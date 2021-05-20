«Абилимпикс» – школа толерантности

Напомним, Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году, всего в него входит 50 стран мира. Участники движения – школьники и студенты образовательных учреждений, относящиеся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ленинградская область вступила в движение «Абилимпикс» в 2015 году. Региональным центром развития «Абилимпикс» является Мичуринский многопрофильный техникум. Трудовую и социальную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ активно продвигает Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

Неограниченные возможности

В 2020 году команда «Абилимпикс» Ленинградской области продемонстрировала неограниченные возможности мастерства в финале национального чемпионата и заняла 9 место среди 85 регионов России. Ленинградцы завоевали четыре золотые, три серебряные, две бронзовые медали и один медальон за профессионализм. Постановлением главы региона Александра Дрозденко были учреждены специальные денежные премии для победителей, призеров и экспертов регионального и национального этапов чемпионата «Абилимпикс».

Участие в движении «Абилимпикс» дает возможность каждому доказать окружающим и в первую очередь – себе, что возможности инвалидов не ограничены диагнозом или особенностями развития. Чемпионат уже называют «школой толерантности», «школой инклюзии». Благодаря ему инвалидность уже не является барьером в самореализации, а с начала движения уже 146 участников чемпионата успешно трудятся в экономике Ленинградской области.

Если в 2016 году в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» принимали участие шесть человек по одной компетенции, то в 2021 году VI региональный этап чемпионата «Абилимпикс» прошел на 13 площадках по 56 компетенциям (в прошлом году – 44 компетенции). Работу более 300 конкурсантов оценивали 296 экспертов. Свою лепту в проведение чемпионата внесли более 250 волонтеров.

В Гатчинском районе по традиции площадками для соревнований стали Сиверский техникум-интернат для бухгалтеров и Сиверская школа-интернат «Школа жизни». Торжественное открытие регионального чемпионата состоялось в школе-интернате, где друг друга приветствовали участники, эксперты, гости.

- Чемпионат «Абилимпикс» – очень важное мероприятие для всех нас. Желаю вам победы, но они бывают разные: когда награждают медалями, и когда преодолеваешь себя. Сегодня все участники – уже победители, потому что преодолели свои страхи и заявились на участие в чемпионате. Самое главное – это готовность победить, - сказала директор Сиверской школы-интерната Валентина Юнина.

Найти свое призвание

В первый день чемпионата в Сиверской школе-интернате прошло соревнование по компетенции «Портной». Учебное учреждение представляли Мария Шестоперова и Светлана Дудкина, которых можно смело назвать профессионалами конкурса «Абилимпикс», так как у каждой из девушек в копилке по две золотых и две серебряных медали на региональном и национальном этапах чемпионата.

В связи с тем, что Мария в прошлом году стала победительницей национального чемпионата «Абилимпикс» в категории «Швея», она уже не могла принимать участие в данной категории и выбрала компетенцию посложнее. В ходе соревнования ей предстояло не просто шить платье, но и выкроить его. Мария с детства мечтала быть швеей и после окончания 9-го класса планирует поступать в соответствующее профессиональное училище в Санкт-Петербурге.

Ее подруга Светлана Дудкина уже принимала участие в компетенциях «Швея», «Вышивка» и на этот раз также решила попробовать себя в портновском искусстве.

- Этот конкурс помогает раскрыть таланты и найти свое призвание, - сказала Светлана.

Второй день чемпионата «Абилимпикс» стал самым масштабным в Гатчинском районе, так как соревнования проходили сразу на трех площадках.

В Сиверской школе-интернате проходили соревнования по компетенции «Швея». Впервые принять в них участие приехали воспитанники Лужской школы-интерната Степан и Виктория под руководством педагога Людмилы Борисовой.

- Мы долго готовились – вновь и вновь шили блузу. Первый экземпляр шили целую неделю, чтобы приноровиться и выполнить конкурсное задание за отведенные четыре часа. Наши ребята волнуются, но для них участие в чемпионате – это уже прорыв, - рассказала Людмила Борисова.

Она также выступила экспертом компетенции. Вместе с остальными членами жюри она оценивала качество выполненных работ по длине и ширине стежков, общему эстетическому восприятию, соблюдению техники безопасности и другим параметрам.

«Особенности» не мешают

В это же время в мастерской Сиверской школы-интерната проходили соревнования по компетенции «Столярное дело». Экспертами компетенции, как и в прошлом году, выступили представители столярной школы Rubankov в Санкт-Петербурге Сергей Клейн и Федор Щербаков.

Сегодня Rubankov – это большая компания по возрождению старинного ремесла, включающая в себя школу, магазин, музей и привлекающая настоящих ценителей деревянных изделий. Помимо судейской работы сотрудники компании присматривают своих будущих коллег.

- За три часа ребята должны сделать деревянную рамку на четыре классических столярных соединения. Рамная конструкция является основой большинства столярных изделий, будь то шкаф, окно или дверь. Это сложная задача, тем более что конкурсанты – еще школьники, но они молодцы, стараются, хоть и волнуются, - сказал Сергей Клейн.

Федор Щербаков признался, что они не заметили бы особенностей конкурсантов, если бы их не предупредили заранее.

- Их «особенности» не мешают ребятам реализовывать себя в столярном деле. Руки – рабочие, и это самое главное. Все те, кто занимается своим делом увлеченно, обладают «особенностями» развития, - добавил он.

Главный эксперт компетенции «Столярное дело», преподаватель одноименной дисциплины в школе-интернате Станислав Тырса рассказал, что ребята упорно тренировались перед конкурсом, благо количество учебных часов трудового воспитания это позволяют. Так, учащиеся 9-го класса занимаются в мастерской по десять часов в неделю.

- Мы принимаем участие в компетенции второй год подряд. В прошлом году на региональном чемпионате завоевали все три призовых места, на национальном этапе стали пятыми из 35 участников. Нам есть, куда стремиться, - сказал Станислав Тырса.

Всего на чемпионате «Абилимпикс» Сиверскую школу-интернат представляли 21 учащийся. Помимо тех компетенций, которые проходили в стенах родного учебного учреждения, ребята принимали участие в компетенциях «Гончарное дело», «Вязание на спицах», «Вязание крючком» в Мичуринском многопрофильном техникуме, «Лозоплетение» – в Молодежном культурно-досуговом комплексе в поселке Новоселье и в компетенции «Клининг», которая прошла в Мультицентре социальной и трудовой интеграции.

Помощь в трудоустройстве

В Сиверском техникуме-интернате бухгалтеров третий год подряд проходят соревнования в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». В этом году ее участниками стали три студента техникума, а также представители Лужского филиала ЛГУ им. Пушкина и Сланцевского индустриального техникума. За четыре часа они должны были выполнить задание по кассовым операциям, произвести расчет заработной платы, сделать учет основных средств, подготовить бухгалтерскую отчетность, в том числе составить декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Педагог техникума Екатерина Соболева рассказала, что для студентов второго и третьего курсов, которые принимают участие в соревнованиях, – это не сложные задания, тем не менее, они готовились заранее. Всего в копилке учебного учреждения все три призовых места на региональном чемпионате и бронза – по итогам национального финала. Благодаря участию в «Абилимпиксе» одна из студенток смогла получить работу бухгалтера в одной из компаний поселка Сиверский.

Участница компетенции – студентка третьего курса Сиверского техникума-интерната бухгалтеров Виктория Мамонова решила принять участие в конкурсе повторно, так как в прошлом году заняла лишь третье место.

- Задания интересные, к тому же участие в «Абилимпиксе» поможет с трудоустройством. Несколько дней готовились до позднего вечера, выполняли задания, удаляли все данные с компьютера и заново все делали, чтобы не допустить ошибок на самом конкурсе, - рассказала Виктория.

55 финалистов

По итогам соревнований первое место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» заняла Екатерина Деева из Сиверского техникума-интерната, на втором месте – Александра Метелкина из Лужского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина, третье место присудили Арине Минкиной из Сланцевского индустриального техникума.

По итогам VI регионального чемпионата «Абилимпикс» учащиеся Сиверской школы-интерната завоевали 16 призовых мест. На национальном финале чемпионата Ленинградскую область на соревнованиях в Москве представят победители: в компетенции «Гончар» – Василий Целищев, в компетенции «Портной» – Светлана Дудкина, в компетенции «Столярное дело» – Артур Еремин, в компетенции «Швея» – Жанна Дружинина, в компетенции «Лозоплетение» – Николай Олифер.

Всего в национальный финал чемпионата «Абилимпикс» вышли 55 учащихся образовательных учреждений Ленинградской области.



