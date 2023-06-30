С нелёгким паром

- Электронные сигареты – явление достаточно новое, поэтому оценить всю степень вреда, особенно в долгосрочной перспективе, сложно. Если про никотин мы все давно знаем, то каковы будут последствия воздействия пропиленгликоля на мозг, слизистую и прочие органы, пока толком неясно. Здесь очень много неисследованного.

- Тем не менее, что можно сказать сегодня?

- Данные последних лет показывают, что вейпинг на 70% повышает риск инсульта, на 59% – риск сердечного приступа и стенокардии, на 40% – риск развития ишемической болезни сердца. Вероятность ухудшения зрения у вейперов на 34% выше, чем у некурящих. Тут причина ясна: вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет, могут повреждать слезный канал и вызывать окислительный стресс в организме, что ведет к воспалению и ухудшению зрения. Кроме того, от вейпинга страдает мозг и кишечник, ну, и не исключены такие «мелочи», как парадонтоз и кариес.

- Почему тогда распространилось мнение, что вейпы на 95% безопаснее обычных сигарет? На чем оно основано?

- Такое утверждение базировалось на исследовании, изучавшем только состав жидкостей для испарения и самого пара. Но никто не рассматривал воздействие компонентов на ткани организма, особенно при нагревании.

Жидкости для вейпов в принципе изучать сложнее, чем табачный дым. Если сигареты не слишком отличаются друг от друга по химическому составу, то в жидкостях, которые «парят» вейперы, содержится более 15 тысяч вкусовых вариаций. И каждый из этих ароматизаторов потенциально вреден. Всеми любимые ментоловые ароматизаторы уничтожают микрофлору легких, фруктовые – нарушают работу генов. А вещество, которое придает вейпу сливочный аромат, – диацетил – провоцирует бронхиолит. Кстати, у вейперов развивается тот же самый кашель курильщика: больные жалуются на одышку, хрипы в легких. Изменения в легких видны и на рентгеновских снимках.

- Но ведь в кондитерском производстве тоже применяются ароматизаторы, «идентичные натуральным»?

- Многие ароматизаторы безопасны в кондитерских изделиях, зато противопоказаны для вдыхания. А еще одна проблема в том, что большинство производителей попросту не указывают полный состав жидкостей. Главную же опасность представляют основные компоненты жидкостей для вейпов: глицерин и пропиленгликоль. При горении они образуют канцерогены – акролеин и формальдегид.

- Можно ли с помощью вейпов …бросить курить? Имеются в виду обычные сигареты.

- Некоторые курильщики наивно считают вейпы этаким переходным периодом от никотиновой зависимости к полному отказу от курения. В реальности все происходит совершенно наоборот: когда человек меняет обычные сигареты на вейпы, итоговое потребление никотина только возрастает, поскольку для удовлетворения никотиновой потребности ему приходится выкуривать большое количество электронных сигарет.

- Вейпы популярны, прежде всего, в молодежной середе. Насколько пагубно влияние электронных сигарет на молодой растущий организм?

- Вейпинг снижает когнитивные способности и приводит к эмоциональному дисбалансу, нарушает структурное и нейрохимическое развитие мозга у подростков. Неврологические последствия вейпинга уже зафиксированы американскими исследователями.

- Что грозит пассивным вейперам – тем, кто присутствует в компании «парильщиков»?

- Проведенные исследования показывают, что вдыхание вторичных аэрозолей приводит к раздражению дыхательных путей, повышению давления и учащению сердцебиения. Что еще более серьезно, у тех, кто регулярно находится в компании вейперов, повышается риск образования опухолей из-за наличия табак-специфических нитрозаминов. И, как и обычные пассивные курильщики, эти люди часто страдают болезнями бронхов и одышкой.

Особенно вреден пассивный вейпинг беременным женщинам. Даже при пассивном вдыхании никотин, попадая в организм, метаболизируется, проходит через плаценту. Так что, как и в случае с обычными курильщиками табака, от вейперов лучше держаться подальше. Особенно в помещении. Сейчас уже, кстати, введен запрет на использование электронных сигарет в общественных местах – по аналогии с табакокурением.

- Если с помощью вейпов нельзя легко и безболезненно бросить курить, то как тогда можно справиться с никотиновой зависимостью?

- Есть только один способ бросить курить: это бросить курить. Не получается самостоятельно – обращайтесь к врачу-наркологу. Но менять шило на мыло, выбирая из двух зол меньшее – вейп или табак, бессмысленно. Как сказал в свое время замдиректора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии, профессор Российской академии наук Кирилл Зыков, «здоровые легкие – это огромная ценность, которую можно легко потерять, но нельзя потом вернуть обратно».





Законы против вейпов

С 1 июня в России введены дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Теперь их можно купить только в магазинах. Вейпы запрещено продавать на ярмарках, дистанционно и в автоматах, ими нельзя торговать навынос. Кальяны и другие приспособления для курения должны быть убраны с витрин, как традиционные сигареты. Продавец может продемонстрировать этот товар только по просьбе покупателя.

Как пишет «Российская газета», новые ограничения – это часть большого «закона о вейпах», который президент Владимир Путин подписал в апреле. Часть новшеств уже вступила в силу. Например, полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Почему-то раньше детям, при запрете продажи продукции с никотином, тем не менее, разрешалось продавать жидкости для электронных сигарет с содержанием никотина менее 1 грамма. Теперь под запретом для подростков и вейпы без никотина.

С 1 сентября кабмин установит минимальные цены вейпов и жидкостей. Скидки и акции на эти товары запретят, зато увеличат акцизы на никотинсодержащую продукцию.

Ужесточения оправданные, и довольно странно, что эти ограничения не ввели раньше… По данным «Российской газеты», в прошлом году произошел взрывной рост спроса на вейпы: по сравнению с 2021 годом продажи выросли на 60%. В 2023 году рост продолжается.

Для сокращения спроса на электронные сигареты введены ограничения на рекламу вейпов. Запрещена демонстрация курения в любом виде и любыми способами, в том числе с использованием спецустройств. Кстати, эти устройства не сертифицированы, от технического сбоя ни один вейпер не застрахован, и кто знает, что произойдет, если этот электронный «парогенератор» сглючит прямо у вас во рту…

Екатерина Дзюба





Фото freepick.com