«Шаг навстречу» творчеству диагнозам вопреки

Их жизнерадостность окрыляет

После экскурсии по Гатчинскому дворцу участников художественного направления фестиваля ждало практическое занятие: в дворцовой галерее на первом этаже расставили мольберты с листами бумаги и цветными карандашами: ребятам предложили нарисовать свои впечатления от посещения Гатчины.

- Эти дети приехали на фестиваль, пройдя строгий отбор в своих регионах – от Сахалина до Мурманска, – рассказывает художественный руководитель фестиваля «Шаг навстречу» Валерия Соколова. – У этих юных художников – нарушения слуха, опорно-двигательного аппарата и другие проблемы со здоровьем. Здесь, во дворце, они рисуют то, что им запомнилось в Гатчине во время экскурсии – или то, что подсказывает фантазия. В Петербурге для них пройдет три мастер-класса, после которых преподаватели дадут свои рекомендации, кто из ребят может стать профессиональным художником.

С 2008 года художественным проектом фестиваля «Шаг навстречу» руководит петербургская художница Надежда Анфалова. Именно она отбирает работы детей для участия в фестивале, сотрудничает с художниками, задействованными в проекте, проводит мастер-классы.

- Ребятам разрешили рисовать в стенах дворца – это большое событие для всех нас, – говорит Надежда Владимировна. – Здесь рисуют 35 человек в возрасте от 7 до 18 лет. В Гатчине ребята первый раз. До этого участники фестиваля бывали в Павловске, Пушкине, Петродворце. Мы каждый год показываем нашим ребятам Петербург, музеи, театры и делаем выставку лучших детских работ в Союзе художников.

На сессии рисования во дворце ребятам помогали преподаватели Гатчинской художественной школы. Завуч «художки» Дарья Рубцова призналась, что работает с такими детьми впервые.

- У них иной взгляд на вещи, – говорит Дарья Владимировна. – И у этих ребят можно кое-чему поучиться. Их жизнерадостность окрыляет. А среди сегодняшних рисунков есть очень интересные: у авторов явно большое художественное будущее. Притом, что цветные карандаши, которые выданы ребятам для работы, в принципе ограничивают возможности художника, а красками внутри дворца рисовать нельзя, чтобы не испачкать вековые стены.

Фестиваль помогает разбивать стереотипы

Кто же они – начинающие художники фестиваля «Шаг навстречу»?

Худенький девятилетний мальчик Валера прибыл на фестиваль из Владивостока. У Валеры – больное сердце, поэтому он на инвалидности и на домашнем обучении. Но никакие диагнозы не могут погасить творческую энергию этого мальчишки: он и поет, и рисует, и занимается в театральной студии. В событии такого масштаба, как «Шаг навстречу», Валера захотел участвовать сам – и благодаря своим способностям оказался в числе избранных. Что дает участие в этом фестивале?

- «Шаг навстречу» – это очень важное мероприятие, которое поднимает самооценку ребенка, доказывает, что инвалидность – не приговор, – считает мама Валеры – Алёна. – Фестиваль помогает разбивать стереотипы: мол, если ребенок инвалид, то все пути закрыты. Мне даже одна знакомая заявила: «Как вы поедете на фестиваль – он же у тебя инвалид!». Здесь, на фестивале, наши дети становятся равными – и друг с другом, и с теми, у кого инвалидности нет.

У многих ребят, что рисовали в этот день в Гатчинском дворце, ограниченные возможности здоровья внешне вообще никак не проявлялись. Вот, например, Дима из Красноярского края – симпатичный пацан, чуть постарше Валеры. Выглядит абсолютно здоровым. Родителей рядом не оказалось, поэтому про его диагноз мы не поговорили. Полностью поглощенный рисунком, Дима лаконично пояснил: «Это мост, башни, салюты, птички. Пейзаж придуманный. Да, дворец посмотрел, понравилось. Рисовать люблю, но художником не стану – я еще не выбрал профессию».

…Красивая девочка Даша, тщательно вырисовывающая замок, похожий на Приоратский дворец, – москвичка. Дашина мама Зинаида рассказала, что в свои 15 лет девочка имеет массу наград за победы на художественных конкурсах, она берет уроки рисования в разных техниках. В последнее время увлеклась портретами. Дома каждую картину рисует долго и тщательно. Вот и во дворце выбрала сюжет, где требуется кропотливость и тонкость. Чтобы попасть на фестиваль, она выдержала конкуренцию среди двух тясяч претендентов: преподаватели сами отправили ее работы на конкурс, и девочка прошла отбор.

Что с Дашей не так? Оказалось, отсутствуют пальцы левой руки. Есть возможность протезирования, а пока девочка прячет руку – так, что посторонний и не догадается.

- Нам очень нравится на фестивале, – признается Зинаида. – И организация на уровне, и программа. Безусловно, такие мероприятия необходимы: здесь и родители душой отдыхают, общаются с единомышленниками, и дети понимают, что они нужны – здесь же все для них! Какие люди задействованы! На фестивале особая, очень доброжелательная атмосфера, прекрасное обхождение. И возможности для ребят открываются новые… Это очень хорошее дело.

«Шаг навстречу» – в «Победе»

В этот день в киноконцертном зале «Победа» состоялся концерт участников фестиваля «Шаг навстречу» – жителей Ленинградской области. Пять лет назад по инициативе губернатора Александра Дрозденко фестиваль был создан для детей 47-го региона. И если в 2017-м в нем участвовало пять школ, то в этом году – 46 учреждений.

В фойе была представлена выставка художественных и декоративно-прикладных работ участников фестиваля «Шаг навстречу» из Ленинградской области. В организации мероприятия помогали волонтеры из Гатчинского дворца молодежи.

…Зазвучала музыка, на сцену вышли танцоры знаменитой гатчинской «Олимпии», и ведущие мероприятия лауреат международных конкурсов Борис Демин и актриса «Петербург-Концерта» Анна Фомичева объявили фестиваль открытым.

Приветствуя участников фестиваля, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова сказала: «Этот праздник для вас, ребята, и во имя вас», и пожелала фестивалю «Шаг навстречу» долгих и плодотворных лет. Тамара Александровна вручила благодарственные письма и дипломы от правительства Ленинградской области преподавателям и руководителям организаций, которые работают с детьми-инвалидами. Поощрены были представители всех районов Ленобласти.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Наталья Куделя от имени руководства Гатчины и района вручила благодарственное письмо генеральному директору и художественному руководителю фестиваля «Шаг навстречу» Валерии Соколовой.

- Для нас большая честь, что Гатчина стала одной из площадок фестиваля. Сегодня на этой сцене выступят особенные дети, которые поделятся с нами своим талантом. Вы даете им возможность проявить себя. Ваш труд заслуживает истинного уважения, – сказала Наталья Геннадьевна.

На фестивале выступали ребята из Сясьстроя, Кингисеппа, Тихвина, Гатчины и района. Они пели – сольно и хором, исполняли зажигательные танцы, играли на музыкальных инструментах, три девочки исполнили жестовую песню.

Среди артистов было два исключения: юный вокалист из Татарстана и музыкант из Бурятии. Лудуб Очиров, слепой автор-исполнитель, сыграл в сопровождении оркестровой фонограммы собственное сочинение – «Танец лошадей» на бурятском народном струнном смычковом инструменте морин-хуур, которым он владеет виртуозно. Кадры конных скачек на экране усилили эффект талантливого исполнения, и с первых нот стало понятно: юному композитору удалось создать незаурядное музыкальное произведение.

Всех участников концерта наградили дипломами. Наряду с детьми в концертной программе приняла участие заслуженная артистка России Мария Людько, танцевальные коллективы Гатчины, а завершилось мероприятие выступлением Бориса Демина, исполнившего «Гатчинский вальс».

…Одна из главных задач фестиваля – предоставить возможность особенным детям получить новые яркие впечатления и творческий стимул для освоения будущей профессии. Чтобы те, кого природа не наделила богатырским здоровьем, но щедро одарила творческими данными, почувствовали уверенность в своих силах и сделали шаг навстречу – своему будущему, своему призванию и были поистине равными среди равных.





#Равныесредиравных #Гатчинскаяправда



