Спорт – путёвка в жизнь для Игоря Кириллова

Тренироваться Игорь начал
поздно - в 25 лет. В марте ему исполнилось 33 года. Высокий, обаятельный,
вежливый и скромный молодой человек. А еще удивительно целеустремленный и
настойчивый. По-другому – не быть ему чемпионом. Несмотря на инвалидность,
своим трудом, своим несгибаемым характером он добился уже многого.
Игорь родом из поселка
Цвелодубово Выборгского района, но там жил недолго. Почти сразу мальчика
определили в Дом ребенка во Всеволожске, потом в Ивангороде. Потом он жил и
учился в разных вспомогательных школах: колесил, можно сказать, по всей
Ленинградской области: Лесогорский детский дом, Приморский, Приозерский. Став
совершеннолетним, попал в психоневрологический интернат города Сясьстроя
Волховского района.
Ограниченные
возможности
Инвалидность Игорю поставили
в четвертом классе в Приморске.
- Мне было где-то 10-11
лет, - рассказывает Игорь. - Сейчас понимаю, что был сам виноват: прогуливал
уроки. Мне хотелось иметь то, что есть у домашних ребят, родители привозили им
одежду, игрушки… А я вместо учебы в школе собирал бутылки, металлолом, сдавал
их и на вырученные деньги покупал то, что есть у родительских детей.
Естественно, стал сильно отставать. Меня предупредили: не возьмешься за учебу –
отправим в дом-интернат для умственно отсталых детей в Приозерск. Голова же
подростка не так работает, как у взрослого человека. Я не послушался. В итоге
мне поставили диагноз и определили в интернат.
В детском доме Игорь
увлекался разными видами спорта, но не специализировался на каком-то
определенном направлении. Успешно играл в футбол. Когда ему было 12-13 лет,
детдомовская команда из маленького Приозерска выиграла областные соревнования и
блестяще выступила на всероссийских соревнованиях, обыграв опытные команды из
крупных городов – Москвы, Владивостока, Петербурга, став абсолютным победителем
– лучшей командой страны в своей возрастной группе.
- Это стало большим и
ярким событием для всех нас. Об этом тогда писали все газеты, - с теплотой
вспоминает Игорь.
Начало
спортивной карьеры – начало новой жизни
- За мной не было закреплено собственное жилье.
После совершеннолетия такие, как я, попадают в психоневрологический интернат
для взрослых, - рассказывает Игорь. - Может, это прозвучит странно, но именно с
этого времени я начал развиваться. Жил в ПНИ, работал за пределами учреждения –
разнорабочим в спортшколе города Сясьстроя Волховского района. Там подружился с
тренером-преподавателем по лыжным гонкам Алексеем Александровичем Лебедевым.
Съездил с ними на соревнования. Мне понравилось. Тренер, видимо, рассмотрел во
мне какие-то задатки и предложил заниматься. Я ему очень благодарен! Человек
реально тратил на меня свое время: ставил мне технику, трудился над моим
развитием и вкладывал душу. Увидев, что я начинаю «разбегаться», стал брать на
областные соревнования.
И у Игоря пошли хорошие
результаты. Он дважды становился призером Кубка губернатора Ленобласти. Усиленные тренировки и успешные старты дали
многое: парень начал быстро развиваться во всех отношениях. Теперь он уже
выступал под флагом параолимпийского движения и показывал себя на достойном
уровне на российских соревнованиях. Ездил на чемпионат России – а это уже спорт
высших достижений.
После победы в Казани он
написал на своей страничке искренние слова благодарности.
- Ну вот мы и пришли,
наконец-то, с моим тренером - тренером Детско-юношеского спортивной школы
города Сясьстроя Волховского района Алексеем Александровичам Лебедевым - к
достойному результату: мы выиграли Российские соревнования и вышли на мир. Я
безумно ему благодарен. Очень его ценю за годы тренировок. Несмотря ни на что,
этот человек воспитал меня как спортсмена, как личность. Дал мне уверенность в
этой жизни. Я хочу, чтобы Ленинградская область и наша страна знала своих
заслуженных тренеров, которые полностью отдают себя своей любимой работе!
Как
оказался в Гатчинском районе
В хозяйстве «Муслим»
Игорь оказался исключительно по своей воле и благодаря Мультицентру социальной и
трудовой интеграции, который работает во Всеволожске. В 2018 году он проходил
обучение в Мультицентре. Получил два диплома: кухонного рабочего и мастера
обувного дела. Но как человек подвижный, быстро понял, что это не его. Когда
поступило предложение пойти работать в фермерское хозяйство в Гатчинском
районе, согласился сразу.
- Меня очень радушно
встретили, - рассказывает Игорь. - Сначала трудился разнорабочим: помогал
строить офис. Мы все сделали вовремя и под ключ. Тем временем открылась
вакансия помощника зоотехника. Мне предложили попробовать себя в этом деле. Я
подучился, в чем мне помогала замечательный зоотехник Анна. И сейчас я ей
помогаю. Работы много: сдаю отчеты по поголовью, веду контроль за весом. Если
ребята во дворе не успевают, помогаю им.
О
целях и задачах!
Спортивные планы Игоря,
как члена сборной России по лыжным гонкам, уже общеизвестны: на Всемирных
Специальных Олимпийских играх 2022 года «попасть в медали». Если повезет -
выиграть соревнования.
Тренируется Игорь
по-прежнему с Алексеем Александровичем. Сейчас чаще дистанционно: тренер
присылает ему план подготовки, а Игорь старается его выполнять. Конечно,
тренировать на расстоянии трудно.
До ответственных стартов
осталось меньше года. Спортсмен настроен на победу, но не все зависит только от
него.
- Если в оставшееся время
хорошо проведем подготовку – совместно со спортивными чиновниками, с комитетом
по спорту Ленобласти, и если на работе пойдут мне навстречу и будут отпускать
на тренировки с сохранением заработной платы, - то, действительно, мы сможем
выстрелить очень сильно. Мне самому этого очень хочется. Я понимаю, какой груз
ответственности на мне лежит. Сейчас нужно готовиться. И я это делаю.
Тренируюсь, активно участвую в областных соревнованиях: побеждаю, набираюсь сил
и опыта. Вся базовая подготовка лыжника идет летом. Что летом заложил – на том
выступаешь зимой, - говорит Игорь.
Жилищный
вопрос
У Игоря жизненные
приоритеты расставлены четко. Помимо спортивных планов есть и жизненные. Самый
главный вопрос для любого человека - где жить?
Мультицентр помог Игорю,
покинувшему стены ПНИ, решить жилищный вопрос через региональную программу
«Дорога к дому» Комитета социальной защиты населения Ленинградской области.
- Живу в Гатчине, в шести
километрах от места работы. Жилье оплачивается из бюджетных средств. Но есть
определенный лимит. В моем случае, около 30% квартплаты я оплачиваю сам. У меня
достойная зарплата - это не составляет проблем, - говорит Игорь.
Спустя 8-9 месяцев работы
в фермерском хозяйстве он купил машину и получил водительские права, но и
поработать пришлось.
Следующая задача –
получение своего личного жилья, которое он не получил в детстве.
- Сейчас мы этим плотно
занимаемся. Мы – это дружная команда Мультицентра, которая мне помогает по всем
юридическим и организационным вопросам. Мультицентр прошел со мной большой и
долгий путь и до сих пор помогает. Спасибо им огромное! Благодаря им я смог
официально получить статус сироты с детства. Теперь встаю на учет как
нуждающийся в жилье по месту прописки в Волховском районе, пишу заявление и
перевожусь в Гатчину. По федеральному закону, сироты, которые не получили
жилье, могут получать его там, где живут, - поясняет Игорь.
О своей семье Игорь пока
не загадывает.
- Сейчас такая жизнь
тяжелая, что нужно все делать грамотно, - считает Игорь. - Не знаю, как там
другие мужчины, а я воспитан все делать четко – как надо. Диагноз мне теперь не
мешает. Я официально работаю, плачу налоги. Мне платят пенсию. Есть льготы на
жилье. Квартиру получу, обставлюсь, а потом можно и о семье задуматься.
Планы Игоря поддерживают
и в фермерском хозяйстве «Муслим».
- Игорь у нас
целеустремленный, работящий, ответственный, - говорят сотрудники хозяйства. –
Хорошо работает и одновременно может так координировать свое время, чтобы
постоянно тренироваться. Он – замечательный пример для ребят, особенно с
какими-то ограничивающими возможностями здоровья, как ставить перед собой цель
и добиваться результатов. Им гордится страна, он - чемпион России. Таким людям
должно оказываться особое внимание и материальная поддержка со стороны
государства.