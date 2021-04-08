Спасибо за крышечки!

Напомним, редакция газеты
«Гатчинская правда» присоединилась к проекту «Крышечки ДоброТЫ», в рамках
которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, бутылок и других
продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с
особенностями развития. Мы открыли пункт по сбору крышечек с маркировкой «2»
HDPE.
Постепенно контейнер
наполняется. Жительница Гатчины Анна Алексеевна Антонова принесла целый пакет
крышечек, который станет важной частью добрых дел. Спасибо ей за это!
Адрес и время работы
пункта сбора крышечек: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15, офис редакции, будние
дни с 10 до 16 часов.