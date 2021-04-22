Спорт – путёвка в жизнь для Игоря Кириллова

Тренироваться Игорь начал поздно - в 25 лет. В марте ему исполнилось 33 года. Высокий, обаятельный, вежливый и скромный молодой человек. А еще удивительно целеустремленный и настойчивый. По-другому – не быть ему чемпионом. Несмотря на инвалидность, своим трудом, своим несгибаемым характером он добился уже многого.

Игорь родом из поселка Цвелодубово Выборгского района, но там жил недолго. Почти сразу мальчика определили в Дом ребенка во Всеволожске, потом в Ивангороде. Потом он жил и учился в разных вспомогательных школах: колесил, можно сказать, по всей Ленинградской области: Лесогорский детский дом, Приморский, Приозерский. Став совершеннолетним, попал в психоневрологический интернат города Сясьстроя Волховского района.

Ограниченные возможности

Инвалидность Игорю поставили в четвертом классе в Приморске.

- Мне было где-то 10-11 лет, - рассказывает Игорь. - Сейчас понимаю, что был сам виноват: прогуливал уроки. Мне хотелось иметь то, что есть у домашних ребят, родители привозили им одежду, игрушки… А я вместо учебы в школе собирал бутылки, металлолом, сдавал их и на вырученные деньги покупал то, что есть у родительских детей. Естественно, стал сильно отставать. Меня предупредили: не возьмешься за учебу – отправим в дом-интернат для умственно отсталых детей в Приозерск. Голова же подростка не так работает, как у взрослого человека. Я не послушался. В итоге мне поставили диагноз и определили в интернат.

В детском доме Игорь увлекался разными видами спорта, но не специализировался на каком-то определенном направлении. Успешно играл в футбол. Когда ему было 12-13 лет, детдомовская команда из маленького Приозерска выиграла областные соревнования и блестяще выступила на всероссийских соревнованиях, обыграв опытные команды из крупных городов – Москвы, Владивостока, Петербурга, став абсолютным победителем – лучшей командой страны в своей возрастной группе.

- Это стало большим и ярким событием для всех нас. Об этом тогда писали все газеты, - с теплотой вспоминает Игорь.

Начало спортивной карьеры – начало новой жизни

- За мной не было закреплено собственное жилье. После совершеннолетия такие, как я, попадают в психоневрологический интернат для взрослых, - рассказывает Игорь. - Может, это прозвучит странно, но именно с этого времени я начал развиваться. Жил в ПНИ, работал за пределами учреждения – разнорабочим в спортшколе города Сясьстроя Волховского района. Там подружился с тренером-преподавателем по лыжным гонкам Алексеем Александровичем Лебедевым. Съездил с ними на соревнования. Мне понравилось. Тренер, видимо, рассмотрел во мне какие-то задатки и предложил заниматься. Я ему очень благодарен! Человек реально тратил на меня свое время: ставил мне технику, трудился над моим развитием и вкладывал душу. Увидев, что я начинаю «разбегаться», стал брать на областные соревнования.

И у Игоря пошли хорошие результаты. Он дважды становился призером Кубка губернатора Ленобласти. Усиленные тренировки и успешные старты дали многое: парень начал быстро развиваться во всех отношениях. Теперь он уже выступал под флагом параолимпийского движения и показывал себя на достойном уровне на российских соревнованиях. Ездил на чемпионат России – а это уже спорт высших достижений.

После победы в Казани он написал на своей страничке искренние слова благодарности.

- Ну вот мы и пришли, наконец-то, с моим тренером - тренером Детско-юношеского спортивной школы города Сясьстроя Волховского района Алексеем Александровичам Лебедевым - к достойному результату: мы выиграли Российские соревнования и вышли на мир. Я безумно ему благодарен. Очень его ценю за годы тренировок. Несмотря ни на что, этот человек воспитал меня как спортсмена, как личность. Дал мне уверенность в этой жизни. Я хочу, чтобы Ленинградская область и наша страна знала своих заслуженных тренеров, которые полностью отдают себя своей любимой работе!

Как оказался в Гатчинском районе

В хозяйстве «Муслим» Игорь оказался исключительно по своей воле и благодаря Мультицентру социальной и трудовой интеграции, который работает во Всеволожске. В 2018 году он проходил обучение в Мультицентре. Получил два диплома: кухонного рабочего и мастера обувного дела. Но как человек подвижный, быстро понял, что это не его. Когда поступило предложение пойти работать в фермерское хозяйство в Гатчинском районе, согласился сразу.

- Меня очень радушно встретили, - рассказывает Игорь. - Сначала трудился разнорабочим: помогал строить офис. Мы все сделали вовремя и под ключ. Тем временем открылась вакансия помощника зоотехника. Мне предложили попробовать себя в этом деле. Я подучился, в чем мне помогала замечательный зоотехник Анна. И сейчас я ей помогаю. Работы много: сдаю отчеты по поголовью, веду контроль за весом. Если ребята во дворе не успевают, помогаю им.

О целях и задачах!

Спортивные планы Игоря, как члена сборной России по лыжным гонкам, уже общеизвестны: на Всемирных Специальных Олимпийских играх 2022 года «попасть в медали». Если повезет - выиграть соревнования.

Тренируется Игорь по-прежнему с Алексеем Александровичем. Сейчас чаще дистанционно: тренер присылает ему план подготовки, а Игорь старается его выполнять. Конечно, тренировать на расстоянии трудно.

До ответственных стартов осталось меньше года. Спортсмен настроен на победу, но не все зависит только от него.

- Если в оставшееся время хорошо проведем подготовку – совместно со спортивными чиновниками, с комитетом по спорту Ленобласти, и если на работе пойдут мне навстречу и будут отпускать на тренировки с сохранением заработной платы, - то, действительно, мы сможем выстрелить очень сильно. Мне самому этого очень хочется. Я понимаю, какой груз ответственности на мне лежит. Сейчас нужно готовиться. И я это делаю. Тренируюсь, активно участвую в областных соревнованиях: побеждаю, набираюсь сил и опыта. Вся базовая подготовка лыжника идет летом. Что летом заложил – на том выступаешь зимой, - говорит Игорь.

Жилищный вопрос

У Игоря жизненные приоритеты расставлены четко. Помимо спортивных планов есть и жизненные. Самый главный вопрос для любого человека - где жить?

Мультицентр помог Игорю, покинувшему стены ПНИ, решить жилищный вопрос через региональную программу «Дорога к дому» Комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

- Живу в Гатчине, в шести километрах от места работы. Жилье оплачивается из бюджетных средств. Но есть определенный лимит. В моем случае, около 30% квартплаты я оплачиваю сам. У меня достойная зарплата - это не составляет проблем, - говорит Игорь.

Спустя 8-9 месяцев работы в фермерском хозяйстве он купил машину и получил водительские права, но и поработать пришлось.

Следующая задача – получение своего личного жилья, которое он не получил в детстве.

- Сейчас мы этим плотно занимаемся. Мы – это дружная команда Мультицентра, которая мне помогает по всем юридическим и организационным вопросам. Мультицентр прошел со мной большой и долгий путь и до сих пор помогает. Спасибо им огромное! Благодаря им я смог официально получить статус сироты с детства. Теперь встаю на учет как нуждающийся в жилье по месту прописки в Волховском районе, пишу заявление и перевожусь в Гатчину. По федеральному закону, сироты, которые не получили жилье, могут получать его там, где живут, - поясняет Игорь.

О своей семье Игорь пока не загадывает.

- Сейчас такая жизнь тяжелая, что нужно все делать грамотно, - считает Игорь. - Не знаю, как там другие мужчины, а я воспитан все делать четко – как надо. Диагноз мне теперь не мешает. Я официально работаю, плачу налоги. Мне платят пенсию. Есть льготы на жилье. Квартиру получу, обставлюсь, а потом можно и о семье задуматься.

Планы Игоря поддерживают и в фермерском хозяйстве «Муслим».

- Игорь у нас целеустремленный, работящий, ответственный, - говорят сотрудники хозяйства. – Хорошо работает и одновременно может так координировать свое время, чтобы постоянно тренироваться. Он – замечательный пример для ребят, особенно с какими-то ограничивающими возможностями здоровья, как ставить перед собой цель и добиваться результатов. Им гордится страна, он - чемпион России. Таким людям должно оказываться особое внимание и материальная поддержка со стороны государства.



