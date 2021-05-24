Волонтёры комфортной городской среды помогут благоустроить города

Напомним, с 15 января по 15 февраля на портале sreda47.ru состоялось рейтинговое голосование за определение общественных территорий для участия в федеральной программе Министерства строительства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В голосовании было представлено более 400 территорий во всех районах Ленинградской области, победителями стали 27 проектов.

По итогам голосования в Гатчинском районе были определены два общественных пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. В Гатчине – это территория между Гатчинской КМБ и жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до Красносельского шоссе), в Коммунаре – это зона отдыха вдоль реки Ижора по переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское шоссе). Для каждой территории разработаны два дизайн-проекта, за которые можно проголосовать с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru.

Для того, чтобы как можно больше жителей региона приняли участие в голосовании, Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области подключил к работе волонтеров комфортной городской среды.

Начальник отдела реализации сетевых программ и проектов Ресурсного добровольческого центра Виктория Коротина рассказала, что во всех 27 населенных пунктах региона сформированы команды волонтеров, задача которых – рассказать как можно большему количеству жителей о проектах и помочь проголосовать как на электронном планшете добровольца, так и на своем мобильном телефоне.

- Это уникальный проект и процесс голосования, так как сами жители решают, в какой среде они будут жить, где будут гулять с детьми, отдыхать и ежедневно ходить на работу, в школу. Поэтому мы хотим, чтобы в голосовании приняло участие максимальное количество жителей Ленинградской области. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, будет реализован, - рассказала она.

Первый дизайн-проект благоустройства зоны отдыха вдоль реки Ижора в городе Коммунаре включает в себя устройство дорожек из тротуарной плитки, дощатого настила на сваях, установку малых архитектурных форм. Второй проект – более функциональный и включает в себя размещение спортивной площадки с резиновым травмобезопасным покрытием для активного отдыха, устройство пешеходных дорожек и деревянного настила у берега реки для спокойного отдыха. Также планируется устройство каркасного павильона под общественный туалет и кофейню.

В Гатчине дизайн-проекты для общественной территории вдоль Гатчинской КМБ также различаются функционалом.

- Сегодня здесь расположена пешеходная дорожка, но она пользуется большой популярностью у местных жителей. В обоих проектах на данной территории будет обустроена длинная аллея, но первый проект представляет собой более «зеленый» прогулочный вариант с цветниками, скамейками для отдыха и велодорожкой, в рамках второго проекта планируется обустроить детскую игровую и спортивную зоны, урны, урны «доги» (для владельцев собак), скамейки и другие элементы благоустройства. Как и следовало ожидать, второй вариант более популярен у жителей, - рассказала Виктория.

Волонтеры комфортной городской среды рассказывают о проекте жителям Гатчины и Коммунара на улицах, в торговых центрах, в ходе городских праздников, проводят в школах «Уроки добра», где рассказывают о голосовании по выбору проекта. В Гатчине работают 25 волонтеров, в Коммунаре – 15.

В Коммунаре одним из активных волонтеров комфортной городской среды является заместитель председателя Молодежного совета города Анна Лубина. Волонтеры приступили к своей работе в первый же день голосования – 26 апреля, выбрав основные точки скопления горожан. Для начала они отправились к Бумажной фабрике за час до пересмены.

- Когда сотрудники выходили с фабрики или только шли к ней, мы рассказывали им о проекте, его значимости для города и просили проголосовать. Так, за один выход мы смогли собрать большое количество голосов, - рассказала Анна.

Волонтеры приходили в подростково-молодежный клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс, когда там проходили массовые соревнования, посещали учреждения культуры. Так, в Доме культуры работает большое количество детских секций, и во время ожидания детей их родители смогли выбрать понравившийся им проект. Используя опыт коллег из других районов Ленинградской области, волонтеры приходили на концерты в ДК.

- На выступлении ансамбля «Черные береты» мы смогли опросить множество горожан – поклонников творчества группы. Среди них как раз было много тех, кто не сильно дружит с компьютером. За час до концерта мы начали демонстрацию проектов в фойе Дома культуры, за полчаса до концерта волонтеры рассредоточились в зрительном зале и помогали голосовать. Также недавно мы работали на празднике, посвященном Дню Победы: раздавали Георгиевские ленточки и приобщали к голосованию, - рассказала Анна.

Такая вовлеченность в процесс дает уверенность, что количество участников голосования будет действительно большим, а рейтинг – высоким. За активную работу волонтеры получают бонусы за отработанные часы. Они, например, дают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные учреждения.

- Но это – не самое главное. Волонтерство – это то, что мы делаем от души, добровольно помогаем людям, в том числе благоустраивать наши города и поселки, - сказала Анна.













Заместитель председателя Молодежного совета города Коммунара Анна Лубина:

- Если меня просят помочь и это в моих силах, всегда готова принять участие в любом волонтерском проекте. Во время работы испытываю радость, удовлетворение, а также сопричастность к большому делу, личный вклад в реализацию важного для Коммунара и Ленинградской области проекта по формированию комфортной городской среды.

Моя волонтерская деятельность началась в 2015 году, когда я еще училась в школе. Сначала раздавала Георгиевские ленточки в преддверии 9 мая, принимала участие в работе корпуса «Волонтеры Победы», поздравляла ветеранов, была в составе «Поискового движения России». Мы помогали искать родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Уже в составе Молодежного совета города Коммунара принимала участие в организации различных мероприятий и акций. В марте исполнилось полгода моему социальному проекту «Зарядка с чемпионом», в рамках которого чемпионы в различных видах спорта проводят на городском стадионе бесплатные спортивные разминки. Рада, что в них принимают участие жители пожилого возраста, которые хотят как можно дольше оставаться здоровыми и энергичными.