Волонтёры комфортной городской среды помогут благоустроить города

Напомним, с 15 января по
15 февраля на портале sreda47.ru состоялось рейтинговое голосование за
определение общественных территорий для участия в федеральной программе
Министерства строительства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда». В голосовании было представлено более 400 территорий во всех районах
Ленинградской области, победителями стали 27 проектов.
По итогам голосования в
Гатчинском районе были определены два общественных пространства, которые будут
благоустроены в 2022 году. В Гатчине – это территория между Гатчинской КМБ и
жилыми домами № 48, 52, 56 по проспекту 25 Октября (от улицы Рощинской до
Красносельского шоссе), в Коммунаре – это зона отдыха вдоль реки Ижора по
переулку Технический (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Ленинградское
шоссе). Для каждой территории разработаны два дизайн-проекта, за которые можно
проголосовать с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru.
Для того, чтобы как можно
больше жителей региона приняли участие в голосовании, Ресурсный добровольческий
центр Ленинградской области подключил к работе волонтеров комфортной городской
среды.
Начальник отдела
реализации сетевых программ и проектов Ресурсного добровольческого центра
Виктория Коротина рассказала, что во всех 27 населенных пунктах региона
сформированы команды волонтеров, задача которых – рассказать как можно большему
количеству жителей о проектах и помочь проголосовать как на электронном
планшете добровольца, так и на своем мобильном телефоне.
- Это уникальный проект и
процесс голосования, так как сами жители решают, в какой среде они будут жить,
где будут гулять с детьми, отдыхать и ежедневно ходить на работу, в школу.
Поэтому мы хотим, чтобы в голосовании приняло участие максимальное количество
жителей Ленинградской области. Проект, который наберет наибольшее количество
голосов, будет реализован, - рассказала она.
Первый дизайн-проект
благоустройства зоны отдыха вдоль реки Ижора в городе Коммунаре включает в себя
устройство дорожек из тротуарной плитки, дощатого настила на сваях, установку
малых архитектурных форм. Второй проект – более функциональный и включает в
себя размещение спортивной площадки с резиновым травмобезопасным покрытием для
активного отдыха, устройство пешеходных дорожек и деревянного настила у берега
реки для спокойного отдыха. Также планируется устройство каркасного павильона
под общественный туалет и кофейню.
В Гатчине дизайн-проекты
для общественной территории вдоль Гатчинской КМБ также различаются
функционалом.
- Сегодня здесь
расположена пешеходная дорожка, но она пользуется большой популярностью у
местных жителей. В обоих проектах на данной территории будет обустроена длинная
аллея, но первый проект представляет собой более «зеленый» прогулочный вариант
с цветниками, скамейками для отдыха и велодорожкой, в рамках второго проекта
планируется обустроить детскую игровую и спортивную зоны, урны, урны «доги»
(для владельцев собак), скамейки и другие элементы благоустройства. Как и
следовало ожидать, второй вариант более популярен у жителей, - рассказала
Виктория.
Волонтеры комфортной
городской среды рассказывают о проекте жителям Гатчины и Коммунара на улицах, в
торговых центрах, в ходе городских праздников, проводят в школах «Уроки добра»,
где рассказывают о голосовании по выбору проекта. В Гатчине работают 25
волонтеров, в Коммунаре – 15.
В Коммунаре одним из
активных волонтеров комфортной городской среды является заместитель
председателя Молодежного совета города Анна Лубина. Волонтеры приступили к
своей работе в первый же день голосования – 26 апреля, выбрав основные точки
скопления горожан. Для начала они отправились к Бумажной фабрике за час до
пересмены.
- Когда сотрудники
выходили с фабрики или только шли к ней, мы рассказывали им о проекте, его
значимости для города и просили проголосовать. Так, за один выход мы смогли
собрать большое количество голосов, - рассказала Анна.
Волонтеры приходили в
подростково-молодежный клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс, когда там
проходили массовые соревнования, посещали учреждения культуры. Так, в Доме
культуры работает большое количество детских секций, и во время ожидания детей их
родители смогли выбрать понравившийся им проект. Используя опыт коллег из
других районов Ленинградской области, волонтеры приходили на концерты в ДК.
- На выступлении ансамбля
«Черные береты» мы смогли опросить множество горожан – поклонников творчества группы.
Среди них как раз было много тех, кто не сильно дружит с компьютером. За час до
концерта мы начали демонстрацию проектов в фойе Дома культуры, за полчаса до
концерта волонтеры рассредоточились в зрительном зале и помогали голосовать.
Также недавно мы работали на празднике, посвященном Дню Победы: раздавали
Георгиевские ленточки и приобщали к голосованию, - рассказала Анна.
Такая вовлеченность в
процесс дает уверенность, что количество участников голосования будет
действительно большим, а рейтинг – высоким. За активную работу волонтеры
получают бонусы за отработанные часы. Они, например, дают дополнительные баллы
при поступлении в высшие учебные учреждения.
- Но это – не самое
главное. Волонтерство – это то, что мы делаем от души, добровольно помогаем людям,
в том числе благоустраивать наши города и поселки, - сказала Анна.
Заместитель
председателя Молодежного совета города Коммунара Анна Лубина:
- Если меня просят помочь
и это в моих силах, всегда готова принять участие в любом волонтерском проекте.
Во время работы испытываю радость, удовлетворение, а также сопричастность к
большому делу, личный вклад в реализацию важного для Коммунара и Ленинградской
области проекта по формированию комфортной городской среды.
Моя волонтерская
деятельность началась в 2015 году, когда я еще училась в школе. Сначала
раздавала Георгиевские ленточки в преддверии 9 мая, принимала участие в работе
корпуса «Волонтеры Победы», поздравляла ветеранов, была в составе «Поискового
движения России». Мы помогали искать родственников солдат, погибших во время
Великой Отечественной войны. Уже в составе Молодежного совета города Коммунара
принимала участие в организации различных мероприятий и акций. В марте
исполнилось полгода моему социальному проекту «Зарядка с чемпионом», в рамках
которого чемпионы в различных видах спорта проводят на городском стадионе
бесплатные спортивные разминки. Рада, что в них принимают участие жители
пожилого возраста, которые хотят как можно дольше оставаться здоровыми и
энергичными.