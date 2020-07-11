Бобр по природе добр!

Искать следы бобра мы, по уже сложившейся доброй традиции, отправились с гатчинским биологом Людмилой Чиринскайте. Самые бобровые места Гатчины — берега реки Тёплой. Именно здесь можно увидеть характерные признаки присутствия этих животных — так называемые бобровые погрызы. Это могут быть разбросанные у воды ветки без коры, заточенные, как карандашики. Или разнокалиберные деревья со стволами причудливой формы, которые высятся над тропой как произведения безумного плотника. Эти осины или берёзы порой подточены столь искусно, что эту «работу» часто путают с аккуратными порубками остро наточенного топора...

Зубастые старожилы гатчинских рек и озёр

У воды лежит поваленная береза с явными следами давних погрызов. Под ней странное сооружение, похожее на кучу хвороста и веток разной толщины. Это и есть бобровая «хатка». Если приглядеться, в этом месте у берега можно увидеть нечто вроде настила через высокий «порожек»: будто кто-то аккуратно проложил «дорожку» к воде.

- Вы посмотрите, как это все искусно построено! - говорит Людмила Чиринскайте. - Бобры подгрызли эту березу, затем повалили ее в сторону воды, потом обгрызли все ветки. И ветки эти пошли на строительство «хатки».

Бобры жили в Гатчине всегда. Сложная гидросистема наших парков создала идеальные укромные уголки для их проживания. Кто-то еще помнит бобровые плотины на старом канале, соединяющем Колпанское озеро с Глухим (Филькиным). Старые древесные погрызы и поваленные деревья встречаются на протяжении почти всей реки Тёплой вплоть до ее истока у Дворцового парка. Периодически следы их деятельности обнаруживаются и в самом парке, вызывая легкий переполох среди сотрудников музея-дворца «Гатчина» и местных жителей.

Вокруг жизнедеятельности гатчинских бобров время от времени вспыхивают споры на тему того, какое влияние оказывают эти животные на местную экологию. Чтобы разобраться в этом, попробуем познакомиться с этими не совсем обычными зверьками.

Архитекторы от природы

Начнем с того, что речной бобр считается самым большим грызуном не только в России, но и во всем мире (после капибары). Взрослые животные достигают длины более метра, их высота доходит до 40 см, а вес может превышать 30 килограммов.

Бобры не зря считаются одними из самых удивительных животных нашей планеты. Они умны, трудолюбивы, чистоплотны, предприимчивы. Чем-то они очень похожи на нас: как и мы, они живут семейными группами, имеют сложные системы передачи информации, строят жилища, запасают пищу и создают транспортные сети (пруды, соединенные каналами).

Бобры предпочитают селиться на берегах медленно текущих рек, стариц, озер, прудов, водохранилищ, карьеров и ирригационных каналов. Для этих животных важно, чтобы на берегу водоемов росли деревья, различные кустарники и трава, которая входит в их рацион питания. Они любят полакомиться корой осины, липы, ивы.

Эти зверьки - хорошие пловцы и отличные ныряльщики. В воде они чувствуют себя гораздо лучше, чем на суше. Почуяв опасность, бобр ныряет под воду, при этом громко шлепая хвостом по воде и подавая тем самым сигнал тревоги своим собратьям.

Как правило, основную свою активность бобры проявляют в ночное время, с наступлением сумерек. Они запросто валят большие деревья, которые затем используют как для строительства плотины, так и для пропитания. Для этого бобры подгрызают деревья у самого основания, после чего отгрызают ветки, а ствол делят на несколько частей. Мощные острые зубы бобра перегрызают, например, осину диаметром 12 см за полчаса. Над толстыми деревьями они могут трудиться подряд несколько ночей. Некоторые ветки бобры поедают на месте работы, чтобы пополнить запас энергии. Остальное сплавляют по реке - к своему жилищу или к месту возведения новой плотины.

С приходом осени бобры заняты заготовлением запасов на зиму. Зимний период они пережидают в своих обустроенных жилищах, редко появляясь на поверхности.

Что собой представляет бобровая «хатка»

«Хатка» бобра - это настоящее гидротехническое сооружение, которое порой достигает более трёх метров в высоту! Кропотливый труд и инженерная смекалка зверька поражают воображение. На высоких берегах с твердым грунтом бобры роют норы, вход в которые расположен под водой. Нора бобра – это сложный лабиринт с несколькими отнорками, камерами, входами-выходами.

Одна половина жилища находится чуть выше уровня воды, а другая - над водой. На первом «этаже» бобры обсыхают или обедают. Второй «этаж» располагается над первым. Это жилые «комнаты», в которых комфортно и уютно. Животные здесь спят, отдыхают, кормят подрастающий молодняк. Перегородки между «комнатами» плотно утрамбованы, внутри поддерживается чистота.

Бобровая семья

Речные бобры могут жить как поодиночке, так и семьями, в которых насчитывается до восьми особей. Как правило, это самец, самка и их потомство, как текущего года, так и прошлых лет. При благоприятных условиях семья может занимать один и тот же участок на реке в течение длительного времени.

Бобры создают пары на всю жизнь. Самка обычно сильнее и крупнее самца: она строит плотину и защищает территорию в драках. Самцы же возводят пограничные столбики и метят территорию. В апреле или мае на свет появляется несколько детёнышей. Молодняк живёт в семье до двух лет, при этом старшие братья и сёстры ухаживают за младшими – вычёсывают их, кормят. Спустя два года молодые бобры уходят из семьи, чтобы начать строить свои собственные жилища.

Бобровые плотины: польза или вред?

Плотины, которые строят бобры - еще одно чудо природы. Обычно животные устраивают их вниз по течению от места своего обитания. Бобры начинают формировать запруду, используя для этого различные строительные материалы. Основанием для нее может служить упавшее в воду дерево или группа деревьев. Плотина может достигать длины 30 метров, ширины - порядка 6 метров, высоты – до 5 метров.

Бобров у нас любят не все, обвиняя их в разрушении береговой линии и заболачивании ручьёв и рек. Бобровые запруды способны причинять вред и человеческим постройкам. Известны случаи, когда устроенные бобрами разливы затапливали и размывали улицы и железнодорожное полотно, порой становясь причиной разрушений и аварий.

Но не всё так просто в природе. Ученые доказали, что бобровые поселения с плотиной и запрудой играют исключительную роль в оздоровлении окружающей среды и нормализации ее внутренних процессов. Особенно это заметно в ландшафтах, подвергающихся интенсивному воздействию человека.

Исследования показывают, что бобровые плотины способствуют очищению рек, замедляют вымывание минералов из почвы и снижают донную и береговую эрозию. Присутствие бобров благотворно отражается на жизни многих обитателей леса, особенно выхухоли, норки, выдры и водоплавающих птиц. Кроме того, в результате их деятельности повышается продуктивность водоемов, очищается вода, больше становится рыбы.

Их мало, и они — наши соседи

Как считает Людмила Чиринскайте, в настоящее время в водной системе гатчинских парков проживает всего одна семья бобров. В поисках пропитания и строительных материалов бобры курсируют чуть ли не по всей реке Тёплой, добираясь и до парковых водоёмов.

Года три назад бобры стали подгрызать деревья в Дворцовом парке. Как считает Людмила Ионасовна, из парка они могли переправлять эти ветки к своему месту обитания только одним способом — перетаскивая их до «ванночек», потом сплавляя по Каскаду, затем по Павловскому каналу, а потом по реке Тёплой до своих плотин. Сотрудники музея-дворца «Гатчина» придумали интересное (и безопасное для бобров) решение этой проблемы — чтобы защитить прибрежные деревья, они обнесли их металлическими решетками.

Можно сказать, что и овцы остались целы, и волки сыты. Если относиться к бобрам как к добрым соседям, всегда можно придумать так, чтобы и им, и нам было хорошо и спокойно. А мы в любом случае должны радоваться тому, что рядом с нами происходят уникальные, но, при этом, очень естественные вещи. В черте нашего города живут самые крупные грызуны во всей России. Их совсем немного, и наша задача — оценить их доверие к нам по достоинству и... хотя бы не беспокоить их в их естественной среде обитания.



