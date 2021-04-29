В Гатчине провели «ЛИНию волонтёрства»

С приветственным словом к участникам праздника обратился президент Федерации спорта ЛИН Ленинградской области Владислав Самарский, который пожелал ребятам отличного настроения и энергичного времяпрепровождения.

В ходе праздника юные спортсмены из Сиверской школы-интерната принимали участие в соревнованиях по гандболу, мини-футболу, академической гребле-индор и баскетболу. В качестве помощников каждую команду сопровождали волонтеры Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области в рамках проекта «ЛИНиЯ волонтерства» региональной Федерации спорта ЛИН. Победителями спортивного праздника стали абсолютно все его участники, которых наградили медалями и благодарностями.

Кто такие ЛИНы?

Федерация спорта ЛИН Ленинградской области входит в состав Всероссийской одноименной федерации и занимается развитием физической культуры и спорта среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) всех возрастов. Отличительной особенностью федерации является то, что ее сотрудники развивают не один конкретный вид спорта, а сразу 21 дисциплину, среди которых плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, горнолыжный спорт, дзюдо, конный спорт, тхэквондо-пхумсэ, велоспорт-трек, футбол и другие.

Президент Федерации спорта ЛИН Ленинградской области Владислав Самарский до создания регионального отделения более 25 лет занимался иппотерапией и адаптивной верховой ездой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, будучи одним из руководителей оздоровительного конного центра «Солнечный остров». Директор центра Ольга Сочеванова является старшим тренером сборной России по конному направлению спорта ЛИН. Вместе они принимали участие в работе Всероссийской Федерации спорта ЛИН. Открытие Федерации на уровне Ленинградской области стало логическим продолжением их деятельности.

- Наличие официальной Федерации спорта ЛИН как юридического лица открывает перед нами и нашими подопечными колоссальные возможности в части присвоения разрядов, тренерских категорий, проведения чемпионатов и первенств, - рассказал Владислав Самарский.

Федерация спорта ЛИН Ленинградской области была создана в 2016 году для содействия распространению спорта среди людей с интеллектуальными нарушениями. Сотрудники федерации проводят спортивные праздники, соревнования, готовят и сопровождают спортсменов на российских соревнованиях, налаживают взаимодействие между специальными учебными и спортивными учреждениями, в которых могли бы тренироваться спортсмены. Владислав Самарский отмечает живой интерес руководителей учебных учреждений к работе федерации и их готовность приобщать своих подопечных к спорту. Среди подопечных Федерации спорта ЛИН Ленинградской области воспитанники школ-интернатов, психоневрологических интернатов, коррекционных школ, а также Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Интеллектуальные нарушения занимают четвертую строчку среди самых распространенных заболеваний после сердечно-сосудистых, онкологических и заболеваний обменных процессов. Если при первых трех занятия спортом не рекомендованы или запрещены, то при интеллектуальных нарушениях они крайне необходимы. Люди с интеллектуальными нарушениями зачастую демонстрируют удивительные результаты на соревнованиях, приводя в восторг своих родителей, тренеров и самих себя. Это положительным образом сказывается на их эмоциональном состоянии и развитии в целом. Для них – это больше, чем спорт.

От первых шагов – к большим результатам

Отличным примером работы Федерации спорта ЛИН в Ленинградской области является налаженное взаимодействие Сиверской школы-интерната и спортивной школы Олимпийского резерва «Ника», в которой подопечные школы занимаются настольным теннисом. Их труд принес им на прошедшем Первенстве Ленинградской области золотую медаль среди юношей и первые три призовых места среди девушек. Спортсменам были присвоены соответствующие разряды, которые позволяют выступить уже на Чемпионате России.

- Кроме этого, наша талантливая спортсменка Алина Гузиенко из Тосно вернулась с Чемпионата России по плаванию с золотой и серебряной медалями по плаванию. Алина входит в состав сборной команды России. Она могла бы поехать на Паралимпиаду в Токио, но не смогла, так как в прошлом году не участвовала в соревнованиях из-за пандемии и не набрала достаточного количества баллов, - отметил Владислав Самарский.

Еще одна цель работы федерации – развивать спорт среди спортсменов с определенными особенностями развития уже после их выпуска из школы, расширять тренерский состав, готовый работать с такими спортсменами, так как адаптивный спорт требует определенного подхода и большого терпения.

- С такими спортсменами действительно сложнее. Во-первых, нужно постоянно повторять пройденный материал. Во-вторых, спортсмен может отказаться от выступления за шаг до серьезных соревнований, к которым он полностью готов и претендует на медаль, - добавил Владислав Самарский.

Волонтеры – лучшие помощники

Все мероприятия Федерация спорта ЛИН ранее проводила самостоятельно, и это было не так-то просто. Помимо организационной и спортивной составляющей их соревнований и праздников, приходилось координировать участников, которые требуют особого подхода. Привлекаемые волонтеры не всегда были морально готовы работать с особыми спортсменами, боялись с ними контактировать. Так возник проект «ЛИНиЯ волонтерства» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказала координатор проекта Валерия Иотченко, в рамках проекта был записан обучающий видеокурс для волонтеров по работе с лицами с интеллектуальными нарушениями, в котором спикерами выступили президент Всероссийской федерации спорта ЛИН Сергей Евсеев, руководитель Ресурсного добровольческого центра Прасковья Васильева, директор АНО «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова и другие. Они подробно рассказали о таких спортсменах, значимости спорта в их жизни и важности добровольческой помощи на таких мероприятиях. Также в рамках проекта волонтеры могут пройти стажировку и принять участие в выездных мероприятиях.

- Иногда на спортивные мероприятия приезжают ребята, которые не могут сами держать мяч или ракетку, и мы вместе с волонтерами помогаем им в этом и видим, как им нравится. Наша цель и мечта – сформировать волонтерские команды по всей Ленинградской области, которые смогли бы самостоятельно проводить и организовывать спортивные праздники для людей с интеллектуальными нарушениями, - сказала Валерия Иотченко.

В этом во многом Федерации спорта ЛИН помогает Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, волонтеры которого как раз сопровождали спортивный праздник в ФОК «Арена». Ребятам помогали добровольцы из волонтерского клуба «Тайро», Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и Гатчинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Медики». Их работу координировала заместитель руководителя центра Ксения Замерова.

- Для меня это стало настоящим открытием. Оказывается, в Ленинградской области проживает большое количество волонтеров, готовых помочь. У них «горят» глаза, а главное, что благодаря Ресурсному центру, мы можем подключать волонтеров к нашим мероприятиям в различных населенных пунктах региона, - отметил Владислав Самарский.

Следуя правилам работы с волонтерами, установленными в Ресурсном добровольческом центре, перед спортивным праздником в ФОК «Арена» волонтеры прошли соответствующий инструктаж, для них провели разминку, подарили футболки, вручили благодарности и позаботились о питании. Кроме этого, за работу на мероприятии каждый волонтер пополнил свой «стаж» определенными баллами. По итогам праздника представители Федерации спорта ЛИН также собрались вместе с волонтерами, чтобы пообщаться, обсудить работу на празднике, выслушать их пожелания.

Игры любят все

Один из волонтеров – студент первого курса факультета физической культуры Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Родион Панов рассказал, что остался в восторге от праздника и его участников.

- Это мой первый опыт волонтерства. Узнав, что здесь будет спортивный праздник для детей, сразу же согласился принять участие, так как это напрямую связано с моей будущей профессией. Что касается особенностей детей, то меня это не смущает, так как каждый ребенок – уникальный и требует определенного подхода. Спортивные игры нравятся всем детям. Нужно только уметь заинтересовать, а для этого нужно самому «болеть» тем, что делаешь, - сказал Родион.

Учитель физкультуры в Сиверской школе-интернате, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» по настольному теннису Анна Арефьева рассказала, что дети остались невероятно довольными спортивным праздником, который для них организовала Федерация спорта ЛИН Ленинградской области.

- Для таких детей физкультура объективно важнее математики. Она помогает им развиваться и достигать хороших результатов. На переменах ребята всегда приходят в спортивный зал, чтобы поиграть или просто побегать. Наша специализация – настольный теннис, но мы готовы принимать участие во всех соревнованиях, чтобы заряжать детей энергией и положительными эмоциями, - сказала Анна Арефьева.





Фото предоставлено Федерацией спорта ЛИН Ленобласти