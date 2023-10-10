Как распознать фальшивку

Конечно, нам бы хотелось взять смартфон, навести на банкноту – и получить заключение: «Банкнота подлинная!» Но специалисты твердо заявили: никакой робот, никакое приложение не сможет распознать фальшивку лучше человека. Тем более защита номер один – особая денежная бумага, а ее по фотографии не распознать.

Поэтому используется четыре способа проверки: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения. Естественно, защитные комплексы ориентированы на разные категории: для населения, для кассовых работников, для автоматических устройств, для экспертов.

В рамках Дня открытых дверей можно было попробовать себя в роли экспертов. С помощью специального микроскопа участники мастер-класса искали на поле банкноты невидимые глазу символы – «пряники», «самовары», «колокольни».

Для обычного человека в быту проверить банкноту бывает затруднительно. Ведь для каждой банкноты - свои защитные признаки. Чтобы проверить сомнительную банкноту скачайте мобильное приложение «Банкноты Банка России». Новая версия приложения, содержащая информацию о защитных признаках модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года, доступна для скачивания по ссылке на официальном сайте Банка России.

Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки приложения. В приложении есть описание всех банкнот и их защитных признаков. Оно покажет, где именно на банкнотах расположены эти защитные признаки, и как они должны выглядеть. Вы можете посмотреть, как проявляется тот или иной признак подлинности в видеороликах или поворачивая экран своего устройства так, будто у вас в руках подлинная банкнота.

Приложение может также определить наличие некоторых защитных признаков для банкнот номиналом 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и 2000 рублей.