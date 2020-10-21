Новости котоклуба

- В октябре в нашем
котоклубе произошли изменения в личном составе. Нам удалось пристроить двух
котят – рыженького Абрикосика и еще одного малыша, которого теперь зовут
Марсик. У Марсика в котоклубе остался братишка Асик, который тоже хочет
оказаться в любящей семье. На их место пришли трое котят: кошечка Тигра, черный
котик Норик и трусишка Тофик, который предпочитает проводить свое личное время
под диваном, - рассказал Антон Сорокин.
Каждый день в котоклуб
приходят постоянные посетители и новички, которые с удовольствием играют с
котами и кошками, балуют их вкусняшками и не дают скучать. Благодаря
по-настоящему домашней атмосфере, созданной в котоклубе, здесь уютно всем – и
животным, и их двуногим друзьям.
Мы искренне радуемся за
передвижение котиков в пространстве и желаем каждому подопечному котоклуба
«Четыре Лапки» не задерживаться здесь надолго (хоть тут тепло, сытно и уютно),
а скорее находить себе новых хозяев.