Новости добрых крышечек

Так,
ученики 7-х классов Веревской школы Арина
Польшина, Диана Мазур, Елизавета Моисеева, Ульяна Пыркова и Роман Сорокин собрались
в школе на весенних каникулах, чтобы отсортировать крышечки ДоброТы. В Доме
культуры поселка Большие Колпаны юные жители также приняли участие в сортировке
ярких крышечек.
Сама Инга продолжает нести эко-ответственность в
массы в ходе обучающих уроков, на днях она вывезла 263 кг крышечек,
собранных неравнодушными экоактивистами. А в Городе мастеров на мастер-классе
шестилетняя Алёна сделала красивую птичку.