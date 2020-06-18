Котоклуб Гатчины поможет хозяевам и питомцам найти друг друга

От любви к кошкам до открытия котоклуба

Идея открыть котоклуб «Четыре Лапки» не была спонтанной: Антон вместе с супругой Виталиной посещали подобные заведения в Санкт-Петербурге и остались впечатлены уютной и доброй атмосферой, царящей в антикафе. Когда у них появилась финансовая возможность, было принято решение попробовать открыть аналогичное заведение в Гатчине.

- Мы изначально понимали, что котоклуб – это скорее социально ориентированный бизнес, а не средство зарабатывания денег. Мы и не гонимся за большим доходом, - говорит Антон.

Главная цель проекта – помощь бездомным кошкам, которые не попали в государственную программу стерилизации безнадзорных уличных животных, а также желание привить людям любовь к животным и ответственность за их судьбу, и сделать это в приятных и удобных условиях.

Антон взял в аренду помещение в центре Гатчины. Через интернет вместе с женой они нашли зоозащитницу Галину из Вырицы, которая рассказала, что у одной из жительниц на территории дачного участка живет много кошек и она не против раздать их добрым людям. Супруги выбрали восемь «кошачьих душ», как говорит Антон, и вплотную занялись их здоровьем: лечением, вакцинацией, стерилизацией, карантином и даже оформлением международного паспорта – через некоторое время кошки были готовы к переезду в котоклуб.

Новый кошкин дом

В клубе «Четыре Лапки» для них установили когтеточки, домики, поильники, миски для еды. Для гостей, которые приходят навестить кошек, предусмотрены чай и угощения. Учитывая, что котоклуб работает по принципу антикафе, гости платят не за еду, а за свое пребывание в клубе, а именно – четыре рубля за минуту. Здесь же можно купить товары для животных и милые аксессуары в виде котов и кошечек, для малышей приготовлены различные игры, для детей постарше – аэрохоккей. Гости клуба могут приобрести «сертификотик» любого денежного номинала, чтобы подарить своим друзьям. Ежемесячно в клубе проходят розыгрыши ценных призов среди посетителей.

- В социальной сети ВКонтакте создано много групп гатчинских зоозащитников, которые порой публикуют жуткие истории с фотографиями, рассказывающими о человеческой жестокости по отношению к животным. Прекрасно понимаю, что утопию не создать, и всех кошек на планете не спасти. Поэтому мы взяли на себя небольшую часть этой большой работы по устройству бездомных кошек в семьи, где за ними будут ухаживать добрые люди, - говорит Антон.

К сожалению, котоклуб проработал всего четыре месяца, когда его деятельность пришлось приостановить в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, за это время удалось пристроить в добрые руки двух кошек и кота, еще одна переедет к новым хозяевам в ближайшее время. Таким образом, сегодня в котоклубе остались мальчики Беляш, Уголек, Сержик и Шустрик и девочки Бубля и Мурка.

Рациональные условия для сотрудничества

- Получается, что мы берем на себя функцию передержки уличной кошки. Она может контактировать с нашими гостями, которые, в свою очередь, могут забрать ее домой, оставив за нами право ненавязчивого сопровождения, чтобы мы могли иногда справляться о ее здоровье и условиях содержания. Первых постояльцев мы лечили и выхаживали за свой счет. Когда к нам обращаются жители Гатчины или района с просьбой забрать какую-то кошку с улицы или из их двора, то мы просим их финансово поучаствовать в ее лечении и передержке на карантине, чтобы она поселилась у нас. Это нормальный рациональный подход, иначе мы не сможем содержать наш котоклуб. Тем более что по условиям аренды, в нем могут жить максимум девять кошек, - сказал Антон.

Отвлекаясь на коронавирус, стоит отметить, что владелец котоклуба выражает благодарность арендодателям, которые пошли ему навстречу и снизили арендную плату на период пандемии. Это стало хорошим подспорьем, так как ежемесячное содержание котоклуба обходится примерно в 50 тысяч рублей, куда входит не только арендная плата, но и расходы на покупку кормов, средств гигиены, ветеринарные услуги.

Руководители котоклуба «Четыре Лапки» рассчитывали на весенний период, когда заведение уже станет более известным среди гатчинцев и будет привлекать посетителей, которые, возможно, захотят забрать к себе домой кого-то из постояльцев.

Пока котоклуб закрыт, ему помогают неравнодушные люди, перечисляя посильные пожертвования на его содержание. Сегодня кошки продолжают жить там. Антон и его супруга ежедневно навещают своих питомцев, чтобы покормить и прибраться в клубе, и с нетерпением ждут, когда можно будет вновь принимать гостей.

Как спасти кошек

На вопрос, как можно решить проблему бездомных кошек, Антон сказал, что только путем обязательной стерилизации. Причем, эту задачу должно взять на себя государство.

- Кошки, гуляющие по улицам, – это, безусловно, очень мило, но только летом, когда они греются на солнышке. А зимой в нашей климатической зоне они плохо выживают и умирают от холода, голода или болезней. Кроме того, раз сегодня мы так часто говорим об эпидемиологической ситуации, то уличные кошки являются переносчиками многих заболеваний, которые опасны для человека. Кошки, живущие во дворах многоквартирных домов, часто находят для себя туалет в детских песочницах, где играют малыши. Это небезопасно, и эту проблему необходимо решать, - сказал Антон.

Он также выразил уверенность в том, что наше общество дойдет до той стадии развития, когда каждая бездомная кошка будет находиться под патронажем зоозащитников.

- В целом, могу сказать, что в Гатчине стало меньше бездомных кошек. Во многом это заслуга зооволонтеров, которые с помощью интернета собираются в сообщества и берут на себя затраты по лечению и стерилизации безнадзорных кошек. Надеюсь, поправка к Конституции РФ, где прописана защита интересов животных, еще больше изменит ситуацию в лучшую сторону, - считает Антон.

Котоклуб «Четыре Лапки» располагается по адресу: Гатчина, улица Соборная, 7В (второй этаж)

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Фото Ольги Фирсовой