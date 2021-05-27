«Сто часов счастья» волонтёров «Тайро»

Ты помнишь, как все начиналось…

Волонтерский подростковый клуб «Тайро» начал формироваться в 2000 году. Его создатель и бессменный руководитель – заместитель директора Таицкой школы, блестящий педагог и организатор, человек с активной жизненной позицией Елена Юрьевна Никонова.

- В 2001 году мы окончательно определились с направлением деятельности, - рассказывает Елена Юрьевна. - Тогда в нашем поселке произошло печальное событие, которое никого не оставило равнодушным. Накануне экзамена от передозировки наркотика умер девятиклассник. Мы были в шоке, а потом стали думать о том, что делать с этим, как помочь подросткам и …создали волонтерский клуб.

Клуб назван «Тайро» («Таицкий ровесник»), потому что работаем по программе «Ровесник ровеснику» - когда сами подростки рассказывают о проблемах, которые волнуют молодое поколение. Главное направление клуба - первичная профилактика рискованного поведения среди подростков. Волонтеры клуба выезжают в школы и проводят тренинги среди молодежи как Таицкого поселения, так и всего Гатчинского района и Ленинградской области.

Понятно, что прежде, чем выйти на аудиторию, волонтеры проходят серьезное обучение, чтобы потом демонстрировать знания по той проблеме, которую они доносят. Со временем юные волонтеры прошли такое количество всевозможных тренингов и курсов, что сама Елена Юрьевна с уважением стала называть их тренерами.

Секрет успеха

Подростки живо откликаются на проект «Сто часов счастья». Его идея заключается в том, что каждый миг нашей жизни должен приносить счастье. А счастье он может приносить только тогда, когда мы здоровы физически, психически и духовно.

В рамках проекта у волонтеров «Тайро» подготовлены три тематических блока. Первый – профилактика рискованного поведения среди подростков и медиабезопасность, который ведет руководитель клуба Е.Ю. Никонова вместе с волонтерами. Второй блок - профилактика конфликтов. И еще один блок – «Решение проблем личностного роста», его ведет волонтер Руслан Асадов.

- Подростки, которые «уходят» в девиантное поведение, часто говорят, что у них кругом одни проблемы, и все вокруг в этом виноваты. Через тренинги, через видеоряд мы говорим, что все проблемы решаемы: важно захотеть их решать, - считает Елена Юрьевна

По наблюдениям волонтеров, при первом визите подростки встречают их даже с некоторым вызовом: «Ну, давайте, читайте нам очередную лекцию». Но когда волонтеры начинают работать, и в финале, когда организуют обратную связь, это совсем уже другие дети: у них другие глаза, другие эмоции – это друзья. Нередко потом волонтеры «Тайро» переписываются с ними, и общение продолжается. У «Тайро» есть своя группа в ВКонтакте – это большое поле для взаимодействия.

В «Тайро» уверены: чтобы не пропадал интерес к выбранному делу, нужно постоянное движение вперед. И волонтеры постоянно держат себя в тонусе. А место приложения своих сил находят сами. География деятельности клуба весьма обширна. Волонтеры совершают поездки не только по школам Гатчинского района, но и ездят в Лугу, Выборг. Сейчас они популярны в Пскове.

- Для того, чтобы волонтерство жило и дышало, чтобы интерес подростков не угасал, нужно выходить за рамки той школы, где базируется клуб, - говорит Елена Юрьевна. - Я стала искать такие же центры профилактики, как у нас. Увидела центр не медицинской профилактики в Пскове – локация удобная, не далеко. Написала, они отозвались и пригласили нас со своей программой. В Пскове не знали, что к ним едут школьники, и для тренингов пригласили студентов-психологов. Представьте, наша девчушка Лиза Дмитриева должна была проводить тренинги для взрослых – и она это сделала. Причем, очень грамотно. Хотя вы не представляете, какое у нас было волнение. Потом нас пригласила Псковская гимназия. Мы жили в Печорах, проводили тренинги, а они показали свое направление работы.

Финансовую поддержку деятельности клуба осуществляют администрации Таицкого поселения и Гатчинского района. Без этого многих поездок просто не было бы. Например, для поездки в Псков комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике помог со средствами на питание. Местная администрация выделила средства на проживание.

- Часто можно слышать: у общественных организаций нет денег на развитие, нет того, нет сего. Это не так. Проси, и дверь откроется. Так мы и делаем, поэтому много ездим. Ну, а что-то, конечно, ложится на наши плечи, - рассказывает Елена Юрьевна.

Интерес подростков множит и участие в конкурсном движении. Клуб «Тайро» является инициатором и участником волонтерских акций, победителем многочисленных конкурсов, в том числе областного конкурса «Доброволец ЛО».

Много лет «Тайро» участвует в областном фестивале-конкурсе молодежных инициатив «Мы вместе», и каждый раз привозит награды за победы в различных номинациях, а в 2019 году впервые взял Гран-при конкурса.

Один из последних ярких проектов клуба – участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» в рамках нацпроекта «Образование». Волонтеры «Тайро» воплотили в жизнь еще одну свою мечту - стали победителями» и выиграли грант.

Во всероссийском конкурсе «Воплоти свою мечту» клуб «Тайро» представил два проекта – «Тайна демидовских аллей» и «100 часов счастья».

Вот уже два года «Тайро» при поддержке комитета образования проводит слеты молодежного актива школ Гатчинского района с фееричным открытием, выступлением волонтеров, проводит тренинги. Для школьников это интересные и насыщенные дни.

Социальный лифт волонтера двигается быстрее

Есть еще один очень важный аспект работы добровольческого клуба – социальный лифт. Волонтерская деятельность дает потрясающие возможности для раскрытия ребят, их способностей.

Выпускники клуба «Тайро» - успешные, талантливые, порядочные молодые люди, многие из которых продолжили волонтерскую деятельность и в студенческие годы, и в работе, и в целом по жизни. Кому-то волонтерская деятельность помогла сделать правильный профессиональный выбор. Так, Катя Столярова возглавляет волонтерское объединение – клуб «Созвездие». Она, уже в новом качестве, со своим отрядом приезжала в Таицкую школу и представляла свою программу. Валя Кузьмина стала организатором волонтерского движения федерации футбола. Ксения Замерова через волонтерскую деятельность выбрала специальность – стала психологом и сейчас является заместителем руководителя Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Маргарита Кострова работает психологом в Таицкой школе.

Из числа преданных идее и образу жизни настоящего добровольца - старшеклассник Таицкой школы Руслан Асадов. Для него не стоит вопрос «могу - не могу». Для него актуально «где и когда».

Добро пожаловать!

Ребятам из Тайцев повезло: у них работает авторитетный волонтерский клуб. Как стать волонтером, если рядом нет волонтерской организации? Безусловно, тем, кто живет далеко от поселка Тайцы, присоединиться именно к клубу «Тайро» будет сложно. Но всегда можно общаться с волонтерами виртуально, через Интернет. Когда была пандемия, волонтеры проводили онлайн тренинги. Это интересно и полезно.

Свой ценный совет дала Елена Юрьевна Никонова.

- Я считаю, что детям нужно самоорганизовываться, а не ждать, когда взрослый начнет мотивировать. Важно – захотеть! – уверена Елена Юрьевна. - Второй шаг - создать свой клуб. Всегда есть поле деятельности, всегда есть сфера применения своих сил. Волонтерство, и в нашем случае тоже, расширяет горизонты. Сегодня наших волонтеров уже зовут на большие мероприятия. Они вырвались из рамок нашей школы. Руслан Асадов и Алена Румянцева напрямую связаны с областным Ресурсным добровольческим центром. Они уже в большой молодежной политике: сейчас в региональной, а потом, я очень верю в это, и в российской. Можно зарегистрироваться в информационной системе «АИС Молодежь России». Там масса мероприятий. Можно самостоятельно принимать участие в конкурсах, искать единомышленников.

Ребята своего наставника поддерживают.

- В Ресурсном добровольческом центре работают люди, которые всегда поддержат, как только увидят твое желание и стремление. И если у вас есть желание стать волонтером, но вы не знаете как: нужно только обратиться, - уверен Руслан Асадов.









Руслан Асадов, волонтер клуба «Тайро»:

- На самом деле я попал в клуб случайно. Это произошло, когда я учился в 8-м классе. Мы сидели на уроке. Зашла Елена Юрьевна и сказала, что в школу приезжают представители проекта под названием «Открытая сцена». Кто хочет участвовать? У меня главная цель тогда была, честно говоря, прогулять урок, и я решил, а почему бы не попробовать. Проект проходил два дня. В первый день мы общались и обсуждали проблемы поселка Тайцы. И вот тут я стал понимать, насколько важно то, чем мы занимались. К нам приезжают, с нами работают, мы говорим о серьезных вопросах, и, что самое главное, потом эти проблемы решаются. Например, мы подняли проблему продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в магазинах. Взрослые предприняли необходимые меры, обратились в администрацию, и после этого нарушения прекратились. Но инициаторами-то были дети. Тогда я понял, что хочу знать больше, как решать злободневные социальные вопросы, как ставить цель, как ее добиваться. Так я стал членом клуба «Тайро». Следующим стал проект «Сто часов счастья», с которым мы участвовали в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Мы помогали вожатым, набирались опыта, участвовали в тренингах и менялись сами. Я раньше был незаметным мальчиком. Став волонтером «Тайро», я себя свободнее чувствую в общении, в том числе на сцене. Научился ясно формулировать свои мысли. Я втянулся в волонтерство и конкретно в ту работу, которую ведет «Тайро»: профилактику рискованного поведения подростков. А начал, конечно, с самоанализа. После этого раскрываются внутренние рамки, и начинаешь видеть проблемы, которые есть не только у тебя самого, но и у сверстников, детей младше и старше. Мне захотелось научиться решать эти проблемы, а для этого нужно образование. Я хочу стать психологом и вернуться в школу.





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