Любой житель Ленобласти может проверить свою финансовую грамотность
Сделать это можно с 1 по 21 ноября 2023 года на ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.
Любой желающий, начиная со школьников младших классов, может принять участие и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах.
Есть два уровня сложности. Базовый – если только начинаете разбираться в финансах, или продвинутый – если готовы к сложным вопросам и имеете опыт использования разных финансовых продуктов. А еще можно собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.
Впервые за все время проведения зачета для школьников 7–11 классов будет проведен олимпиадный этап. В случае его успешного прохождения школьники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний.
Участники, успешно прошедшие зачет, получат именной сертификат.
Регистрируйтесь и участвуйте в зачете на сайте проекта finzachet.ru.
#Fingram_Lenobl