Народные экскурсоводы из «Планеты добра»

Как-то так получилось, что богатая на имена, события и красивейшие места территория Сиверского поселения оказалась без профессиональных проводников и гидов. Нет, конечно, краеведческая тема в Сиверской развивается. Активно ею занимается музей «Дачная столица». Не оставляет своим вниманием Сиверское поселение и известный краевед Андрей Бурлаков, глубоко исследуя этот край и фиксируя результаты своих исследований в книгах и экскурсиях. Но, к сожалению, всё это происходит, скорее, стихийно, а не на постоянной основе. Вот и решили волонтёры АНО «Планета добра» исправить эту оплошность, заодно приобщив к делу местных жителей.

Так родился и стал бурно развиваться проект «Сиверская - территория туризма», поддержанный администрациями Гатчинского района и Сиверского поселения.

Марш первопроходцев

- К участию в этом проекте мы пригласили всех, кто мечтает стать экскурсоводом, - рассказывает руководитель АНО «Планета добра» Любовь Ржеусская. - Наш проект состоит из трех этапов. На первом этапе мы проводили с добровольцами ряд информационных семинаров для наших слушателей. В качестве спикеров семинаров были приглашены очень продвинутые в туризме люди — преподаватели петербургских вузов, профессиональные экскурсоводы, среди которых и наш краевед Андрей Бурлаков. В рамках первого этапа проходили и тематические лекции, и практические занятия. Мы выезжали на объекты, смотрели, вникали. Участникам проекта рассказывали, как нужно проводить экскурсии, на что обращать внимание и так далее.

В начале июня начался второй этап проекта — тестирование, которое стало своего рода экзаменом для слушателей курса, которые самостоятельно разработали свой экскурсионный маршрут.

Одними из первых «экзамен на экскурсовода» прошли волонтёры Раиса Назарова и Мария Андреева. Для оценки «экзаменационной» экскурсии были приглашены эксперты — руководитель проекта Любовь Ржеусская, депутат Сиверского поселения Виталий Петров, сотрудник кино-культурного центра «Юбилейный», экскурсовод Любовь Черкасова и корреспондент газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк. Ещё несколько человек приняли участие в экскурсии в качестве туристов.

Мария Андреева — историк по образованию.

- Мы не так давно переехали на постоянное место жительства в Гатчину, - говорит Мария Михайловна. - Увидела объявление о наборе в школу экскурсоводов в «Планете добра» и очень обрадовалась. Сейчас работаю в Гатчинском дворце в качестве внештатного экскурсовода. Конечно, меня привлекла возможность получить новые знания в области экскурсоведения. Это прекрасно, что здесь так много интересных туристических объектов, которые можно показать людям. А для меня это ещё и возможность поближе узнать новые для меня места. Я вижу все это глазами туристов, и это помогает мне корректировать содержание своей экскурсии.

Тестирование — оно же и самая первая экскурсия, поэтому женщины заметно волнуются. Маршрут по Сиверской они выстроили довольно большой.

- Во время экскурсии мы познакомимся с природой Сиверской, с уникальными явлениями, о которых даже не все местные жители знают, - говорит Раиса Назарова. - Маршрут рассчитан на пять часов пути, но это очень тяжело, и мы решили разбить его на несколько экскурсий. В планах сделать этот маршрут велосипедным. Сейчас мы пройдем по одной такой части маршрута, которая называется «Природные и исторические памятники дачной столицы».

Раиса Назарова живёт в поселке Сиверский. Медик по образованию, она с юности мечтала о профессии экскурсовода.

- Сейчас я уже на пенсии и решила воспользоваться возможностью получить новую профессию, - говорит Раиса Ивановна. - Я всегда любила путешествовать и старалась участвовать в экскурсиях с детьми, с внуками. Кстати, моя внучка Елизавета Назарова приняла участие в областном конкурсе юных экскурсоводов, заняв первое место и по Гатчинскому району, и по Ленинградской области.

Познавательный круг по исторической части Сиверской

Первую часть маршрута взяла на себя Раиса Назарова. Поселок Сиверский тесно связан с полководцем времен Отечественной войны 1812 года П.Х. Витгенштейном, и поэтому его имя звучит в рассказе Раисы Ивановны постоянно.

Начальная точка путешествия - железнодорожный вокзал станции Сиверская. Следуя за своим экскурсоводом, условные туристы узнали его историю и перспективы. Затем, пройдя через жилой квартал, прогулялись по лесному массиву так называемой «пятой зоны», узнали историю дачного поселка Новое Дружноселье, который находится на противоположном берегу реки Оредеж.

Ведя свою небольшую группу, Раиса Ивановна останавливается на истории некоторых знаковых мест. Оредеж в этом месте имеет сложное течение с заводями и разветвлениями. Когда-то здесь, на берегу реки, располагалась дача одного из первых художников-передвижников Ивана Крамского. А через реку — бывшая спичечная фабрика Витгенштейна.

Свой рассказ Раиса Назарова сопровождает иллюстрациями, интересными подробностями, стихотворными строками и личными впечатлениями, предлагая туристам придумать собственные ассоциации к увиденному.

Три моста, Долина папоротников, знаменитые ходульные сосны, Алёнушкин камень, Лунный камень... Оказывается, не все интересные места в Сиверской имеют свое название. Раиса Ивановна надеется, что сиверчане, познакомившись ближе с собственными достопримечательностями, проявят инициативу и предложат свои собственные названия для таких мест. Возможно, именно с легкой руки Раисы Назаровой в Сиверской появятся новые топонимы, которые войдут в историю поселка.

Следующая точка маршрута - памятник, посвященный военным победам П.Х. Витгенштейна. К этому знаковому месту Сиверской группу туристов-экспертов повела уже второй экскурсовод Мария Андреева. Пока Мария Михайловна увлеченно рассказывала об исторической победе русского воинства при Клястицах, раздались треск мотоцикла, топот копыт, и к памятнику выбежал испуганный молодой лось. Увидев людей, лосёнок перепугался ещё больше, заметался и, стремительно обогнув памятник и экскурсионную группу, помчался, раскидывая копыта, в сторону лесного массива. Такая она — эта удивительная Сиверская!

Инцидент был исчерпан буквально за пару минут, пока волонтёры дозванивались до главы администрации Сиверского поселения, чтобы сообщить ему о происшедшем. А затем рассказ о Витгенштейне спокойно продолжился.

От Витгенштейна группа туристов-экспертов во главе с Марией Андреевой отправилась к памятнику Саши Никифорова, затем в сторону вокзала. По пути посетили бывшую усадьбу барона Б.В. Фредерикса, старый усадебный парк, в котором уже в наши дни был построен кино-культурный центр «Юбилейный», памятник воинам-освободителям, памятник поэту Майкову у сельской библиотеки. Полюбовались и девонскими обнажениями на красных берегах Оредежа у малой ГЭС.

Волонтеры социального туризма

Очень внимательно выслушивала будущих экскурсоводов эксперт Любовь Черкасова.

- Замечательная экскурсия! - отметила Любовь Ивановна. - К моим знаниям добавилось много интересного. Мы, действительно, словно побывали в Русской Швейцарии...

Как рассказала Любовь Ржеусская, темы и маршруты у будущих «народных» экскурсоводов — очень разнообразные.

- Среди них - история развития дачного движения, животный и растительный мир Сиверской и многое другое, - говорит она. - Радует, что маршруты экскурсий не повторяются. Все экскурсии авторские и интересные по содержанию.

По итогам тестирования все экскурсии проекта получили высокие оценки экспертов. Все участники получат свидетельство о прослушивании курса «Введение в экскурсоведение». На следующем этапе проекта, в июле-октябре, они проведут бесплатные экскурсии для всех желающих.

- Когда мы ещё в прошлом году начали развивать туристическую тему в Сиверской, мы узнали, что очень много наших школьников не знают историю родного края, - говорит Любовь Ржеусская. - Поэтому мы планируем в первую очередь привлекать школьников, среди которых — ребята из детских санаториев и оздоровительных летних лагерей.

Всего планируется провести как минимум двадцать бесплатных экскурсий, подготовленных участниками проекта «Сиверская — территория туризма». Дальше уже — на усмотрение самих экскурсоводов, которые смогут распоряжаться полученными знаниями на благо всех желающих, включая родственников, друзей, пожилых жителей поселения и гостей Сиверской.

- Я считаю, что этот проект — очень важное и нужное дело, - говорит Любовь Черкасова. - Нам нужно развивать внутренний туризм, и в Сиверской просто идеальные возможности для этого. Очень хорошо, что в проект будут вовлечены школьники. А для всех остальных: местных жителей, дачников и гостей Сиверской — это очень доступный и бюджетный отдых. Сел на электричку, приехал, отошел на два шага от вокзала и сразу же попал в природную зону. И прогулялся с пользой, и подышал свежим воздухом, и насладился прекрасными видами, и искупался, и собрал землянику...

А тем временем волонтеры «Планеты добра» продолжают плести «сети» внутреннего туризма - уже на уровне информационных технологий.

- С помощью администрации нашего поселения мы организовали в Сиверской информационно-туристический центр, - рассказала Любовь Ржеусская. - У нас уже есть одноименная группа ВКонтакте. Мы готовимся создать сайт, где будем формировать предложения для туристов, вовлекая в этот проект и наших новоиспеченных экскурсоводов.

Кстати, заявки на «народные экскурсии» по Сиверской уже принимаются! Записаться на такую экскурсию можно по телефону: 8(81371) 44-489 или по электронной почте: akvilon168@mail.ru.

Спешите встретиться с новой туристической Сиверской!





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