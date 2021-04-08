Спасибо за крышечки!

Напомним, редакция газеты «Гатчинская правда» присоединилась к проекту «Крышечки ДоброТЫ», в рамках которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, бутылок и других продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с особенностями развития. Мы открыли пункт по сбору крышечек с маркировкой «2» HDPE.

Постепенно контейнер наполняется. Жительница Гатчины Анна Алексеевна Антонова принесла целый пакет крышечек, который станет важной частью добрых дел. Спасибо ей за это!

Адрес и время работы пункта сбора крышечек: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15, офис редакции, будние дни с 10 до 16 часов.