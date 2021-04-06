Новости добрых крышечек

Так, ученики 7-х классов Веревской школы Арина Польшина, Диана Мазур, Елизавета Моисеева, Ульяна Пыркова и Роман Сорокин собрались в школе на весенних каникулах, чтобы отсортировать крышечки ДоброТы. В Доме культуры поселка Большие Колпаны юные жители также приняли участие в сортировке ярких крышечек.

Сама Инга продолжает нести эко-ответственность в массы в ходе обучающих уроков, на днях она вывезла 263 кг крышечек, собранных неравнодушными экоактивистами. А в Городе мастеров на мастер-классе шестилетняя Алёна сделала красивую птичку.