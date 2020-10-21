Новости котоклуба

Новости котоклуба

Мы не перестаем следить за нашими хвостатыми друзьями – подопечными гатчинского котоклуба «Четыре Лапки». Руководитель анти-кафе Антон Сорокин поделился с нами последними новостями.

Рубрики : ЛЮБИ! ОБЕРЕГАЙ! НЕ БРОСАЙ!     21 Oct 2020

- В октябре в нашем котоклубе произошли изменения в личном составе. Нам удалось пристроить двух котят – рыженького Абрикосика и еще одного малыша, которого теперь зовут Марсик. У Марсика в котоклубе остался братишка Асик, который тоже хочет оказаться в любящей семье. На их место пришли трое котят: кошечка Тигра, черный котик Норик и трусишка Тофик, который предпочитает проводить свое личное время под диваном, - рассказал Антон Сорокин.

Каждый день в котоклуб приходят постоянные посетители и новички, которые с удовольствием играют с котами и кошками, балуют их вкусняшками и не дают скучать. Благодаря по-настоящему домашней атмосфере, созданной в котоклубе, здесь уютно всем – и животным, и их двуногим друзьям.

Мы искренне радуемся за передвижение котиков в пространстве и желаем каждому подопечному котоклуба «Четыре Лапки» не задерживаться здесь надолго (хоть тут тепло, сытно и уютно), а скорее находить себе новых хозяев.

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