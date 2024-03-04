Об ответственном родительстве и здоровье семьи

В роли организатора встречи выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина. Это уже не первый круглый стол в Гатчине, на котором в неформальной дружественной обстановке, буквально за чашкой чая, обсуждаются актуальные семейные проблемы.

Участниками встречи стали руководители фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Тёплый дом» и мамы, находящиеся под его опекой. Диалог с ними вели руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунаре иерей Алексий Дудин, заместитель главного врача по детству Гатчинской КМБ Римма Цветкова, заведующая женской консультацией Виктория Яковлев и заведующая детской поликлиникой Наталья Обидина.

Многодетность должна стать нормой

Встречу начали с обсуждения вопроса об ответственном родительстве, о том, насколько важно оценить свои силы и здоровье ещё до наступления беременности, особенно когда речь идёт о многодетных семьях.

Как отмечает иерей Алексий Дудин, у нас сейчас есть много возможностей поддержать многодетную семью, включая и социальную поддержку, и возможности современной медицины, которые резко снижают младенческую смертность. Проблема в том, что не все родители способны к восприятию информации об ответственности.

- Тем, кто становится многодетными бездумно, эта информация не поможет никак, - считает он. - Безответственные люди так и будут относиться к своему родительству - безответственно. Но те, кто действительно серьёзно относится к своей жизни и семье, часто воспринимают многодетность как нечто очень сложное, трудное, требующее огромного количества сил и времени. Часто они просто пугаются груза такой ответственности, не решаясь на многодетность.

Отец Алексий призвал медиков подавать информацию, связанную с уровнем ответственности за многодетное родительство, в положительном русле.

- Важно не пугать людей трудностями, а показывать им, что путь многодетности — естественный, и по нему можно и нужно идти, - считает он. - От врачей очень многое зависит: что они скажут, как сориентируют, что посоветуют.

Как известно, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести... Любовь, милосердие и поддержка творят настоящие чудеса, даже когда речь идёт о детях, оставшихся без родителей.

- Важно доносить до людей, что родительство — это непростой труд ради своих собственных детей, - говорит священник. - В жизни есть многое, ради чего можно выстраивать свою мотивацию. Но более высокой мотивации, чем создание доброй, хорошей семьи и умножение себя в детях, просто нет. Это же так радостно, когда ты возвращаешься домой, а тебе навстречу бегут твои дети — радуются, обнимают, целуют. И такой радости и такого счастья больше нигде и никак не обрести... Вы знаете, какая у нас печальная статистика по рождаемости - на одну женщину фертильного возраста в России приходится примерно полтора ребёнка. Если мы хотим выжить, нам нужно не только победить в СВО. Нам нужно не бояться рожать детей - ради нашего будущего.

О семье – в школе, и дома

О проблемах неполных семей рассказали представители фонда «Тёплый дом».

- Рождение и воспитание ребёнка в семье без отца часто происходит в очень тяжёлых условиях, - напомнила Капитолина Кузьмичёва. - И как бы ни старались социальные организации, их поддержки явно недостаточно. Дети в такой семье недополучают самого главного — опоры в воспитании, в подготовке к будущей жизни. И здесь важно работать всему нашему обществу, в том числе воспитывая у мальчиков ответственность за свою будущую семью.

- Понятно, что всё начинается со школьного образования, - уверен отец Алексий. - И детям надо хотя бы показывать тот образ здоровой семьи, которая у нас должна быть. И пусть взрослеющий человек даже будет в чём-то отступать от этого образа. Когда не было греха? Но грех страшен не тогда, когда он совершается, и человек потом кается. Грех страшен, когда его начинают возводить в состояние нормы...

Медики на страже детского здоровья

На встрече говорили о современных парадоксах деторождения, о погружении подростков в мир гаджетов, о неумении молодых и уже довольно взрослых людей общаться друг с другом и выстраивать отношения.

- Молодые люди не мотивированы на деторождение, и это уже, наверное, вопрос политики государства, - говорит заведующая женской консультацией Виктория Яковлева. - Может быть, уже пора говорить молодым девушкам: замораживайте свои яйцеклетки, потому что в 35–40 лет, когда вы придёте к нам планировать беременность, вы не сможете этого сделать - ваш генетический материал уже не будет здоровым и полноценным...

Виктория Яковлева рассказала собравшимся о работе «Школы мам» для будущих матерей, состоящих на учете в женской консультации. Занятия в Школе ведут медицинский психолог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр. Специалисты рассказывают будущим мамам о планировании беременности, о возможностях медицины, о питании, гигиене и подготовке к родам. Работают с женщинами и в послеродовой период, помогая им сохранить своё здоровье. У «Школы мам», как и у детской поликлиники, есть своя страничка ВКонтакте, где можно получить необходимую информацию.

Римма Цветкова напомнила собравшихся о недавних словах президента России Владимира Путина о необходимости модернизации детских поликлиник, развития детских консультаций и перинатальных центров. В этом смысле Гатчинский район достаточно богат: он имеет свои женскую консультацию, детскую поликлинику, несколько детских отделений поликлинического типа в районе, перинатальный центр, который теперь стал областным.

Как отметила Виктория Яковлева, помимо женской консультации, которая базируется в микрорайоне «Аэродром», открыты также кабинеты врачей-гинекологов в Сиверском, Вырице, Коммунаре. В ближайшее время ожидается врач-гинеколог и в Тайцах.

В настоящее время детская поликлиника укомплектована практически всеми специалистами, включая педиатров. К сожалению, пока у нас нет детского ортопеда-травматолога. Также не хватает таких специалистов, как детский аллерголог, гастроэнтеролог, нефролог, пульмонолог. В случаях детской онкологии помогает областной детский онкодиспансер, в том числе и с выездами специалистами на консультации в Гатчину. Детей с бронхиальной астмой записывают на приём к пульмонологу в областную детскую поликлинику. В случае необходимости на помощь приходят и другие специалисты из области.

Инициативы

Также на круглом столе был поднят вопрос об усилении поддержки беременных женщин. Мамы просили исключить критерий нуждаемости при назначении некоторых пособий и льгот, действующих в регионе. От молодых родителей прозвучала просьба вместе с подарком новорожденному от губернатора вручать семьям социальную скидочную карту на детские товары по примеру Санкт-Петербурга.

Специалисты фонда «Тёплый дом» обратили внимание на такую проблему: мамы, у которых органы опеки в силу разных обстоятельств забирают детей, помещая их временно в приют, продолжают получать детское пособие (хотя дети в это время находятся на государственном обеспечении). По словам специалистов, такую ситуацию надо менять, поскольку многие родители просто пропивают эти деньги, даже не пытаясь вернуть ребенка в семью.

Как отметила Людмила Тептина, в Год семьи Штаб общественной поддержки становится хорошей площадкой для совместного обсуждения самых насущных вопросов и последующего выведения их на уровень принятия решений. В конце встречи было принято решение сделать темой следующего круглого стола вопросы образования, пригласив на встречу руководителей из этой сферы.

Юлия Лысанюк