В Гатчине провели «ЛИНию волонтёрства»

С приветственным словом к
участникам праздника обратился президент Федерации спорта ЛИН Ленинградской
области Владислав Самарский, который пожелал ребятам отличного настроения и
энергичного времяпрепровождения.
В ходе праздника юные
спортсмены из Сиверской школы-интерната принимали участие в соревнованиях по
гандболу, мини-футболу, академической гребле-индор и баскетболу. В качестве
помощников каждую команду сопровождали волонтеры Ресурсного добровольческого
центра Ленинградской области в рамках проекта «ЛИНиЯ волонтерства» региональной
Федерации спорта ЛИН. Победителями спортивного праздника стали абсолютно все
его участники, которых наградили медалями и благодарностями.
Кто
такие ЛИНы?
Федерация спорта ЛИН
Ленинградской области входит в состав Всероссийской одноименной федерации и
занимается развитием физической культуры и спорта среди лиц с интеллектуальными
нарушениями (ЛИН) всех возрастов. Отличительной особенностью федерации является
то, что ее сотрудники развивают не один конкретный вид спорта, а сразу 21
дисциплину, среди которых плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, горнолыжный
спорт, дзюдо, конный спорт, тхэквондо-пхумсэ, велоспорт-трек, футбол и другие.
Президент Федерации
спорта ЛИН Ленинградской области Владислав Самарский до создания регионального
отделения более 25 лет занимался иппотерапией и адаптивной верховой ездой с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, будучи одним из руководителей
оздоровительного конного центра «Солнечный остров». Директор центра Ольга
Сочеванова является старшим тренером сборной России по конному направлению
спорта ЛИН. Вместе они принимали участие в работе Всероссийской Федерации
спорта ЛИН. Открытие Федерации на уровне Ленинградской области стало логическим
продолжением их деятельности.
- Наличие официальной
Федерации спорта ЛИН как юридического лица открывает перед нами и нашими
подопечными колоссальные возможности в части присвоения разрядов, тренерских
категорий, проведения чемпионатов и первенств, - рассказал Владислав Самарский.
Федерация спорта ЛИН
Ленинградской области была создана в 2016 году для содействия распространению
спорта среди людей с интеллектуальными нарушениями. Сотрудники федерации
проводят спортивные праздники, соревнования, готовят и сопровождают спортсменов
на российских соревнованиях, налаживают взаимодействие между специальными
учебными и спортивными учреждениями, в которых могли бы тренироваться
спортсмены. Владислав Самарский отмечает живой интерес руководителей учебных
учреждений к работе федерации и их готовность приобщать своих подопечных к
спорту. Среди подопечных Федерации спорта ЛИН Ленинградской области
воспитанники школ-интернатов, психоневрологических интернатов, коррекционных
школ, а также Мультицентра социальной и трудовой интеграции.
Интеллектуальные
нарушения занимают четвертую строчку среди самых распространенных заболеваний
после сердечно-сосудистых, онкологических и заболеваний обменных процессов.
Если при первых трех занятия спортом не рекомендованы или запрещены, то при
интеллектуальных нарушениях они крайне необходимы. Люди с интеллектуальными
нарушениями зачастую демонстрируют удивительные результаты на соревнованиях,
приводя в восторг своих родителей, тренеров и самих себя. Это положительным
образом сказывается на их эмоциональном состоянии и развитии в целом. Для них –
это больше, чем спорт.
От
первых шагов – к большим результатам
Отличным примером работы
Федерации спорта ЛИН в Ленинградской области является налаженное взаимодействие
Сиверской школы-интерната и спортивной школы Олимпийского резерва «Ника», в
которой подопечные школы занимаются настольным теннисом. Их труд принес им на
прошедшем Первенстве Ленинградской области золотую медаль среди юношей и первые
три призовых места среди девушек. Спортсменам были присвоены соответствующие разряды,
которые позволяют выступить уже на Чемпионате России.
- Кроме этого, наша
талантливая спортсменка Алина Гузиенко из Тосно вернулась с Чемпионата России
по плаванию с золотой и серебряной медалями по плаванию. Алина входит в состав
сборной команды России. Она могла бы поехать на Паралимпиаду в Токио, но не
смогла, так как в прошлом году не участвовала в соревнованиях из-за пандемии и
не набрала достаточного количества баллов, - отметил Владислав Самарский.
Еще одна цель работы
федерации – развивать спорт среди спортсменов с определенными особенностями
развития уже после их выпуска из школы, расширять тренерский состав, готовый
работать с такими спортсменами, так как адаптивный спорт требует определенного
подхода и большого терпения.
- С такими спортсменами
действительно сложнее. Во-первых, нужно постоянно повторять пройденный
материал. Во-вторых, спортсмен может отказаться от выступления за шаг до
серьезных соревнований, к которым он полностью готов и претендует на медаль, -
добавил Владислав Самарский.
Волонтеры
– лучшие помощники
Все мероприятия Федерация
спорта ЛИН ранее проводила самостоятельно, и это было не так-то просто. Помимо
организационной и спортивной составляющей их соревнований и праздников,
приходилось координировать участников, которые требуют особого подхода.
Привлекаемые волонтеры не всегда были морально готовы работать с особыми
спортсменами, боялись с ними контактировать. Так возник проект «ЛИНиЯ
волонтерства» при поддержке Фонда президентских грантов.
Как рассказала координатор
проекта Валерия Иотченко, в рамках проекта был записан обучающий видеокурс для
волонтеров по работе с лицами с интеллектуальными нарушениями, в котором
спикерами выступили президент Всероссийской федерации спорта ЛИН Сергей Евсеев,
руководитель Ресурсного добровольческого центра Прасковья Васильева, директор
АНО «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова и другие. Они подробно
рассказали о таких спортсменах, значимости спорта в их жизни и важности
добровольческой помощи на таких мероприятиях. Также в рамках проекта волонтеры
могут пройти стажировку и принять участие в выездных мероприятиях.
- Иногда на спортивные
мероприятия приезжают ребята, которые не могут сами держать мяч или ракетку, и
мы вместе с волонтерами помогаем им в этом и видим, как им нравится. Наша цель
и мечта – сформировать волонтерские команды по всей Ленинградской области,
которые смогли бы самостоятельно проводить и организовывать спортивные
праздники для людей с интеллектуальными нарушениями, - сказала Валерия
Иотченко.
В этом во многом
Федерации спорта ЛИН помогает Ресурсный добровольческий центр Ленинградской
области, волонтеры которого как раз сопровождали спортивный праздник в ФОК
«Арена». Ребятам помогали добровольцы из волонтерского клуба «Тайро»,
Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и Гатчинского отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Медики». Их работу
координировала заместитель руководителя центра Ксения Замерова.
- Для меня это стало
настоящим открытием. Оказывается, в Ленинградской области проживает большое
количество волонтеров, готовых помочь. У них «горят» глаза, а главное, что
благодаря Ресурсному центру, мы можем подключать волонтеров к нашим
мероприятиям в различных населенных пунктах региона, - отметил Владислав
Самарский.
Следуя правилам работы с
волонтерами, установленными в Ресурсном добровольческом центре, перед
спортивным праздником в ФОК «Арена» волонтеры прошли соответствующий
инструктаж, для них провели разминку, подарили футболки, вручили благодарности
и позаботились о питании. Кроме этого, за работу на мероприятии каждый волонтер
пополнил свой «стаж» определенными баллами. По итогам праздника представители
Федерации спорта ЛИН также собрались вместе с волонтерами, чтобы пообщаться,
обсудить работу на празднике, выслушать их пожелания.
Игры
любят все
Один из волонтеров –
студент первого курса факультета физической культуры Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Родион Панов рассказал, что остался
в восторге от праздника и его участников.
- Это мой первый опыт
волонтерства. Узнав, что здесь будет спортивный праздник для детей, сразу же
согласился принять участие, так как это напрямую связано с моей будущей
профессией. Что касается особенностей детей, то меня это не смущает, так как
каждый ребенок – уникальный и требует определенного подхода. Спортивные игры
нравятся всем детям. Нужно только уметь заинтересовать, а для этого нужно
самому «болеть» тем, что делаешь, - сказал Родион.
Учитель физкультуры в
Сиверской школе-интернате, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Ника»
по настольному теннису Анна Арефьева рассказала, что дети остались невероятно
довольными спортивным праздником, который для них организовала Федерация спорта
ЛИН Ленинградской области.
- Для таких детей
физкультура объективно важнее математики. Она помогает им развиваться и
достигать хороших результатов. На переменах ребята всегда приходят в спортивный
зал, чтобы поиграть или просто побегать. Наша специализация – настольный
теннис, но мы готовы принимать участие во всех соревнованиях, чтобы заряжать
детей энергией и положительными эмоциями, - сказала Анна Арефьева.
Фото предоставлено
Федерацией спорта ЛИН Ленобласти