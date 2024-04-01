«Формула семьи»: «Наши двери для вас открыты!»

Семейный МФЦ «Формула семьи» – первый семейный многофункциональный центр в Ленинградской области – работает в Гатчине второй год. Месяц назад «Формула семьи» справила новоселье, разместившись в соседнем здании на Чехова, 14-а, строение 1 – более просторном и комфортном. За первый квартал в центр обратилось более 90 семей – специалисты «Формулы семьи» решили, в общей сложности, свыше 500 разных вопросов.

Всех приветствовала Ольга Максимихина – директор реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина», на базе которого и была создана «Формула семьи». Идейный вдохновитель и начинатель «Формулы семьи» – директор Сиверского ресурсного центра Анастасия Власова в своем выступлении отметила успешную реализацию этой идеи:

- Мы хотели создать уникальную инфраструктуру для всех семей с детьми, независимо от категории. Чтобы каждая семья, столкнувшаяся с трудной ситуацией, могла к нам обратиться в беззаявительном порядке. В итоге нам удалось создать мультидисциплинарную команду отзывчивых людей, получающих искреннее удовольствие от своей работы – помогать семьям. Каждый, кто обращается в семейный МФЦ, попадает в дружелюбную атмосферу, его встречают специалисты нашего центра и проводят так называемую «углубленную диагностику» проблемы – так, что человеку комфортно. Отдельное направление нашей работы – это всесторонняя оперативная помощь семьям участников СВО. До сих пор на сопровождении у нас находятся более сотни семей.

Анастасия Михайловна отметила, что в Год семьи возможности семейного МФЦ возросли, как и уровень материально-технической базы. «Формула семьи» планирует расширять спектр оказываемых услуг.

От лица гатчинской администрации участников мероприятия приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района по внутренней политике Ольга Мясникова. Она подчеркнула, что Гатчина – на первом месте в Ленинградской области по количеству многодетных семей: в городе и районе проживает более 2680 многодетных, воспитывающих свыше 9000 детей. А семьи – это особая ценность района.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Людмила Тептина в своем приветственном слове отметила растущую важность и востребованность семейного МФЦ.

Также на дне открытых дверей выступили коллеги, партнеры «Формулы семьи»: руководитель учебно-методического отдела Центра психолого-медико-социального сопровождения Наталия Желудова, директор НКО поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» Олеся Грачёва, заместитель директора Районного центра детского творчества Алевтина Смирнова. Председатель правления Школы третьего возраста Татьяна Кучер, поздравляя семейный МФЦ с успешной работой, предложила помощь «серебряных» волонтеров. О возможном содействии центру также говорила директор музея г. Гатчины Екатерина Потоцкая и другие выступающие.

Заведующая отделением семейного МФЦ «Формула семьи» Оксана Бахвалова провела экскурсию по центру и рассказала о его функционале. Гости осмотрели уютные, оформленные в «домашнем» стиле помещения центра – комнату первичного приема семей с детьми, зону экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, социального сопровождения, информационно-методический кабинет.

С помощью презентации гостей познакомили со специалистами семейного МФЦ: социальными работниками и педагогами, юристом, психологом. 21 февраля в центре открылся клуб для мам и детей до одного года «Рядом с мамой». В клубе проводятся консультации, тренинги по личностному развитию, творческие мастер-классы, женские посиделки и многое другое. Для детей в семейном МФЦ работают кружки, на которых дети рисуют, лепят, мастерят поделки, учатся создавать мультфильмы. И все это – совершенно бесплатно.

Семейный МФЦ регулярно проводит семинары, рабочие совещания и прочие мероприятия с участием субъектов системы профилактики безнадзорности. В центре проходят различные семейные мероприятия: конкурсы, фестивали, праздники, организуется деятельность родительских объединений и клубов. За время работы семейным МФЦ заключено 27 межведомственных соглашений о сотрудничестве.

Всю необходимую информацию о работе семейного МФЦ «Формула семьи» можно получить по телефону: 8-921-995-56-61 и непосредственно в центре с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14-а, строение 1.

Заметим, что день открытых дверей в центре «Формула семьи» состоялся в рамках недели семейных многофункциональных центров, которая проходит с 1 по 6 апреля во всех регионах России, в том числе и в Ленинградской области. «Неделя семейных МФЦ, которая проходит одновременно во всех субъектах России, поможет жителям 47 региона в полной мере познакомиться с деятельностью таких центров, узнать о мерах социальной поддержки, получить психологическую и юридическую помощь, принять участие в творческих мастер-классах и многое другое», – прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области – координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Ленобласти Анастасия Толмачева.

Екатерина Дзюба