосию. В планах - спартакиада. Словом, жизнь профсоюза кипит.

- От души желаю вам дальнейших успехов.

Татьяна Можаева