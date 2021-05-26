«Шаг навстречу» творчеству диагнозам вопреки

Их
жизнерадостность окрыляет
После экскурсии по
Гатчинскому дворцу участников художественного направления фестиваля ждало
практическое занятие: в дворцовой галерее на первом этаже расставили мольберты
с листами бумаги и цветными карандашами: ребятам предложили нарисовать свои
впечатления от посещения Гатчины.
- Эти дети приехали на
фестиваль, пройдя строгий отбор в своих регионах – от Сахалина до Мурманска, –
рассказывает художественный руководитель фестиваля «Шаг навстречу» Валерия
Соколова. – У этих юных художников – нарушения слуха, опорно-двигательного
аппарата и другие проблемы со здоровьем. Здесь, во дворце, они рисуют то, что
им запомнилось в Гатчине во время экскурсии – или то, что подсказывает
фантазия. В Петербурге для них пройдет три мастер-класса, после которых
преподаватели дадут свои рекомендации, кто из ребят может стать
профессиональным художником.
С 2008 года
художественным проектом фестиваля «Шаг навстречу» руководит петербургская
художница Надежда Анфалова. Именно она отбирает работы детей для участия в
фестивале, сотрудничает с художниками, задействованными в проекте, проводит
мастер-классы.
- Ребятам разрешили
рисовать в стенах дворца – это большое событие для всех нас, – говорит Надежда
Владимировна. – Здесь рисуют 35 человек в возрасте от 7 до 18 лет. В Гатчине
ребята первый раз. До этого участники фестиваля бывали в Павловске, Пушкине,
Петродворце. Мы каждый год показываем нашим ребятам Петербург, музеи, театры и
делаем выставку лучших детских работ в Союзе художников.
На сессии рисования во
дворце ребятам помогали преподаватели Гатчинской художественной школы. Завуч
«художки» Дарья Рубцова призналась, что работает с такими детьми впервые.
- У них иной взгляд на
вещи, – говорит Дарья Владимировна. – И у этих ребят можно кое-чему поучиться.
Их жизнерадостность окрыляет. А среди сегодняшних рисунков есть очень
интересные: у авторов явно большое художественное будущее. Притом, что цветные
карандаши, которые выданы ребятам для работы, в принципе ограничивают
возможности художника, а красками внутри дворца рисовать нельзя, чтобы не
испачкать вековые стены.
Фестиваль
помогает разбивать стереотипы
Кто же они – начинающие
художники фестиваля «Шаг навстречу»?
Худенький девятилетний
мальчик Валера прибыл на фестиваль из Владивостока. У Валеры – больное сердце,
поэтому он на инвалидности и на домашнем обучении. Но никакие диагнозы не могут
погасить творческую энергию этого мальчишки: он и поет, и рисует, и занимается
в театральной студии. В событии такого масштаба, как «Шаг навстречу», Валера
захотел участвовать сам – и благодаря своим способностям оказался в числе
избранных. Что дает участие в этом фестивале?
- «Шаг навстречу» – это
очень важное мероприятие, которое поднимает самооценку ребенка, доказывает, что
инвалидность – не приговор, – считает мама Валеры – Алёна. – Фестиваль помогает
разбивать стереотипы: мол, если ребенок инвалид, то все пути закрыты. Мне даже
одна знакомая заявила: «Как вы поедете на фестиваль – он же у тебя инвалид!».
Здесь, на фестивале, наши дети становятся равными – и друг с другом, и с теми,
у кого инвалидности нет.
У многих ребят, что
рисовали в этот день в Гатчинском дворце, ограниченные возможности здоровья
внешне вообще никак не проявлялись. Вот, например, Дима из Красноярского края –
симпатичный пацан, чуть постарше Валеры. Выглядит абсолютно здоровым. Родителей
рядом не оказалось, поэтому про его диагноз мы не поговорили. Полностью
поглощенный рисунком, Дима лаконично пояснил: «Это мост, башни, салюты, птички.
Пейзаж придуманный. Да, дворец посмотрел, понравилось. Рисовать люблю, но
художником не стану – я еще не выбрал профессию».
…Красивая девочка Даша,
тщательно вырисовывающая замок, похожий на Приоратский дворец, – москвичка.
Дашина мама Зинаида рассказала, что в свои 15 лет девочка имеет массу наград за
победы на художественных конкурсах, она берет уроки рисования в разных
техниках. В последнее время увлеклась портретами. Дома каждую картину рисует
долго и тщательно. Вот и во дворце выбрала сюжет, где требуется кропотливость и
тонкость. Чтобы попасть на фестиваль, она выдержала конкуренцию среди двух
тясяч претендентов: преподаватели сами отправили ее работы на конкурс, и
девочка прошла отбор.
Что с Дашей не так? Оказалось,
отсутствуют пальцы левой руки. Есть возможность протезирования, а пока девочка
прячет руку – так, что посторонний и не догадается.
- Нам очень нравится на
фестивале, – признается Зинаида. – И организация на уровне, и программа.
Безусловно, такие мероприятия необходимы: здесь и родители душой отдыхают,
общаются с единомышленниками, и дети понимают, что они нужны – здесь же все для
них! Какие люди задействованы! На фестивале особая, очень доброжелательная
атмосфера, прекрасное обхождение. И возможности для ребят открываются новые…
Это очень хорошее дело.
«Шаг
навстречу» – в «Победе»
В этот день в
киноконцертном зале «Победа» состоялся концерт участников фестиваля «Шаг
навстречу» – жителей Ленинградской области. Пять лет назад по инициативе
губернатора Александра Дрозденко фестиваль был создан для детей 47-го региона.
И если в 2017-м в нем участвовало пять школ, то в этом году – 46 учреждений.
В фойе была представлена
выставка художественных и декоративно-прикладных работ участников фестиваля
«Шаг навстречу» из Ленинградской области. В организации мероприятия помогали
волонтеры из Гатчинского дворца молодежи.
…Зазвучала музыка, на
сцену вышли танцоры знаменитой гатчинской «Олимпии», и ведущие мероприятия
лауреат международных конкурсов Борис Демин и актриса «Петербург-Концерта» Анна
Фомичева объявили фестиваль открытым.
Приветствуя участников
фестиваля, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара
Литвинова сказала: «Этот праздник для вас, ребята, и во имя вас», и пожелала
фестивалю «Шаг навстречу» долгих и плодотворных лет. Тамара Александровна
вручила благодарственные письма и дипломы от правительства Ленинградской
области преподавателям и руководителям организаций, которые работают с
детьми-инвалидами. Поощрены были представители всех районов Ленобласти.
Заместитель главы
администрации Гатчинского района Наталья Куделя от имени руководства Гатчины и
района вручила благодарственное письмо генеральному директору и художественному
руководителю фестиваля «Шаг навстречу» Валерии Соколовой.
- Для нас большая честь,
что Гатчина стала одной из площадок фестиваля. Сегодня на этой сцене выступят
особенные дети, которые поделятся с нами своим талантом. Вы даете им
возможность проявить себя. Ваш труд заслуживает истинного уважения, – сказала
Наталья Геннадьевна.
На фестивале выступали
ребята из Сясьстроя, Кингисеппа, Тихвина, Гатчины и района. Они пели – сольно и
хором, исполняли зажигательные танцы, играли на музыкальных инструментах, три
девочки исполнили жестовую песню.
Среди артистов было два
исключения: юный вокалист из Татарстана и музыкант из Бурятии. Лудуб Очиров,
слепой автор-исполнитель, сыграл в сопровождении оркестровой фонограммы
собственное сочинение – «Танец лошадей» на бурятском народном струнном
смычковом инструменте морин-хуур, которым он владеет виртуозно. Кадры конных
скачек на экране усилили эффект талантливого исполнения, и с первых нот стало
понятно: юному композитору удалось создать незаурядное музыкальное
произведение.
Всех участников концерта
наградили дипломами. Наряду с детьми в концертной программе приняла участие
заслуженная артистка России Мария Людько, танцевальные коллективы Гатчины, а
завершилось мероприятие выступлением Бориса Демина, исполнившего «Гатчинский
вальс».
…Одна из главных задач
фестиваля – предоставить возможность особенным детям получить новые яркие
впечатления и творческий стимул для освоения будущей профессии. Чтобы те, кого
природа не наделила богатырским здоровьем, но щедро одарила творческими
данными, почувствовали уверенность в своих силах и сделали шаг навстречу –
своему будущему, своему призванию и были поистине равными среди равных.
#Равныесредиравных #Гатчинскаяправда