Аллея молодожёнов в Гатчине: 60 лет назад

«Новый советский обряд»

В 1963 году Гатчинским горисполкомом было принято решение проводить церемонии бракосочетания в торжественной обстановке. Местом проведения стал Гатчинский дом культуры. В статье «Отсюда вместе, на всю жизнь!», которая опубликована 26 мая 1963 года, рассказывается о «первых виновниках этого радостного торжества» - слесаре Геннадии Яковлеве и учащейся Гатчинского профессионально-технического училища Лилии Федоровой.

В нарядном зале собрались друзья и знакомые новобрачных. Молодых людей поздравили заведующая бюро ЗАГС А.С. Сулич и председатель Гатчинского горисполкома И.П. Ковалев. Под аплодисменты присутствовавших председатель горисполкома лично вручил брачное свидетельство.

Рассказывая «о новом советском обряде», автор статьи обращает внимание на торжественную музыку, теплые поздравления родителей и друзей и обилие цветов – букетов сирени. В соседнем зале молодоженов ждал праздничный стол.

В числе первых на торжественной церемонии бракосочетания в Доме культуры побывали еще две пары - вязальщица галантерейно-трикотажной фабрики Минзада Мустафина и токарь Юрий Васильев; рабочий Ленинградского шинного завода Владимир Личен и станочница Гатчинского механического завода Людмила Домбрович. Новобрачных поздравили секретарь горкома ВЛКСМ З. Добрина и заведующая идеологическим отделом горкома КПСС А.Р. Кольцова.

Тогда же в Гатчине возле Варшавского вокзала была заложена Аллея молодоженов. Этот момент запечатлел фотокорреспондент газеты Аркадий Кац. На снимке - молодая пара: рабочие комбината производственных предприятий Анатолий Егоров и Анна Дорогавцева. В комментарии к фотографии отмечается, что они хорошие производственники, и что именно общая работа подружила их на всю жизнь. «Анатолий и Анна сочетались браком 18 мая и сразу после регистрации в ЗАГС посадили молодую березку».

Глазами участника событий

Прошло 60 лет. Эти события уже стали историей. Героям публикации за 80 лет, но тот, кто откликнулся, с большим теплом вспоминает и торжественную регистрацию, и посадку березок, и такое красивое начало супружеской жизни.

- Когда мы пришли подавать заявление в райисполком, нам предложили принять участие в торжественной церемонии бракосочетания, - рассказывает Людмила Антоновна Личена (Домбрович). - Церемония действительно была красивой. Она проходила в зале Дома культуры на втором этаже. Это было 25 мая 1963 года. Цветочных магазинов тогда не было – все дарили сирень, редко тюльпаны. В этот год сирени было особенно много. Поэтому и вся наша свадьба утопала в сирене! Хорошо помню, что от нашего Гатчинского механического завода (потом он стал заводом «Гатчинсельмаш») поздравляли технолог Валерий Салтыков и сотрудница завода Евгения. Они подарили нам на память симпатичные хрустальные рюмочки. Сразу после регистрации мы отправились на Варшавский вокзал сажать березки.

Так их пара вошла в историю города - в числе первых молодоженов, которым посчастливилось пройти торжественную регистрацию и заложить Аллею молодоженов. В семейном архиве хранятся фотографии этого события – красивая молодая пара на регистрации в ДК, оба нарядные и счастливые, а потом Володя в свадебном костюме и Людмила в белом платье с лопатами в руках сажают молодое дерево.

История знакомства Людмилы и Владимира тоже не совсем обычная. Они знали друг друга, но близко не общались. Как и вся гатчинская молодежь ходили на танцы в павильон за Гатчинским дворцом и в ДК.

- Я была языкастая и постоянно дерзила парням – такой уж характер, - вспоминает Людмила Антоновна. - Как-то бросила Володе, не думая: «А мне нравятся такие, кареглазые!» И выкинула из головы. А потом, перед майскими праздниками, рассталась со своим другом и встретила в ДК Володю. Мне было 23 года, Володе – 24. На 1 мая мы поехали в Ленинград. Две недели встречались и …подали заявление в ЗАГС. После чего прожили вместе 47 лет. Владимир ушел из жизни. Всякое, конечно, в нашей семье было, но хорошего больше. А главное, мы воспитали двоих сыновей.

Когда мы поженились, я работала в цехе, который делал поршни для тракторов. Мой супруг - на шинном заводе, потом на рембазе в Гатчине. С успехом занимался в танцевальном коллективе при ДК, которым руководил Захаров. У Володи была яркая запоминающаяся внешность. И это не удивительно: отец – китаец, мама – русская. Можно найти фотографии с культмассовых мероприятий, где он выступает. Его ни с кем не спутаешь! Володя окончил культпросветучилище и работал в клубах – на Рошаля (Мариенбург), в Лукашах, в Сяськелево. Очень интересное было время - и жизнь интересная.

Мы благодарны Людмиле Антоновне за теплые воспоминания. Они сделали события 60-летней давности чуть ближе и ярче. Возможно, в этой заметке вы, уважаемые читатели, узнали своих родных – участников закладки Аллеи молодоженов. Пишите в редакцию, делитесь своими семейными историями.

Любой юбилей – это повод оглянуться на прожитое, оценить сделанное и подумать о будущем. Возможно, у Аллеи молодоженов в Гатчине будет продолжение, а заброшенный сквер на Варшавском вокзале дождется благоустройства.

Татьяна Можаева