Любой житель Ленобласти может проверить свою финансовую грамотность

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, может принять участие и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах.

Есть два уровня сложности. Базовый – если только начинаете разбираться в финансах, или продвинутый – если готовы к сложным вопросам и имеете опыт использования разных финансовых продуктов. А еще можно собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.

Впервые за все время проведения зачета для школьников 7–11 классов будет проведен олимпиадный этап. В случае его успешного прохождения школьники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний.

Участники, успешно прошедшие зачет, получат именной сертификат.

Регистрируйтесь и участвуйте в зачете на сайте проекта finzachet.ru.





#Fingram_Lenobl