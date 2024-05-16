Психолог Инна Гоняева: «Надо принять себя»

- Еще Лев Толстой делил семьи на счастливые и несчастливые. Мы чаще говорим о семьях благополучных или неблагополучных. А как видите семью вы?

- Я стараюсь избегать формализма и не делю семьи на категории, опираясь на какие-то условности. Я считаю, что на человека надо смотреть как на отдельную единицу, то есть как на индивида, поэтому не может быть какого-то единого подхода или протокола к решению его проблем. В то же время, для меня семья — это сложная система. Иногда в ней происходит какой-то сбой, и с ним что-то нужно делать, чтобы люди были счастливы.

- Существует ли формула семейного счастья?

- Единой формулы семейного счастья нет. Но в любой системе есть закономерности, есть они и в семейных отношениях. И психолог как раз знает эти закономерности и может добавить в отношения условную формулу, чтобы данной конкретной семье было хорошо.

- С какими семейными проблемами к Вам чаще всего обращаются?

- Основные проблемы, которые приходится решать — это конфликты. Конфликт — это когда люди друг друга не слышат, когда они друг друга не принимают и не хотят принимать, когда человек сам себя не любит и пытается эту недостачу получить от своего супруга. Часто это выражается в словах «он должен», «она должна»... Он должен гвоздь прибить, она должна суп сварить... Это проблема стереотипного мышления.

На самом деле, проблема у всех семейных пар одна — люди не слышат друг друга. Из этой проблемы вытекает другая: если мы друг друга не умеем слышать, то мы не умеем договариваться. По сути, все конфликты, и не только семейные, происходят от этого.

- Очень сложно полностью принять другого человека.

- Да, это так. Большинство людей пребывают в заблуждении: я – сформировавшийся взрослый человек, у меня свой взгляд на жизнь, свои ценности, я уверен, что надо вот так. И тогда начинается навязывание своего взгляда на вещи. Люди почему-то пытаются под себя переделать другого человека — ребенка, мужа, жену.

Супруги — это люди из двух разных миров, каждый из которых рос в своей родительской семье. И это очень разные семьи, разные семейные системы, которые вкладывали в своего ребенка что-то свое. И вот эти два человека встречаются. Они видят, что они очень похожи, например, любят одно и то же (кино, книги, оперу…). О, значит, мы можем вместе жить — давайте заводить семью! А потом оказывается, что кто-то не любит черный чай и любит зеленый, и наоборот. И они убеждают друг друга, что тот, другой, пьет редкостную гадость... Давай расходиться, раз тебе мой чай не нравится! О чем с тобой вообще разговаривать... Я не хочу тебя слышать, мне неинтересно, что ты там любишь... Я не хочу принимать тебя таким, какой ты есть...

И люди начинают искать себе в пару человека — своего клона, которого можно любить, потому что он видит мир твоими глазами. Они считают, что только так может возникнуть настоящая семья, и все будет хорошо. Это ошибка!

Каждый видит мир своими глазами, и это очень важно. Но вопрос не в этом, вопрос только в самом человеке — хочет ли он отношений с вами? Если вы ему нравитесь, если он хочет отношений с вами, он разрешит вам быть самим собой, и вы будете пить тот чай, который вам нравится.

Принятие — это очень сложная, очень высокая материя, до которой надо, во-первых, дорасти. Во-вторых, и это самое важное: чтобы принять кого-то другого, надо прежде всего принять самого себя. То есть нужно относиться к себе с принятием и любовью. И тогда вы сможете любить и принимать другого. Если вы отвергаете что-то в себе, как вы сможете принять другого человека?

- Любовь к себе часто принимают за эгоизм. Возможно, поэтому люди стараются исключить это в себе.

- Не нужно путать любовь к себе с эгоизмом. Эгоизм – это когда вы хотите, чтобы другие делали для вас только так, как хотите вы. Любовь к себе – это то, что вы хотите от себя и для себя, при этом не задевая других.

Любовь к себе — основа любви к другому. Мы не можем полюбить другого, не любя себя – это просто не получится. Если я люблю другого, но не люблю себя, я буду все время только отдавать. Я буду жить для этого человека и ради него. Это, кстати, и родительская тема, когда мама, рожая ребенка, забывает про себя: сначала — ребенок, потом — она. А потом жалуется, что он неблагодарный, плохой, не делает так, как она хочет. Она же в него столько вложила...

Если вы будете все время только отдавать, отдирая от себя с мясом и кровью все ваше последнее, чтобы человеку было хорошо, рано или поздно у вас просто ничего не останется. И, сознательно или бессознательно, вы будете ждать отдачи и, может быть, даже начнете ненавидеть этого человека за то, что он не может этого сделать...

Для меня любовь все-таки симбиоз: ты — мне, я — тебе. Но есть разница: не отрывать от себя, а наполняться этим и отдавать.

- Но как полюбить себя? Это чувство можно воспитать?

- Как воспитать любовь?! Нужно просто... любить себя. Полюбить себя – это сначала осознанно что-то делать для себя, а потом — для другого человека. Нужно слушать себя, чувствовать себя и любить себя. В этом надо находиться.

К сожалению, у нас в школе не учат любить себя, не учат, как дружить, что такое отношения, а ведь там тоже есть свои закономерности и свои правила. Что такое «я»? Что такое духовное «я»? Что такое душа? Из чего вообще состоит человек?

А вообще, нелюбовь к себе — это трагедия всей нашей страны. Любить страну, светлое будущее, царя-батюшку, революцию, коммунизм и только потом — себя. Страдать и отдавать — особенность нашего менталитета. Я тоже считаю, что смысл жизни — отдавать. И тоже думаю, что смысл жизни — в служении. Я не против того, чтобы отдавать, я против того, чтобы отдавать, отдирая... Иными словами, я служу самому себе и только через это служение я могу что-то делать для других.

Важно понимать, что ни один человек на земле не создан, чтобы удовлетворять наши потребности. Важно сначала научиться заботиться о себе самому, а не требовать этого от других. Любовь к себе начинается со всего того, что мы жаждем получить от других — с заботы, поддержки, принятия, понимания.

Еще один важнейший шаг к любви к себе — честность с самим собой. Я подразумеваю под этим взгляд вглубь себя. Нет там никаких демонов, зато часто есть боль, которая вынуждает нас защищаться - жить в иллюзиях, фантазиях... Быть честным с собой, жить в настоящем – это про знание себя, признание и принятие себя. Ещё один шаг - смело говорить об этом всему миру.

- Все чаще рядом со словом «семья» появляется слово «планирование»: планирование отношений, планирование беременности... Насколько это реально — спланировать столь живые и естественные вещи? Нужно ли это?

- Откуда у нас вообще этот «план»: надо получить высшее образование, надо выйти замуж до 30 лет, надо родить ребенка до 40 лет... Это заложено в нас еще родителями, которые говорили, как надо. В итоге вырастает человек, который знает, как надо. Но он не знает, как он хочет, потому что его никто об этом не спрашивал.

На вопрос, зачем ей нужен муж, женщина, как правило, отвечает: муж — это твердая рука, сильное плечо, широкая спина. То есть, муж — это защита. К этому добавляется: деньги, дети, «часики тикают...»

- Что же плохого в таком «планировании»?

- Человек выглядит как механизм, у которого все распланировано. И если что-то выпадает из этого плана, надо бежать и что-то срочно делать. Получается, что другого человека ещё нет, а он вам уже что-то должен дать. Вы уже пытаетесь подогнать его под какие-то ваши лекала. А человек не должен вас ни от чего защищать. Он не для этой роли рожден, чтобы вам быть кем-то. У него единственная роль в жизни — быть самим собой и для себя. Поэтому принцип, что человек должен быть кем-то для меня — вообще не рабочий. С этого и начинаются все проблемы...

На самом деле, не может быть никакого плана. Это же жизнь! Её нельзя распланировать. Мы наивно думаем, что можем все контролировать. Но жизнь — это стечение обстоятельств, стихийное и волшебное одновременно.

То же самое и с детьми, когда им навязывают свое мнение. Перед тем, как заставлять ребенка, попробуйте спросить его, а он как хочет. Это не значит сделать так, как он хочет, это значит — просто спросить и проявить уважение к тому, что он может не хотеть так, как хотите вы. Это значит, что вы его услышите и проявите уважение к его мнению. Тогда у него будет формироваться понимание, что его желания - важны. Тогда он вырастет и станет человеком, который выбирает нести свою ответственность за свои поступки. Да, он будет делать ошибки, совершать неправильные шаги. Но зато он будет человеком свободным, который сам строит свою жизнь и сам несет за нее ответственность. Он проживает свою жизнь, собственную — он, а не мама за него.

- Похоже, в этом месте мы подошли к вопросу об ответственности...

- Для меня вопрос ответственности — это «я хочу, я так решил, и я несу за это ответственность». Конечно, я могу из-за этого может потерять отношения с кем-то, но мне важнее не потерять их с самим собой.

У меня была замечательная классная руководительница, которая на выпускном вечере сказала нам: «Теперь вы взрослые и должны нести ответственность за свою жизнь, каждый — за свою».

Это значит, не перекладывать ответственность ни на кого — ни на других людей, ни на страну, ни на чиновников. Нести ответственность за свою жизнь — это значит выстраивать ее так, как тебе хорошо и комфортно, но учитывая все правила и нормы, принятые в нашем обществе. Это моя жизнь, и я буду проживать ее так, как считаю нужным. При этом я несу за это полную ответственность.

- Но наше «хочу» очень часто не совпадает с «хочу» всех остальных...

- Конечно. Нас на Земле несколько миллиардов человек, и у каждого — свое «хочу». Но есть нюанс. Помните старую поговорку? «Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним». Это о внутренней свободе человека. Это о том, что даже в самой безысходной ситуации у человека все равно есть выбор, всегда есть возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон и развернуть ее в свою сторону,

- Вы говорили, что семья – это система, в которой есть свои закономерности. Что это значит?

- Основа любых отношений — любовь к себе. Любить себя — это значит, что я выбираю и несу за это ответственность. И это же право я даю другому человеку. Если я хочу с вами отношений, я вас услышу. Если вы мне нравитесь, я вас буду слушать. Но сверяться буду все равно с собой — нравится мне это или нет, подходите вы мне или нет.

На этом этапе мы говорим себе: да, я хочу отношений с этим человеком, пусть он и не похож на меня. Но он и не должен быть похож на нас. И в этом вся соль отношений: это же так здорово, что все люди — такие разные! Другой человек — это другой мир, другая планета. Это же так интересно! Но, конечно, чтобы принять эту разницу, может потребоваться очень много времени.

А до этого человек сам себе должен стать опорой, поддержкой и семьей — и мамой, и папой, и любящим мужем, и ребенком. Когда все эти товарищи удовлетворены, когда он с ними будет жить в мире, согласии и спокойствии – вот тогда будут возможны и подлинные отношения с другим человеком.

Мы всё же люди, нам нужна пара, нужен другой человек. Именно другой: не зря говорят «противоположности притягиваются». А дальше начинается самое интересное — дальше начинаешь врастать в этого человека. Когда мы влюбляемся в первый раз — это не совсем про любовь. Это больше про внешность. Химия, секс, цветы... А любовь настоящая для меня лично — это уже про врастание. Это уже стопроцентное принятие другого человека.

- То есть, настоящая любовь появляется со временем?

- Не совсем так. Я считаю, что любовь либо есть, либо ее нет. Мне кажется, любовь бывает разной. Она многолика. Сначала мы влюбляемся во внешность человека, а потом мы же во что-то еще влюбляемся.

Со временем мы принимаем язык любви другого человека. И я понимаю, что когда человек что-то для меня делает, он делает это и для себя, и для меня — то есть, не потому что мне это надо, а потому, что он так хочет. И его язык любви может не совпадать с моим. Кто-то говорит: «Я тебя люблю, вот тебе цветы и конфеты». А кто-то молча чистит дорожку к дому во время снегопада, чтобы жена смогла заехать, возвращаясь с работы... Это же тоже про любовь. И очень важно эти знаки считывать и понимать.

На самом деле, любовь — это про близость, которая определяется по каким-то своим внутренним ощущениям. По мере того, как ты узнаешь человека, его интересы становятся твоими. Мы врастаем друг в друга, прорастаем друг в друга корнями. Это абсолютное принятие...

Симбиоз в семье — это взаимопроникновение, переплетение. И поэтому такие отношения - самые долговечные. Любовь меняется на протяжении всей жизни. Что такое кризисы в семейных отношениях? Это изменения любви. Человек – это ведь не статичная система. Он растет, взрослеет и развивается всю жизнь, постоянно меняясь. Вопрос в том, принимаются ли эти изменения другим человеком. И любовь наша тоже меняется с нами. Это уже влюбленность в какую-то другую красоту, в какого-то другого человека...

- В каких случаях и почему семейные разногласия доводят до развода?

- Многие думают, что семейная терапия – это примирение супругов, сохранение брака. Однако, основная задача психолога - помочь разобраться в хитросплетении отношений, показать их со стороны, помочь услышать друг друга. Главное - помочь разобраться семейной паре, есть ли еще любовь. Бывает, что любовь буквально погребена под невыносимой тяжестью обид, злости, непонимания и неприятия. И пока мы все это не разгребем, до любви мы не доберемся. Очень важно понять, живая ли она там или уже нечего спасать. А результат может быть разным...

Отношения заканчиваются, когда мы уже ничего не чувствуем к другому человеку — ни обиды, ни злости, ни раздражения. Любые отношения надо всегда завершать — отпускать человека без боли и претензий к нему. Простить и принять. Завершить отношения с благодарностью друг к другу: «Спасибо, что был в моей жизни, было здорово…» «Спасибо, что была. Я помню все классное в нашей жизни, спасибо за чудесных детей…»

- Стоит ли сохранять брак ради детей?

- Брак ради детей — гиблое дело на самом деле, семью он не может спасти. Не надо думать, что дети ничего не чувствуют. Важно понимать, как устроен ребенок. Малыш интуитивно все чувствует, поэтому он болеет в таких семьях очень часто. Ребенок подросший еще и понимает, что происходит.

Самое страшное, когда дети видят, что родители не любят друг друга. Но есть и другая сторона: такое поведение родителей формирует у ребенка образец семейной системы. Поэтому очень часто так бывает: отношения у взрослеющих копируются по образу и подобию отца или матери.

Говоря об отношениях, стоит помнить и такой момент, немного печальный, но важный. Ценить отношения — это осознавать, что у всех отношений есть конец. Как известно, на Земле стопроцентная смертность, а это значит, времени у нас не так уж и много. И зная это, мы обретаем ценность этих отношений. Мы учимся жить сейчас, ценить каждое мгновение, забирая из этих отношений по максимуму. Наслаждаться каждым моментом, а не ругаться, делить что-то...

Окружайте себя только людьми, которых вы любите и которые любят вас. Любовь – это не только смотреть друг другу в глаза, это еще идти в одну сторону. Будьте благодарны за каждое мгновение, которое вы прожили с любимым человеком...

Юлия Лысанюк