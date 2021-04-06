Новости добрых крышечек

Новости добрых крышечек

Руководитель проекта «Крышечки ДоброТЫ» Инга Тюкавина поделилась последними новостями.

Рубрики : Будь Добр     06 Apr 2021

Так, ученики 7-х классов Веревской школы Арина Польшина, Диана Мазур, Елизавета Моисеева, Ульяна Пыркова и Роман Сорокин собрались в школе на весенних каникулах, чтобы отсортировать крышечки ДоброТы. В Доме культуры поселка Большие Колпаны юные жители также приняли участие в сортировке ярких крышечек.

Сама Инга продолжает нести эко-ответственность в массы в ходе обучающих уроков, на днях она вывезла 263 кг крышечек, собранных неравнодушными экоактивистами. А в Городе мастеров на мастер-классе шестилетняя Алёна сделала красивую птичку.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+