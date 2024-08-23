Голевой момент для многодетной мамы

Сегодня у гатчинских футболисток – новая форма и новые мячи, и все это благодаря субсидии администрации Гатчинского района. Футбольный сезон в разгаре, дамы в бутсах активно тренируются на стадионе ГИЭФПТ. Каждую неделю, по вторникам и четвергам, футболистки выходят на поле – отрабатывать технику под руководством тренера и, одновременно, общаться и снимать стресс. По мнению участниц команды, футбол для этого – занятие самое подходящее.

Инициатором создания «мамской» футбольной команды в Гатчине стала Анастасия Сургутская. Три года назад, находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, она обнаружила в социальной сети предложение от генерального директора АНО «Ленинградская семья» Натальи Яковлевой: «Помогу собрать футбольную команду мам в вашем районе». И заинтересовалась…

- Проект появился три года назад. Наталья Александровна – родоначальник футбола для мам, это была ее идея, – рассказывает Анастасия Сургутская. – Она сама многодетная мама, живет в Отрадном и сначала собрала команду «Никольское – Отрадное», потом распространила информацию в соцсетях. Мы с ней связались, обсудили, как это все организовать. Спасибо Гатчинской администрации – нам пошли навстречу, предоставили место для тренировок. Мы создали команду и стали потихоньку развиваться. Потом и другие районы Ленинградской области последовали нашему примеру.

Первый проект назывался «Футбол для многодетных мам Ленинградской области», потом был просто «Футбол для мам». У нас команда состоит, преимущественно, из многодетных мам, и называемся мы теперь «Ленсемья. Гатчина».

- Т.е. в команде – не только многодетные?

- Начинали мы впятером – матери троих детей. Потом стали присоединяться другие, мамы с одним ребенком, с двумя. Теперь приходят даже совсем еще не мамы, но мы заметили закономерность: девочки, которые начинают у нас заниматься, вскоре становятся мамами. Осенью должна вернуться в строй наша футболистка Юля, она родила первого ребенка. Капитан команды Татьяна за это время родила второго ребенка и уже снова играет. Всего в нашей команде уже 18 человек, но, конечно, все вместе собираются не каждый раз – кто-то в отпуске, у кого-то ребенок болеет…

- Кто эти восемнадцать мам – заядлые спортсменки?

- К спорту большинство из нас не имеет никакого отношения. Средний возраст наших футболисток – около тридцати лет. Самой молодой маме – двадцать два года, самой взрослой – сорок три, она с первого дня в команде, у нее трое детей, и по профессии она инженер. Еще есть учителя, домохозяйки, юристы, а вот Даша у нас – тренер в спортшколе по футболу, занимается с малышами. Еще с нами играла мама четверых детей, но сейчас она родила пятого, и ей пока не до футбола, но мы ее ждем.

- Анастасия Сергеевна, но почему, собственно, футбол? Не самый женский вид спорта…

- Вообще не женский! Но он, можно сказать, семейный. Мальчики испокон века любят гонять мяч, играют во дворе, и началось все с того, что практически у всех у нас сыновья играли в футбол, в том числе и мой старший. Алексей играл в футбольном клубе «Ленинградец», и я, фактически, в футбол из-за него-то и пошла. Ему как раз тогда было лет тринадцать, подростковый возраст, и мы нашли с ним много точек соприкосновения. Он мне помогал, учил, замечания делал и с нами вместе играл, а теперь поступает в Гатчинский педколледж на физкультурное отделение. Футбол – командная игра, он объединяет и сплачивает.

Кроме того, это интересно, это азартно, когда прихожу на тренировку, у меня такое ощущение, будто я возвращаюсь в детство. Мы же тренируемся вместе с девочками из спортшколы и тянемся за ними, хоть они и маленькие.

- Кто же вас тренирует?

- Тренеры из центра подготовки спортивного резерва «НИКА». Главный наш тренер – Александр Александрович Федоров, если он в отъезде, то Николай Игоревич Кондаков или Сергей Сергеевич Тимофеев.

- Говорят, футбол – по крайней мере, детский – дело затратное. Вы сами себя финансируете, в складчину?

- Наши тренировки для участниц команды бесплатны. В рамках поддержки некоммерческих организаций несколько раз в год даются субсидии на разные категории. Мы участвуем в конкурсе в категориях «спорт» или «материнство и детство». В Ленинградской области у «Ленсемьи» есть Гатчинский, Всеволожский, Киришскиий филиалы и в этом году появился Тихвинский. Три филиала получили грант губернатора на развитие, а поскольку администрация Гатчинского района всегда нам помогает, то мы решили попробовать получить муниципальную субсидию. В этом году АНО «Ленинградская семья» под руководством Натальи Яковлевой подала заявку, я как администратор Гатчинского филиала «Ленсемьи» ходила на защиту проекта, и мы выиграли эту субсидию на форму и мячи и частично на оплату работы тренера. Старая форма совсем износилась, мячи тоже – за тренировку приходилось по два раза накачивать. И на субсидию от администрации Гатчинского района мы закупили футболки с гатчинским логотипом и мячи. У нас 12 мячей для зала и 12 – для поля. Они разные по размеру и по структуре.

- Ну, и как успехи у вашей команды? Есть победы у гатчинских футболисток?

- В первый же год мы поехали на межрегиональный турнир в Москву в составе сборной команды Ленобласти. И победили – «Ленсемья» взяла первое место. Недавно на форуме некоммерческих организаций в Сланцах играли филиалы «Ленсемьи», и Гатчина завоевала «бронзу». От нас смогли поехать только пять человек – и без замен дошли до третьего места! 8-е Марта мы традиционно отмечаем на турнире. В Петербурге есть такая структура – «Футбольные мамы», они собирают команды со всей России, и мы туда заявляемся двумя составами. В прошлом году мы привезли оттуда кубок за первое место. Вообще, кубков у нас много, один даже в администрацию отдали. И у каждой – медали за личные достижения.

Но, надо заметить, что в Петербурге все турниры – коммерческие, за участие приходится платить. Нашей команде помогает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, за что ей огромное спасибо – она поддерживает нас и морально, и финансово, благодаря чему мы можем участвовать в этих турнирах.

Областные матчи, которые организует «Ленинградская семья», бесплатные. Правда, в прошлом году был благотворительный турнир в пользу одной многодетной семьи из Тосненского района. Мать семейства – инвалид по зрению и слуху – овдовела, муж погиб, «Ленсемья» организовала футбольный турнир, и мы собрали для них некоторую сумму.

- Анастасия Сергеевна, поделитесь секретом: как все-таки у членов вашей команды, многодетных матерей, хватает времени и сил играть в футбол?

- Знаете, это затягивает… Мы подобрали себе такое расписание, чтобы можно было и детей на занятия отвезти, и на футбол успеть (дети, конечно, в приоритете – сначала их занятия, потом наши). К тому же, это очень хорошая разгрузка. После напряженного рабочего дня, домашних дел сходишь на тренировку – и как второе дыхание открывается. Потому что весь негатив уходит. К тому же, это бесплатно, не у всех есть средства на абонемент в фитнес-зал, а тут и спорт, и командная игра, и общение – женский футбольный клуб. И дети с нами вместе: могут с мячом поиграть, а здесь, на стадионе, тренажеры есть.

- Вы – мама троих детей. А еще?..

- А еще я – генеральный директор сельскохозяйственного предприятия ООО «Суйдинское». Вернулась с работы, погуляла с собакой (мы щенка взяли из приюта), забрала детей из садика, быстренько приготовила ужин, и мы все вместе пошли на тренировку. На стадионе мы – с семи до половины девятого, два раза в неделю. Оно, наоборот, способствует жизненной активности – это же спорт, он энергию не забирает – он ее дает.

Беседовала Екатерина Дзюба

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